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મેસ્સીની અર્જેન્ટીના સેમિફાઇનલમાં: એક્સ્ટ્રા ટાઇમમાં સ્વિટ્ઝર્લેન્ડને હરાવ્યું, હવે ઇંગ્લેન્ડ સામે થશે મહામુકાબલો

Argentina vs Switzerland Highlights: આર્જેન્ટીનાએ લિયોનેલ મેસ્સીની આગેવાનીમાં 2022નો ફુટબોલ વિશ્વકપ જીત્યો હતો. હવે મેસ્સીની ટીમ વિશ્વકપ 2026મા શાનદાર પ્રદર્શન કરતા સેમીફાઈનલમાં જગ્યા બનાવી લીધી છે. આર્જેન્ટીનાએ સ્વિત્ઝર્લેન્ડને હરાવી સેમીની ટિકિટ મેળવી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 12, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:40 AM IST
મેસ્સીની અર્જેન્ટીના સેમિફાઇનલમાં: એક્સ્ટ્રા ટાઇમમાં સ્વિટ્ઝર્લેન્ડને હરાવ્યું, હવે ઇંગ્લેન્ડ સામે થશે મહામુકાબલો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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