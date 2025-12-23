Prev
'ધોનીએ મારું કરિયર બરબાદ...', રિટાયરમેન્ટ બાદ ભારતીય ખેલાડીએ તોડ્યું મૌન

Amit Mishra on MS Dhoni : અમિત મિશ્રાએ થોડા મહિના પહેલા ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી હતી. ઘણા લોકો માને છે કે એમએસ ધોનીએ મિશ્રાની કારકિર્દી બરબાદ કરી હતી. હવે, અમિત મિશ્રાએ આ વિષય પર ખુલ્લેઆમ વાત કરી છે અને ચાહકો સમક્ષ થાલા વિશેની હકીકત જણાવી છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 23, 2025, 12:49 PM IST

Amit Mishra on MS Dhoni : એમએસ ધોની ભારતીય ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં સૌથી સફળ કેપ્ટન રહ્યો છે. ઘણા ખેલાડીઓએ તેની કેપ્ટનશીપ હેઠળ પોતાની કારકિર્દી બનાવી છે. અમિત મિશ્રા એક તેજસ્વી લેગ સ્પિનર છે, પરંતુ તેને ભારત માટે ઘણી તકો મળી નહોતી. સતત સારું પ્રદર્શન કરવા છતાં તે તેના નવ વર્ષની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીમાં ભારત માટે ફક્ત 68 મેચ રમી શક્યો. ઘણા લોકો કહે છે કે ધોનીએ મિશ્રાની કારકિર્દી બરબાદ કરી અને તેને તકો આપી નહીં. હવે નિવૃત્તિ પછી મિશ્રાએ આ વિષય પર ખુલ્લેઆમ વાત કરી છે.

ધોનીએ મિશ્રાની કારકિર્દી બરબાદ કરી ?

અમિત મિશ્રાએ તાજેતરમાં એક ઇન્ટરવ્યુમાં તેની કારકિર્દીમાં ધોનીના રોલ અંગે જવાબ આપ્યો હતો. મિશ્રાએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે કેપ્ટન કૂલે તેની કારકિર્દી બરબાદ નથી, પરંતુ તેને તકો આપી છે. તેણે કહ્યું, "લોકો કહે છે કે જો એમએસ ધોની ના હોત, તો મારી કારકિર્દી વધુ સારી હોત. જોકે, જો તે ના હોત, તો હું કદાચ ટીમમાં પણ ના હોત. હું તેમના નેતૃત્વ હેઠળ ટીમમાં આવ્યો. હું વાપસી કરતો રહ્યો. તે કેપ્ટન તરીકે મારા પર વિશ્વાસ રાખતો રહ્યો, જેના કારણે હું વાપસી કરતો રહ્યો." આ બાબતોને જોવાની સકારાત્મક રીત છે.

છેલ્લી શ્રેણીમાં પણ ધોનીનો ટેકો મળ્યો

અમિત મિશ્રાએ કહ્યું કે ધોનીએ તેની છેલ્લી ODI શ્રેણીમાં પણ તેને સંપૂર્ણ ટેકો આપ્યો હતો. તેની સલાહને કારણે તે વિકેટ લઈ શક્યો હતો. તેણે કહ્યું, "જ્યારે પણ હું પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં હતો, ત્યારે ક્યારેય એવો સમય નહોતો આવ્યો જ્યારે ધોની મારી પાસે આવ્યો ન હોય અને મને ટિપ્સ ન આપી હોય. તે હંમેશા મને સમર્થન કરતો હતો."

તેણે આગળ કહ્યું, "હું ન્યુઝીલેન્ડ સામે રમી રહ્યો હતો અને તે મારી છેલ્લી ODI શ્રેણી હતી. એમએસ ધોની કેપ્ટન હતો. તે એક મુશ્કેલ રમત હતી અને હું બોલિંગ કરવા આવ્યો હતો. અમે મેચમાં 260-270 રન બનાવ્યા હતા. હું વિકેટ લેવાનો નહીં, પરંતુ રન રોકવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો. થોડી ઓવર પછી ધોનીએ આવીને મને સમજાવ્યું. તે પછી મને વિકેટ મળી."

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

MS DhoniAmit MishraMahendra singh DhoniCricket News

