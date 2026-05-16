/આકાશ સિંહના નોટ સેલિબ્રેશનને લઈને વિવાદ, ચિઠ્ઠીમાં એવું તો શું લખ્યું હતું કે દિગ્ગજોએ કરી ટીકા

Akash Singh Note Celebration : લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સના ફાસ્ટ બોલર આકાશ સિંહે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સામે શાનદાર બોલિંગ પ્રદર્શન કર્યું હતું અને ત્રણ વિકેટ લીધી હતી. વિકેટ લીધા બાદ 'નોટ સેલિબ્રેશન' કર્યું હતું. જો કે, આ નોટ સેલિબ્રેશન ઘણા ક્રિકેટ દિગ્ગજોને પસંદ આવ્યું નથી, તેમણે સેલિબ્રેશનની આ સ્ટાઈલની આકરી ટીકા કરી હતી.
Akash Singh Note Celebration : IPL 2026ની પોતાની પહેલી મેચ રમી રહેલા લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG)ના ફાસ્ટ બોલર આકાશ સિંહે શાનદાર બોલિંગ પ્રદર્શનથી હેડલાઇન્સમાં સ્થાન મેળવ્યું. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) સામેની મેચમાં આકાશે તેના 4 ઓવરના સ્પેલમાં માત્ર 26 રન આપીને ૩ વિકેટ લીધી અને તેના અનોખા 'નોટ સેલિબ્રેશન'થી બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું.
જોકે, તેનું આ 'નોટ સેલિબ્રેશન' હવે વિવાદમાં આવી ગયું છે. વિકેટ લીધા પછી ખિસ્સામાંથી કાગળની સ્લિપ કાઢીને તેને દર્શાવાની તેની સ્ટાઈલ ઘણા પૂર્વ ક્રિકેટરોને પસંદ આવી નથી. ડેલ સ્ટેનથી લઈને અંબાતી રાયડુ સુધી અનેક દિગ્ગજોએ આવા સેલિબ્રેશન માટે ટીકા કરી છે.
આકાશ સિંહના નોટ સેલિબ્રેશનથી દિગ્ગજો ગુસ્સે
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સામેની મેચમાં આકાશ સિંહે રૂતુરાજ ગાયકવાડ, સંજુ સેમસન અને ઉર્વિલ પટેલ જેવા બેટ્સમેનોને પેવેલિયન ભેગા કર્યા હતા. ખાસ કરીને દરેક વિકેટ પછી આકાશ પોતાના ખિસ્સામાંથી કાગળની સ્લિપ કાઢીને તેને દેખાડતો જોવા મળ્યો. તેનું આ 'નોટ સેલિબ્રેશન' સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થયું. સ્લિપ પર લખ્યું હતું: "#Akkionfire, આકાશ જાણે છે કે T20માં વિકેટ કેવી રીતે લેવી."
IPL 2026માં આ પ્રકારનું 'નોટ સેલિબ્રેશન' ઝડપથી ફેમસ થઈ રહ્યું છે અને એક નવા ટ્રેન્ડ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. આ પહેલા ઉર્વિલ પટેલ અને રઘુ શર્મા પણ આ જ સ્ટાઈલમાં સેલિબ્રેશન કરતા જોવા મળ્યા છે. જોકે, આકાશ સિંહનું સેલિબ્રેશન ઘણા ક્રિકેટ દિગ્ગજોને પસંદ આવ્યું નથી. જેમણે પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી છે.
અંબાતી રાયડુએ નોટ સેલિબ્રેશન પર પ્રતિબંધની માંગ કરી
પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર અંબાતી રાયડુએ જણાવ્યું હતું કે, હું ફક્ત એ જાણવા માંગુ છું કે તેણે આજે ક્યારે વિચાર્યું હશે કે આ કેટલું સારું દેખાશે - જેમ કે, જો હું આ ટીવી પર બતાવીશ, તો બધા વિચારશે કે હું કૂલ છું. હું એ પણ જાણવા માંગુ છું કે તેના કયા મિત્રોએ તેને આવું કરવાનું કહ્યું કે આ એક શાનદાર વિચાર હશે. મને લાગે છે કે તે ફક્ત દેખાડો કરી રહ્યો છે.
રાયડુએ વધુમાં ઉમેર્યું, ઘણા લોકોને આ ગમશે નહીં, પરંતુ તે હાસ્યાસ્પદ અને વાહિયાત છે. મને લાગે છે કે નોટ સેલિબ્રેશન પર પ્રતિબંધ મૂકવો જોઈએ. તે સંપૂર્ણ બકવાસ છે. કોઈપણને મેદાન પર કાગળના ટુકડા લાવવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ નહીં.
ડેલ સ્ટેને શું કહ્યું ?
દક્ષિણ આફ્રિકાના પૂર્વ ફાસ્ટ બોલર ડેલ સ્ટેને પણ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી. સ્ટેને લખ્યું, આ નોટ સેલિબ્રેશન ટ્રેન્ડ બંધ કરવાનો સમય આવી ગયો છે. સાચું કહું તો, તે ખરેખર ક્યારેય શરૂ કરવાની વાત નહોતી. દરમિયાન ન્યુઝીલેન્ડના પૂર્વ ફાસ્ટ બોલર મિશેલ મેકક્લેનાઘને પણ આકાશ સિંહના સેલિબ્રેશન પર ભાર મૂક્યો.
તેણે કહ્યું કે, આ નવી પેઢીના કેટલાક ખેલાડીઓથી હું ખરેખર આશ્ચર્યચકિત છું. તમે હમણાં જ IPLમાં પગ મૂક્યો છે, લોકોએ તમારું નામ પણ સાંભળ્યું નથી છતાં જે ક્ષણે તમે થોડી સફળતાનો સ્વાદ ચાખો છો, તમે આ રીતે સેલિબ્રેશન કરવાનું શરૂ કરો છો. સૌથી રસપ્રદ વાત એ છે કે, ફક્ત ચાર મેચ રમ્યા પછી તમે પહેલાથી જ એ વાતમાં વ્યસ્ત છો કે કેટલા લોકો તમને નાપસંદ કરે છે. મારા માટે, આખી વાત ખૂબ જ મૂંઝવણભરી અને રસપ્રદ છે.
આકાશ સિંહે તેના સેલિબ્રેશન વિશે શું કહ્યું ?
જોકે, ટીકા છતાં આકાશ સિંહ તેના સેલિબ્રેશનના બચાવમાં અડગ રહ્યો. તેણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે આ સ્ટાઈલ તેને પ્રેરણા આપે છે અને તે આ કરવાનું ચાલુ રાખવાનો ઇરાદો ધરાવે છે. આકાશે કહ્યું, તે મને પ્રેરણા આપે છે. તેની પાછળ કોઈ ચોક્કસ કારણ નથી. મેચ દરમિયાન મને જે પણ પ્રેરણા આપે છે, હું તે કરવાનું ચાલુ રાખીશ.