WPLની પહેલી જ મેચમાં ગજબ ઘટના ! ડી ક્લાર્કને એક જ બોલ પર મળ્યા બે જીવનદાન, જાણો કેવી રીતે

દક્ષિણ આફ્રિકાની સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર નાદીન ડી ક્લાર્કે ફરી એકવાર સાબિત કરી દીધું કે હાલમાં તેના કરતાં સારી ફિનિશર કોઈ નથી. એક સમયે એવું લાગતું હતું કે મેચ મુંબઈ જીતશે, પરંતુ ડી ક્લાર્ક બાજી પલટી નાખી અને RCB મેચ જીતી ગયું. છેલ્લી ઓવરમાં ડી ક્લાર્કને એક જ બોલ પર બે જીવનદાન મળ્યા હતા. 

મહિલા પ્રીમિયર લીગ 2026ની શરૂઆત શાનદાર રહી. શુક્રવારે નવી મુંબઈના ડી.વાય. પાટિલ સ્પોર્ટ્સ એકેડેમી સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી શરૂઆતની મેચમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના હાથમાંથી મેચ છીનવીને શાનદાર જીત નોંધાવી. દક્ષિણ આફ્રિકાની સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર નાદીન ડી ક્લાર્કે ફરી એકવાર દર્શાવ્યું કે હાલમાં તેના કરતાં શ્રેષ્ઠ ફિનિશર કોઈ નથી. 

એક સમયે એવું લાગતું હતું કે મેચ સંપૂર્ણપણે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના હાથમાં છે, પરંતુ જ્યાં સુધી નાદીન ડી ક્લાર્ક મેદાન પર હતી, ત્યાં સુધી આરસીબીના ચાહકોને વિશ્વાસ હતો અને આખરે એ જ થયું. છેલ્લી ઓવરના 4 બોલમાં ડી ક્લાર્કે 20 રન ફટકારીને ટીમને જીત અપાવી.

ડી ક્લાર્ક બાજી પલટી નાખી

આરસીબી મહિલા ટીમને છેલ્લી ઓવરમાં જીતવા માટે 18 રનની જરૂર હતી. સાત વિકેટ પડી ગઈ હોવાથી સમગ્ર જવાબદારી નાદીન ડી ક્લાર્કના પર આવી હતી. તેથી જ તેણીએ પહેલા બે બોલ પર સિંગલ્સ લેવાનો ઇનકાર કર્યો. હવે આરસીબીને ચાર બોલમાં 18 રનની જરૂર હતી. નાદીન ડી ક્લાર્કે 6, 4, 6, 4 રન ફટકારીને ક્રિકેટ જગતમાં સનસનાટી મચાવી દીધી. તેણે RCBને હારેલી મેચ જીતવામાં મદદ કરી.

એક બોલ પર બે જીવનદાન 

નાદીન ડી ક્લાર્કની ઇનિંગ 19મી ઓવરમાં સમાપ્ત થઈ શકી હોત અને મેચ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સના હાથમાં આરામથી આવી શકી હોત, પરંતુ નસીબ ડી ક્લાર્કના પક્ષમાં હતું. તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે તેને એક જ બોલમાં બે જીવનદાન મળ્યા હતા. અમેલિયા કેરે 19મી ઓવરના ચોથા બોલ પર નાદીન ડી ક્લાર્કનો સરળ કેચ છોડી દીધો. તે પછી પણ નાદીન ડી ક્લાર્કને આઉટ કરવાની તક હતી. બે રન લેવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે તે ઘણી પાછળ રહી ગઈ, પરંતુ બોલ વિકેટકીપર કમાલિનીના હાથમાંથી સરકી ગયો, જેના કારણે આરસીબી બેટ્સમેનને એક જ બોલમાં બે જીવનદાન મળ્યા. 

ડી ક્લાર્કે આ તકનો પૂરો લાભ ઉઠાવ્યો અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સના ઘા પર મીઠું ભભરાવતા તેની ટીમને યાદગાર વિજય અપાવ્યો. નાદીન ડી ક્લાર્કે 44 બોલમાં 63 રન બનાવ્યા, જેમાં 7 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગા ફટકાર્યા. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે 154 રનનો સ્કોર નોંધાવ્યો હતો, જે આરસીબીએ છેલ્લા બોલ પર હાંસલ કરીને WPL 2026માં જીત સાથે પોતાનું ખાતું ખોલાવ્યું હતું.

