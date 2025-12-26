Video - રોહિત શર્માનો સાથી ખેલાડી ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત, તાત્કાલિક લઈ જવો પડ્યો હોસ્પિટલ
Mumbai vs Uttarakhand : વિજય હજારે ટ્રોફીમાં મુંબઈ અને ઉત્તરાખંડ વચ્ચે મેચ રમાઈ રહી હતી. આ મેચમાં મુંબઈને મોટો ઝટકો લાગ્યો હતો. એક સ્ટાર ખેલાડી ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો અને તેને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો. આ સમગ્ર ઘટનાનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
Mumbai vs Uttarakhand : વિજય હજારે ટ્રોફી 2025-26નો બીજો રાઉન્ડ ચાલી રહ્યો છે. જયપુરમાં મુંબઈ અને ઉત્તરાખંડ વચ્ચે મેચ રમાઈ હતી. આ સિઝનમાં રોહિત શર્મા પણ મુંબઈનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યો છે. જોકે, તે ઉત્તરાખંડ સામે ગોલ્ડન ડક થયો હતો. રોહિત શર્માના સાથી ખેલાડીને મેચમાં ગંભીર ઈજા થઈ હતી, જેના પછી સ્ટાર ખેલાડીને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટનાનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો હતો.
સ્ટાર ખેલાડી હોસ્પિટલમાં દાખલ
મુંબઈના સ્ટાર બેટ્સમેન અંગક્રિશ રઘુવંશીને ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે ઈજા થઈ હતી. તેને અચાનક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. જયપુરના માનસિંહ સ્ટેડિયમમાં ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે અંગક્રિશ ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો અને તેને સ્ટ્રેચર પર મેદાનની બહાર લઈ જવો પડ્યો હતો. આ ઘટનાનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. જોકે, તેની ઈજા કેટલી ગંભીર છે તેની હજુ સુધી પુષ્ટિ થઈ નથી.
મુંબઈએ મેચ જીતી લીધી
આ મેચમાં પહેલા બેટિંગ કરતા મુંબઈએ 50 ઓવરમાં 331 રન બનાવ્યા હતા. ઓપનર અંગક્રિશ રઘુવંશીએ 20 બોલમાં 11 રન બનાવ્યા, જ્યારે રોહિત શર્મા પહેલા બોલ પર કોઈ રન બનાવ્યા વિના આઉટ થયો હતો. મુશીર ખાને 56 બોલમાં 55 રન બનાવ્યા, જ્યારે સરફરાઝ ખાને 49 બોલમાં 55 રન બનાવ્યા. અંતે હાર્દિક તમોરે 82 બોલમાં 93 રન બનાવ્યા, જ્યારે શમ્સ મુલાનીએ 35 બોલમાં 48 રન બનાવ્યા. ટાર્ગેટનો પીછો કરતા ઉત્તરાખંડ 51 રનથી હારી ગયું.
રોહિત શર્માએ પ્રથમ મેચ યાદગાર બનાવી
રોહિત શર્માએ પ્રથમ મેચમાં સિક્કિમ સામે 155 રન બનાવ્યા હતા. તેણે 94 બોલમાં 155 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. તેની ઇનિંગ દરમિયાન તેણે 18 ચોગ્ગા અને 9 છગ્ગા ફટકાર્યા. ચાહકોને આશા હતી કે રોહિત શર્મા બીજી મેચમાં પણ ઉત્તરાખંડ સામે પોતાની બેટિંગથી તબાહી મચાવશે. પરંતુ એવું બન્યું નહીં. તે ગોલ્ડન ડક થયો અને ચાહકોનું દિલ તૂટી ગયું.
