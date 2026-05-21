/ભારતીય ક્રિકેટ ટીમમાં અચાનક ફેરફાર, જાણો કોણ થયું બહાર અને કોને મળી એન્ટ્રી

ભારતીય ટીમ ટૂંક સમયમાં મેદાનમાં ઉતરવા માટે તૈયાર છે. મુખ્ય ટીમ જૂનમાં અફઘાનિસ્તાન સામે શ્રેણી રમવાની છે, જ્યારે ભારતની 'A' ટીમ શ્રીલંકામાં આયોજિત ત્રિકોણીય શ્રેણીમાં ભાગ લેશે. BCCI એ આ ટુર્નામેન્ટ માટે પહેલાથી જ ટીમની જાહેરાત કરી દીધી હતી, પરંતુ હવે એક ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. એક ખેલાડીને બહાર કરવામાં આવ્યો છે અને બીજા ખેલાડીએ તેનું સ્થાન લીધું છે.
ભારતીય 'A' ટીમ શ્રીલંકા અને અફઘાનિસ્તાન સામે શ્રેણી રમશે
ભારત, શ્રીલંકા અને અફઘાનિસ્તાનની 'A' ટીમો વચ્ચે ત્રિકોણીય શ્રેણી રમાશે. આ ટુર્નામેન્ટ 9 જૂનથી શરૂ થવાની છે. પહેલા દિવસે ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે મેચ રમાશે. 11 જૂને ભારત અને અફઘાનિસ્તાનની 'A' ટીમો મેદાન પર ટકરાશે. ત્રણેય ટીમોમાંથી દરેક ટીમ અન્ય ટીમો સામે બે મેચ રમશે. ત્યારબાદ સ્ટેન્ડિંગમાં ટોપની બે ટીમો ફાઇનલમાં રમશે.
હર્ષ દુબે બહાર, અનુકુલ રોયની ટીમમાં એન્ટ્રી
શ્રીલંકામાં આગામી ત્રિકોણીય શ્રેણી માટે BCCIએ અગાઉ જાહેર કરેલી ભારતીય 'A' ટીમમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. અફઘાનિસ્તાન સામેની શ્રેણી માટે ભારતની ટેસ્ટ અને ODI ટીમમાં હર્ષ દુબેની પસંદગી થતાં તેના સ્થાને પસંદગી સમિતિએ અનુકુલ રોયનો ભારત 'A' ટીમમાં સમાવેશ કર્યો છે. તે હવે હર્ષ દુબેનું સ્થાન લેશે.
Anukul Roy added to India A squad for the upcoming tri-series in Sri Lanka.
He replaces Harsh Dubey, who has received his maiden call-up to #TeamIndia's Test and ODI squads.
— BCCI (@BCCI) May 21, 2026
ભારત vs અફઘાનિસ્તાન શ્રેણી 6 જૂનથી શરૂ થશે
ત્રિકોણીય શ્રેણી 9 જૂનથી શરૂ થવાની છે, ત્યારે ટીમ ઇન્ડિયા 6 જૂનથી અફઘાનિસ્તાન સામે એક ટેસ્ટ મેચ રમશે. આ મેચ નવા ચંદીગઢમાં રમાશે. ટેસ્ટ પછી અફઘાનિસ્તાન સામે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી પણ રમાશે. આ શ્રેણી માટેની ટીમની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે અને ખેલાડીઓ ટૂંક સમયમાં તેમની તૈયારીઓ શરૂ કરે તેવી શક્યતા છે.
ભારત 'A' ટીમઃ તિલક વર્મા (કેપ્ટન), પ્રિયાંશ આર્ય, વૈભવ સૂર્યવંશી, રિયાન પરાગ (વાઈસ-કેપ્ટન), આયુષ બદોની, નિશાંત સિંધુ, સૂર્યાંશ શેડગે, પ્રભસિમરન સિંહ (વિકેટકીપર), કુમાર કુશાગ્ર (વિકેટકીપર), કુમાર કુશાગ્ર (વિકેટકીપર), વિપરાજ નિગમ, યશ ઠાકુર, યુધવીર સિંહ, અંશુલ કંબોજ, અરશદ ખાન, અનુકુલ રોય.