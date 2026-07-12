/મેસ્સીની અર્જેન્ટીના સેમિફાઇનલમાં: એક્સ્ટ્રા ટાઇમમાં સ્વિટ્ઝર્લેન્ડને હરાવ્યું, હવે ઇંગ્લેન્ડ સામે થશે મહામુકાબલો

ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ના ક્વાર્ટ ફાઈનલ નંબર-4મા રવિવાર (12 જુલાઈ) એ આર્જેન્ટીનાનો સામનો સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ સામે થયો હતો. કેનસિટી સિટીના કેનસસ સિટી સ્ટેડિયમમાં થયેલા આ મુકાબલામાં આર્જેન્ટીનાએ સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડન 3-1થી હરાવ્યું છે. હવે 16 જુલાઈએ સેમીફાઈનલમાં આર્જેન્ટીનાની ટક્કર ઈંગ્લેન્ડ સામે થશે. તો પ્રથમ સેમીફાઈનલમાં 15 જુલાઈ સ્પેન અને ફ્રાન્સની ટક્કર થવાની છે.
આર્જેન્ટીના-સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ વચ્ચે મુકાબલો નિર્ધારિત સમય સુધી 1-1થી બરોબરી પર રહ્યો, જેના કારણે મેચ એક્સ્ટ્રા ટાઈમમાં પહોંચી હતી. એક્સ્ટ્રાટાઇમના બીજા હાફમાં સબ્સ્ટીટ્યૂટ ખેલાડી જૂલિયન અલ્વારેઝે જોશ લોપેઝના પાસ પર ગોલ કરી આર્જેન્ટીનાને 2-1ની લીડ અપાવી હતી. અલ્વારેઝે આ ગોલ 112મી મિનિટમાં કર્યો હતો. પછી ઇંજરી ટાઈમ (120+1 મિનિટ) માં લૌટારો માર્ટિનેઝે ગોલ કરી સ્કોર 3-1 કરી દીધો હતો. માર્ટિનેઝ પણ સબ્સ્ટીટ્યૂટ પ્લેયર તરીકે મેદાનમાં ઉતર્યો હતો. આ મેચમાં આર્જેન્ટીનાનો કેપ્ટન લિયોનેલ મેસ્સી ગોલ કરી કરી શક્યો નહીં. પરંતુ રમતની 10મી મિનિટમાં એલેક્સિસ મેક એલિસ્ટરને ગોલ કરવામાં અસિસ્ટ કર્યો હતો.
આવી રહી મેચની 90 મિનિટની રતમ
મુકાબલામાં આર્જેન્ટીનાએ શાનદાર શરૂઆત કરી હતી. રમતની 10મી મિનિટમાં તેણે પ્રથમ ગોલ કર્યો, જે વર્તમાન વિશ્વકપમાં આ ટીમનો સૌથી ઝડપી ગોલ રહ્યો. મેસ્સીએ કોર્નર કિલ લેતા ગોલને એલિસ મેક એલિસ્ટરની પાસે મોકલ્યો, જેણે હેડર દ્વારા ગોલ કર્યો હતો. ગોલકીપર ગ્રેગ કાબલેની પાસે સેવ કરવાની કોઈ તક નહોતી. આ ગોલ બાદ સ્વિસ ટીમ બેકફૂટ પર આવી ગઈ હતી. પરંતુ તેણે કેટલાક સારા મૂવ જરૂર બનાવ્યા, પરંતુ ગોલ ન થઈ શક્યો. હાફટાઇમ સુધી આર્જેન્ટીના 1-0થી આગળ રહ્યું હતું.
બીજો હાફ પણ શાનદાર એક્શનથી ભરપૂર રહ્યો. 67મી મિનિટમાં નડોએએ રિકોર્ડો રોડ્રિગેઝના શાનદાર પાસ પર ગોલ કરી સ્વિસ ટીમની મેચમાં વાપસી કરાવી હતી, જ્યારે બ્રીલ એમ્બોલોને VAR ના દખલ બાદ મેચમાં બીજીવાર યલો કાર્ડ દેખાડવામાં આવ્યું, જોકે એમ્બોલો માટે મેચનું આ બીજું યલો કાર્ડ હતું તો રેફરીએ તત્કાલ રેડ કાર્ડ દેખાડી તેને મેદાનની બહાર મોકલી લીધો હતો. આ ઘટના બાદ પણ સ્વિસ ટીમે પોતાનો ગુસ્સો ગુમાવ્યો નહીં. 10 ખેલાડી સાથે રમવા છતાં ટીમ એક્સ્ટ્રા ટાઇમમાં પહોંચવામાં સફળ રહી હતી.