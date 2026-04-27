આ તે કેવો નિયમ ! અંગક્રિશ રઘુવંશીના શરીર પર વાગ્યો બોલ છતાં અમ્પાયરે આપ્યો રન આઉટ, જાણો કેમ
Angkrish Raghuvanshi Run Out : IPL 2026ની 38મી મેચમાં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સને હરાવ્યું હતું. એકાના સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી મેચ દરમિયાન KKRના બેટ્સમેન અંગક્રિશ રઘુવંશીને જે રીતે રન આઉટ કરવામાં આવ્યો તે અંગે વિવાદ ઉભો થયો છે.
Angkrish Raghuvanshi Run Out : IPL 2026ની 38મી મેચમાં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સને સુપર ઓવરમાં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે હરાવ્યું હતું. એકાના સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી મેચ દરમિયાન KKR બેટ્સમેન અંગક્રિશ રઘુવંશીને જે રીતે રન આઉટ થયો તેના પર વિવાદ ઉભો થયો છે. IPLના ઇતિહાસમાં આ ચોથી ઘટના છે જ્યારે કોઈ ખેલાડીને 'ઓબસ્ટ્રક્ટિંગ ધ ફિલ્ડ' માટે આઉટ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.
નિયમો અનુસાર આ નિર્ણય સાચો હતો, પરંતુ ચાહકો કે કેકેઆર ટીમ આ નિર્ણયથી સંતુષ્ટ દેખાઈ નહોતી. જો કે, હાલમાં સોશિયલ મીડિયા અને ચાહકોમાં ચર્ચા ચાલી રહી છે કે રઘુવંશીએ ઇરાદાપૂર્વક ફિલ્ડિંગમાં અવરોધ લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો કે નહીં. આ રસપ્રદ ઘટના KKRની ઇનિંગની 5મી ઓવર દરમિયાન બની હતી.
અંગક્રિશ રઘુવંશીને કેમ આઉટ આપવામાં આવ્યો ?
KKR બેટ્સમેન અંગક્રિશ રઘુવંશીને ફિલ્ડમાં અવરોધ બદલ રન આઉટ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. 5મી ઓવરના છેલ્લા બોલ પર રઘુવંશીએ મિડ-ઓન તરફ શોટ રમ્યો. તે સિંગલ લેવા માટે ઝડપથી દોડ્યો, પરંતુ નોન-સ્ટ્રાઈકર એન્ડ પર ઉભેલા કેમેરોન ગ્રીને રન લેવાનો ઇનકાર કર્યો. પરિણામે અંગક્રિશ પાછો ફર્યો અને તેની ક્રીઝ તરફ દોડ્યો. જોકે, આ દરમિયાન તેણે તેની રનિંગ લાઇન બદલીને એક મોટી ભૂલ કરી. બોલ તેના શરીર પર વાગ્યો. થ્રો ફેંકનાર ફિલ્ડર મોહમ્મદ શમીએ LSG કેપ્ટન ઋષભ પંત સાથે મળીને રન આઉટ માટે અપીલ કરી. ત્યાર બાદ થર્ડ અમ્પાયરે અંગક્રિશ રઘુવંશીને 'Obstructing The Field' માટે રન આઉટ જાહેર કર્યો.
𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐄𝐍𝐄𝐃?! 😳
Mix-up. Long turn. Third umpire drama… & Raghuvanshi is given OUT for obstructing the field! 👀
Just the 4️⃣th instance of a batter being given out for obstructing the field in TATA IPL 🤯#TATAIPL 2026 ➡️ #LSGvKKR | LIVE NOW… pic.twitter.com/WRgr608Odb
— Star Sports (@StarSportsIndia) April 26, 2026
'Obstructing The Field' એટલે શું ?
ક્રિકેટમાં 'Obstructing The Field' એટલે કે ફિલ્ડીંગમાં અવરોધ ઉભો કરવો એ ક્રિકેટના નિયમ 37 મુજબ આઉટ કરવાની એક દુર્લભ રીત છે. જ્યારે બેટ્સમેન ઇરાદાપૂર્વક ફિલ્ડરને કેચ, થ્રો અથવા રન-આઉટ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હોય ત્યારે તેને અવરોધે તો તેને Obstructing The Field મુજબ આઉટ આપવામાં આવે છે.
આ નિયમ કયા સંજોગોમાં લાગુ પડે છે?
બોલને હાથ અથવા શરીરથી રોકવો : જો બેટ્સમેન બોલને વિકેટ સાથે અથડાતા અટકાવવા માટે પોતાના હાથથી રોકે છે
રન લેતી વખતે રસ્તો રોકવો : ફિલ્ડરના થ્રોમાં જાણી જોઈને અવરોધ ઊભો કરવો
બોલની દિશા બદલવી : રન આઉટ ન થાય તે માટે બેટ અથવા બોડીથી બોલની દિશા જાણી જોઈને બદલવી.
