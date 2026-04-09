ગુજરાતી ન્યૂઝSportsIPL 2026 વચ્ચે ભારતીય ક્રિકેટમાં ફેલાયો શોક, આ ખેલાડીનું થયું નિધન, જાણો

IPL 2026 વચ્ચે ભારતીય ક્રિકેટમાં ફેલાયો શોક, આ ખેલાડીનું થયું નિધન, જાણો

Player Passed Away: હાલ દેશમાં IPLનો માહોલ ચાલી રહ્યો છે, તેની વચ્ચે એક દુ:ખદ સમાચાર સામે આવ્યા છે, ત્યારે ક્રિકેટ જગતમાં શોકનું મોજુ ફરી વળ્યું છે, જો કે તેમને ભારતને પહેલી ટેસ્ટમાં જીત અપવવા માટે અથાક મહેનત કરી હતી, તેમને અંતિમ શ્વાસ ચેન્નઈમાં લીધા છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 09, 2026, 10:27 PM IST
  • IPLનો વચ્ચે એક દુ:ખદ સમાચાર સામે આવ્યા છે 
  • ક્રિકેટ જગતમાં શોકનું મોજુ ફરી વળ્યું છે 
  • તેમને અંતિમ શ્વાસ ચેન્નઈમાં લીધા છે.

Trending Photos

IPL 2026 વચ્ચે ભારતીય ક્રિકેટમાં ફેલાયો શોક, આ ખેલાડીનું થયું નિધન, જાણો

Player Passed Away: ભારતીય ક્રિકેટ જગતમાંથી દુઃખદ સમાચાર આવ્યા છે. ભારતના સૌથી વૃદ્ધ ક્રિકેટરોમાંના એક સી.ડી. ગોપીનાથનું 9 એપ્રિલ, 2026ના રોજ ચેન્નાઈમાં 96 વર્ષની વયે અવસાન થયું છે. તેમના નિધનથી ભારતીય ક્રિકેટમાં એક સુવર્ણ યુગનો અંત આવ્યો.

તેમનું નામ ભારતના પ્રથમ ટેસ્ટ વિજય સાથે સંકળાયેલું હતું

સી.ડી. ગોપીનાથ 1952માં ઇંગ્લેન્ડ સામે ભારતની પ્રથમ ટેસ્ટ જીતનાર ઐતિહાસિક ભારતીય ટીમના છેલ્લા હયાત સભ્ય હતા. નીચલા ક્રમમાં બેટિંગ કરતા, તેમણે 35 મહત્વપૂર્ણ રન બનાવ્યા, જેનાથી ટીમની જીતમાં ફાળો આપ્યો.

1951માં ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કર્યું

ગોપીનાથનો જન્મ 1 માર્ચ, 1930ના રોજ ચેન્નાઈમાં થયો હતો. તેમણે 1951માં બ્રેબોર્ન સ્ટેડિયમ ખાતે ઇંગ્લેન્ડ સામે ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તેમની ટૂંકી પરંતુ મહત્વપૂર્ણ કારકિર્દીમાં, તેમણે આઠ ટેસ્ટ મેચોમાં 12 ઇનિંગ્સમાં 242 રન બનાવ્યા. તેમની સરેરાશ 20.17 હતી, જેમાં તેમનો સર્વોચ્ચ સ્કોર અણનમ 50 રન હતો.

भारत के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर सीडी गोपीनाथ का हुआ निधन, पहली टेस्ट जीत में निभाई थी अहम भूमिका

ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં પણ શાનદાર પ્રદર્શન

ટેસ્ટ ક્રિકેટ ઉપરાંત, ગોપીનાથે મદ્રાસ માટે 83 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ રમી, જેમાં 4259 રન બનાવ્યા. તેમની સરેરાશ 42.16 હતી, જે તેમની બેટિંગ ક્ષમતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. 1954-55 રણજી ટ્રોફી ફાઇનલમાં તેમની સદીએ મદ્રાસના પ્રથમ ખિતાબમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.

ડેબ્યૂ ઇનિંગ્સ તેમની કારકિર્દીની શ્રેષ્ઠ રહી

ગોપીનાથે તેમના ટેસ્ટ ડેબ્યૂની પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં અણનમ 50 રન બનાવ્યા, જે તેમના સમગ્ર કારકિર્દીનો સર્વોચ્ચ સ્કોર પણ હતો. તેમણે આઠમા નંબર પર બેટિંગ કરતી વખતે આ ઇનિંગ્સ રમી. ત્યારબાદ તેમણે બીજી ઇનિંગ્સમાં 42 રન બનાવીને ડ્રોમાં ફાળો આપ્યો.

ચંદ્રકાંત પાટણકર હવે સૌથી વૃદ્ધ જીવિત ટેસ્ટ ક્રિકેટર બન્યા

સી.ડી. ગોપીનાથના નિધન સાથે, 95 વર્ષીય ચંદ્રકાંત પાટણકર ભારતના સૌથી વૃદ્ધ જીવિત ટેસ્ટ ક્રિકેટર બન્યા છે.
 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

