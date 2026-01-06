Prev
હૈદરાબાદના બેટ્સમેન અમન રાવ પેરાલાએ બંગાળ સામે વિજય હજારે ટ્રોફી મેચમાં શાનદાર બેવડી સદી ફટકારી છે. તેણે આ ઈનિંગમાં ચોગ્ગા-છગ્ગાનો વરસાદ કર્યો હતો અને 126 રન તો ફક્ત બાઉન્ડ્રીથી જ બનાવ્યા હતા. 

Jan 06, 2026

13 સિક્સ, 12 ફોર અને 200 રન... આ ખેલાડીએ વિજય હજારેમાં ફટકારી બેવડી સદી, RRને મળ્યો બીજો સુપરસ્ટાર

વિજય હજારે ટ્રોફીની છઠ્ઠી સિઝનમાં 6 જાન્યુઆરીએ બંગાળનો સામનો હૈદરાબાદ સામે થયો હતો. હૈદરાબાદ પહેલા બેટિંગ કરવા ઉતર્યું હતું. હૈદરાબાદના 21 વર્ષીય ઓપનિંગ બેટ્સમેન અમન રાવ પેરાલાએ શાનદાર બેટિંગ કરી અને બેવડી સદી ફટકારી. તેણે 154 બોલમાં બેવડી સદી પૂરી કરી. તેની ઇનિંગથી હૈદરાબાદ 350થી વધુના સ્કોર સુધી પહોંચવામાં મદદ મળી.

અમન રાવ પેરાલાએ ચોગ્ગા અને છગ્ગાનો વરસાદ કર્યો

આ મેચમાં હૈદરાબાદ માટે અમન રાવ પેરાલાએ ઇનિંગની શરૂઆત કરી. તેને રાહુલ સિંહનો સાથ મળ્યો. સાથે મળીને  તેઓએ પ્રથમ વિકેટ માટે 104 રન ઉમેર્યા. મેચની શરૂઆતથી જ અમન રાવ આક્રમક મોડમાં હતો. તેણે બંગાળના મજબૂત બોલિંગ આક્રમણ સામે બેટિંગ કરી અને સદી ફટકારી. તેની ઇનિંગ દરમિયાન તેણે 12 ચોગ્ગા અને 13 છગ્ગા ફટકાર્યા. તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 129.87 હતો. તેણે બાઉન્ડ્રીથી તેની ઇનિંગમાં 126 રન બનાવ્યા.

અમન રાવ રાજસ્થાન રોયલ્સ તરફથી રમશે

અમન રાવ ઉપરાંત આ મેચમાં હૈદરાબાદ માટે રાહુલ સિંહે 54 બોલમાં 65 રન બનાવ્યા. તિલક વર્માએ પણ 45 બોલમાં 34 રનનું યોગદાન આપ્યું. વિકેટકીપર-બેટ્સમેન પ્રજ્ઞય રેડ્ડીએ 22 રનનું યોગદાન આપ્યું. અમનની ઇનિંગનો સૌથી સારો ભાગ એ હતો કે તેણે પોતાની સદી અને બેવડી સદી છગ્ગા સાથે પૂર્ણ કરી. અમન રાવને રાજસ્થાન રોયલ્સે IPL 2026ના મીની-ઓક્શનમાં 30 લાખમાં ખરીદ્યો હતો. હવે, આગામી IPL સીઝન પહેલા રાજસ્થાનને બીજો સુપરસ્ટાર મળી ગયો છે. તેને આ સીઝનમાં રમવાની તક મળે છે કે નહીં તે જોવાનું રહેશે. 

બંગાળના બોલરો મોંઘા સાબિત થયા

બંગાળના બોલરો આ મેચમાં ખૂબ મોંઘા સાબિત થયા. આ મેચમાં મોહમ્મદ શમી, આકાશ દીપ અને મુકેશ કુમાર જેવા બોલરોએ ઘણા રન આપ્યા. મોહમ્મદ શમીએ બંગાળ માટે ત્રણ વિકેટ લીધી, પરંતુ તેણે પોતાની 10 ઓવરમાં 70 રન આપ્યા. આકાશ દીપે પોતાની 8 ઓવરમાં 78 રન આપ્યા, જ્યારે મુકેશ કુમારે પોતાની 7 ઓવરમાં 55 રન આપ્યા. આ મેચમાં શાહબાઝ અહેમદ અને રોહિત દાસે 1-1 વિકેટ લીધી.

Dilip Chaudhary

