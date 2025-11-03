ક્રિકેટ કીટ ખરીદવાના નહોતા પૈસા, પિતા કરતા હતા સુથારી કામ...દીકરી હવે વર્લ્ડ કપ જીતી બની ગઈ નેશનલ હીરો
Amanjot Kaur : રવિવારે ભારતે ફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવીને 52 વર્ષમાં પહેલીવાર મહિલા વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી જીતી હતી. અમનજોત કૌર પણ ભારતની વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમનો ભાગ હતી. 2025 મહિલા વર્લ્ડ કપ વિજેતા અમનજોત કૌરને આ સીમાચિહ્ન સુધી પહોંચવા માટે ઘણો સંઘર્ષ કરવો પડ્યો હતો.
Trending Photos
Amanjot Kaur : ટીમ ઈન્ડિયાની ધાકડ ક્રિકેટર અમનજોત કૌર હવે વર્લ્ડ કપ વિજેતા બની ગઈ છે. અમનજોત કૌર ભારતની વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમનો ભાગ હતી. અમનજોત કૌરને અહીં સુધી પહોંચવા માટે ઘણો સંઘર્ષ કરવો પડ્યો હતો. 25 વર્ષીય અમનજોત કૌર પંજાબના મોહાલીની રહેવાસી છે. તેના પિતા વ્યવસાયે સુથાર છે. અમનજોત કૌરના પિતા મોહાલીમાં એક દુકાનમાં કામ કરે છે.
એક સમયે ક્રિકેટ કીટ ખરીદવા માટે પણ પૈસા નહોતા
એક સમય હતો જ્યારે અમનજોતને ક્રિકેટ કીટ ખરીદવાનું પણ પરવડે તેમ નહોતું. જો કે, તેને દરેક પગલે તેના પિતાનો ટેકો મળ્યો. રવિવારે ભારતે મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025ની ફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 52 રનથી જીત મેળવી. અમનજોત કૌરે 14 બોલમાં એક ચોગ્ગા સાથે 12 રન બનાવ્યા. ચાર ઓવરમાં 34 રન આપ્યા, તેને વિકેટ મળી નહોતી, પરંતુ તેણીએ દક્ષિણ આફ્રિકાની કેપ્ટન લૌરા વોલ્વાર્ડટનો કેચ કરીને અને તાજમિન બ્રિટ્સને રન આઉટ કરીને મેચ પલટી નાખી.
અમનજોતે લૌરા વોલ્વાર્ટનો કેચ પકડ્યો
અમનજોત કૌર એક મધ્યમ વર્ગના પરિવારમાંથી આવે છે. મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ટીમ ઇન્ડિયાની જીત પર અમનજોત કૌરની બહેન કમલજોત કૌરે કહ્યું, "જ્યારે પણ આપણે વાત કરીએ છીએ, ત્યારે અમનજોત ખૂબ જ આત્મવિશ્વાસપૂર્ણ લાગે છે. ફાઇનલ મેચ દરમિયાન અમે ઇચ્છતા હતા કે લૌરા વોલ્વાર્ટ વહેલા આઉટ થાય, પરંતુ તેણીએ સદી ફટકારી. અંતે અમનજોતે તેનો કેચ પકડ્યો."
સુથારી કામ કરતા પિતાએ દરેક બાબતે બલિદાન આપ્યું
કમલજોત કૌરે તેની બહેન અમનજોત કૌરના સંઘર્ષને યાદ કરતા કહ્યું, "અમે અમનજોતની સફર જોઈ છે. અમારું સ્વપ્ન તેને વર્લ્ડ કપમાં રમતી જોવાનું હતું. આખર ભારતે ટાઇટલ જીત્યું. અમે તેને સ્થાનિકથી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઉભરતી જોઈ છે. ક્રિકેટ કીટ ખૂબ મોંઘી હોતી. અમારે તેને ખરીદવા માટે ઘણો સંઘર્ષ કરવો પડ્યો. ડગલેને પગલે પિતાજીએ ખૂબ જ સહાય કરી છે. વધુમાં તેણીએ કહ્યું કે, "અમે જોયું છે કે સપના આખરે સાકાર થાય છે." નવી મુંબઈની ડીવાય પાટિલ સ્પોર્ટ્સ એકેડેમીમાં રમાયેલી ટાઇટલ મેચમાં ભારતે પ્રથમ બેટિંગ કરી અને 7 વિકેટે 298 રન બનાવ્યા. જવાબમાં દક્ષિણ આફ્રિકા 45.3 ઓવરમાં ફક્ત 246 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. આ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમનું પહેલું વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે