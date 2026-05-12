/IPL 2026 વચ્ચે રાહુલ દ્રવિડે T20 લીગમાં ખરીદી ટીમ, ભારતીય દિગ્ગજ ખેલાડીને બનાવ્યો કેપ્ટન, જાણો

Rahul Dravid buy Team: જેમ જેમ IPL 2026 તેના અંતિમ તબક્કાની નજીક આવી રહી છે, તેમ તેમ ઉત્સાહ વધી રહ્યો છે. સમગ્ર ક્રિકેટ જગત હાલમાં IPL પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યું છે. આ વિશ્વની સૌથી મોટી T20 લીગની ચર્ચા દરેક જગ્યાએ થઈ રહી છે.
Rahul Dravid buy Team: IPL 2026ની આસપાસ ચાલી રહેલા વિવિધ મેચ વચ્ચે, રાજસ્થાન રોયલ્સના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય કોચ રાહુલ દ્રવિડે યુરોપિયન T20 પ્રીમિયર લીગ (ETPL)માં ડબલિન ફ્રેન્ચાઇઝી હસ્તગત કરી છે. તેઓ ટીમના માલિક બન્યા છે. ટીમનું નામ 'ડબલિન ગાર્ડિયન્સ' રાખવામાં આવ્યું છે.
DC એ PBKS સામે એક પણ સ્પિન બોલ કેમ ન ફેંક્યો? અક્ષર પટેલે કારણ સમજાવ્યું
દ્રવિડ લીગમાં જોડાયા પછી, લીગની 6 ટીમોની ફ્રેન્ચાઇઝી લાઇનઅપ 2026માં લોન્ચ થાય તે પહેલાં પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. ગઈકાલે જાહેરાત કરવામાં આવી ત્યારે દ્રવિડ અને બચ્ચન બંને ડબલિનમાં હતા. ક્રિકેટ આયર્લેન્ડ, ક્રિકેટ સ્કોટલેન્ડ અને રોયલ ડચ ક્રિકેટ એસોસિએશન સાથે ભાગીદારીમાં શરૂ કરાયેલ, ETPL તેના પ્રકારનું પ્રથમ ક્રોસ-બોર્ડર ફ્રેન્ચાઇઝ મોડેલ ઓફર કરે છે, જેમાં ડબલિન, બેલફાસ્ટ, એડિનબર્ગ, ગ્લાસગો, રોટરડેમ અને એમ્સ્ટરડેમની ટીમો શામેલ છે.
દ્રવિડને લીગ તરફ આકર્ષિત કરે છે બિગ વિઝન
દ્રવિડે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે ETPL તરફ તેમને આકર્ષિત કરનારી બાબત તેની પાછળનું મોટું વિઝન હતું, યુરોપમાં ગ્રાસરુટ ડેવલપમેન્ટને મજબૂત બનાવીને અને આયર્લેન્ડ અને સમગ્ર યુરોપમાં ઉભરતી પ્રતિભા માટે માર્ગો બનાવીને ક્રિકેટને વિકસાવવામાં મદદ કરવાની તક. 6 ટીમોની આ લીગ ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બરમાં યોજાશે.
IPL 2025માં, રાજસ્થાન રોયલ્સના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય કોચ રાહુલ દ્રવિડની માલિકીની ટીમનું નેતૃત્વ ભારતના ભૂતપૂર્વ સ્પિનર રવિચંદ્રન અશ્વિન કરશે. મિશેલ માર્શ, ટિમ ડેવિડ, મિશેલ સેન્ટનર, લિયામ લિવિંગસ્ટોન, ગ્લેન મેક્સવેલ, ફાફ ડુ પ્લેસિસ, આર અશ્વિન અને હેનરિક ક્લાસેન જેવા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્ટાર્સ લીગમાં જોડાવાની અપેક્ષા છે. ગ્લેન મેક્સવેલ બેલફાસ્ટ સાથે સંકળાયેલા છે, જ્યારે સ્ટીવ વો એમ્સ્ટરડેમ ફ્લેમ્સ માલિકી જૂથનું નેતૃત્વ કરે છે. એડિનબર્ગ કાસલ રોકર્સ ન્યૂઝીલેન્ડના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર નાથન મેક્કુલમ અને કાયલ મિલ્સની માલિકીની છે.