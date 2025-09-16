Prev
ઐતિહાસિક ગોલ્ડ મેડલ...ચીનમાં વાગ્યો દેશનો ડંકો, ભારત આ રમતમાં પહેલીવાર બન્યું ચેમ્પિયન

Skating World Championships : ભારતીય સ્પીડ સ્કેટર આનંદકુમાર વેલકુમારે સોમવારે ઇતિહાસ રચ્યો. તેણે ચીનના બેઈદાઈહેમાં સ્પીડ સ્કેટિંગ વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં દેશ માટે પહેલો ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. આ રમતમાં પહેલીવાર ભારતીય ટીમ ગોલ્ડ જીતવામાં સફળ રહી છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Sep 16, 2025, 11:52 AM IST

Skating World Championships : ભારતીય સ્પીડ સ્કેટર આનંદકુમાર વેલકુમારે ચીનમાં તિરંગો લહેરાવ્યો છે. દેશના બેદાઈહેમાં સ્પીડ સ્કેટિંગ વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે. આ રમતમાં પહેલીવાર ભારતીય ટીમે ગોલ્ડ જીત્યો છે. 22 વર્ષીય આનંદકુમારે સિનિયર પુરુષોની 1000 મીટર સ્પ્રિન્ટ ઇવેન્ટમાં 1:24.924ના સમય સાથે ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું.

500 મીટર સ્પ્રિન્ટમાં બ્રોન્ઝ જીત્યો

થોડા દિવસો પહેલા જ આનંદકુમાર વેલકુમારે 500 મીટર સ્પ્રિન્ટમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો. તે સ્કેટિંગમાં ભારતનો પહેલો સિનિયર વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ મેડલ હતો. ઉજવણીમાં ઉમેરો કરતા ભારતે જુનિયર કેટેગરીમાં પણ ગોલ્ડ જીત્યો. ક્રિશ શર્માએ 1,000 મીટરની સ્પ્રિન્ટ જીતી. વેલકુમારની જીત એ એક નવી સીમાચિહ્નરૂપ છે જેણે વિશ્વ સ્કેટિંગમાં ભારતની પ્રતિષ્ઠામાં સતત વધારો કર્યો છે.

 

INDIA'S ANANDKUMAR VELKUMAR IS THE WORLD SPEED SKATING CHAMPION 2025!🏆

He becomes First Ever India to win the GOLD Medal in 1000m Sprint at World C'ship 🏅

IT SHOULD BE HEADLINE OF INDIAN SPORT! 🇮🇳pic.twitter.com/fvDy5OU3FF

— The Khel India (@TheKhelIndia) September 15, 2025

કમ્પ્યુટર સાયન્સમાંથી એન્જિનિયરિંગ

આ વર્ષની શરૂઆતમાં વેલકુમારે ચેંગડુમાં યોજાયેલી વર્લ્ડ ગેમ્સમાં 1000 મીટર સ્પ્રિન્ટમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો હતો. આ ગેમ્સમાં રોલર સ્પોર્ટ્સમાં આ ભારતનો પહેલો મેડલ હતો. 2021માં તેણે જુનિયર વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં 15 કિમી એલિમિનેશન ઇવેન્ટમાં સિલ્વર મેડલ જીતીને પોતાની પ્રતિભા દર્શાવી. બે વર્ષ પછી તેણે હાંગઝોઉમાં યોજાયેલી એશિયન ગેમ્સમાં 3,000 મીટર ટીમ રિલેમાં ભારતને બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવવામાં ફાળો આપ્યો. તમિલનાડુના રહેવાસી આનંદકુમાર વેલકુમાર અભ્યાસની સાથે સાથે રમતગમતમાં પણ હોશિયાર છે. તેણે કમ્પ્યુટર સાયન્સમાં એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ કર્યો છે.

 

— Narendra Modi (@narendramodi) September 16, 2025

PM મોદીએ પ્રશંસા કરી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આનંદકુમારને આ સિદ્ધિ બદલ અભિનંદન આપ્યા. પીએમ મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર લખ્યું, "સ્પીડ સ્કેટિંગ વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ 2025માં સિનિયર પુરુષોની 1,000 મીટર સ્પ્રિન્ટમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતનાર આનંદકુમાર વેલકુમાર પર ગર્વ છે. તેમની ધીરજ, ગતિ અને ઉત્સાહે તેમને સ્કેટિંગમાં ભારતનો પ્રથમ વિશ્વ ચેમ્પિયન બનાવ્યો છે. તેમની સિદ્ધિ અસંખ્ય યુવાનોને પ્રેરણા આપશે. આનંદકુમારને અભિનંદન અને તેમના ભવિષ્યના તમામ પ્રયાસો માટે શુભકામનાઓ."
 

