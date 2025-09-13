Prev
IND vs PAK મેચના એક દિવસ પહેલા અનુરાગ ઠાકુરનું મોટું નિવેદન, જાણો મેચ રમાવા અંગે શું કહ્યું ?

એશિયા કપ 2025માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચ અંગે પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે. ભારતીય લોકો ગુસ્સા અને રોષથી ભરેલા છે. દરમિયાન ભારત vs પાકિસ્તાન મેચના એક દિવસ પહેલા, ભાજપના સાંસદ અનુરાગ ઠાકુરે અચાનક મોટા સસ્પેન્સનો અંત લાવ્યો છે.

Sep 13, 2025

એશિયા કપ 2025માં ભારતે 14 સપ્ટેમ્બરે પાકિસ્તાન સામે પોતાની આગામી મેચ રમવાની છે, પરંતુ તે પહેલાં ઘણો હોબાળો મચી ગયો છે. આનું કારણ એ છે કે ભારતીય ચાહકો આતંકવાદને સમર્થન આપતા દેશ સાથે કોઈપણ ક્રિકેટ મેચ રમવાના સમર્થનમાં નથી. એશિયા કપ 2025માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચ અંગે પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે. ભારતીય લોકોમાં રોષ છે. ત્યારે આ અંગે મેચના એક દિવસ પહેલા ભાજપના સાંસદ અનુરાગ ઠાકુરે મોટું નિવેદન આપ્યું છે.  

એશિયા કપ 2025માં યોજાનારી ભારત vs પાકિસ્તાન મેચ પર ભાજપના સાંસદ અનુરાગ ઠાકુરે કહ્યું, 'જ્યારે ACC અથવા ICC દ્વારા બહુરાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવે છે, ત્યારે દેશો માટે તેમાં ભાગ લેવો એક મજબૂરી અને આવશ્યકતા બની જાય છે. જો તેઓ આમ નહીં કરે, તો તેઓ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ જશે, તેમને મેચ છોડી દેવી પડશે અને બીજી ટીમને પોઈન્ટ મળશે. પરંતુ ભારત પાકિસ્તાન સાથે દ્વિપક્ષીય ટુર્નામેન્ટ રમતું નથી. અમે વર્ષોથી આ નિર્ણય લીધો છે કે જ્યાં સુધી પાકિસ્તાન ભારત પર આતંકવાદી હુમલા બંધ ન કરે, ત્યાં સુધી ભારત પાકિસ્તાન સાથે દ્વિપક્ષીય ટુર્નામેન્ટ નહીં રમે.'

ભારત vs પાકિસ્તાન મેચ રમાશે

ભાજપ સાંસદ અનુરાગ ઠાકુરના નિવેદનથી સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે ભારત vs પાકિસ્તાન મેચ કાલે એટલે કે રવિવાર, 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ તેના નિર્ધારિત સમય મુજબ રમાશે. તમને જણાવી દઈએ કે એશિયા કપ 2025 ટુર્નામેન્ટમાં ભારત vs પાકિસ્તાન T20 મેચ રોકવા માટે ભારતની સુપ્રીમ કોર્ટમાં જાહેર હિતની અરજી (PIL) પણ દાખલ કરવામાં આવી હતી. જોકે, સુપ્રીમ કોર્ટે અરજી પર સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. જસ્ટિસ મહેશ્વરીની આગેવાની હેઠળની બેન્ચે આ માંગણીને ફગાવી દીધી હતી.

 

દેશ પહેલગામ આતંકવાદી હુમલો ભૂલી શક્યો નથી

ભારતે 7 મેના રોજ પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલાનો બદલો લીધો હતો. ભારતે ઓપરેશન સિંદૂર હેઠળ પાકિસ્તાન અને POKમાં પ્રવેશ કરીને ઘણા આતંકવાદી ઠેકાણાઓનો નાશ કર્યો હતો. આ પછી જ્યારે પાકિસ્તાને બદલો લેવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે ભારતે તેનો યોગ્ય જવાબ આપ્યો. ભારતીય દળોએ પાકિસ્તાનમાં પ્રવેશ કર્યો અને તેના ઘણા લશ્કરી ઠેકાણાઓનો નાશ કર્યો. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે 7 મેથી 10 મે સુધી હુમલાઓ ચાલુ રહ્યા. આખરે, 10 મેના રોજ બંને દેશો વચ્ચે યુદ્ધવિરામ પર હસ્તાક્ષર થયા. 

anurag thakur Anurag Thakur Big Statement Asia Cup 2025 India Vs Pakistan Match

