/સ્વિટ્ઝરલેન્ડ સામેની ક્વાર્ટર ફાઈનલ મેચમાં મેસ્સી મેદાનમાં ઉતરશે કે નહીં? અચાનક સામે આવ્યું મોટું અપડેટ

આર્જેન્ટીનાએ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની ક્વાર્ટર ફાઈનલ પહેલા હેડ કોચ લિયોનેલ સ્કાલોનીએ લિયોનેલ મેસ્સીની ફિટનેસ અંગે મોટું અપડેટ આપ્યું છે. લિયોનેલ સ્કાલોનીના જણાવ્યાં મુજબ સ્વિટ્ઝરલેન્ડ વિરુદ્ધ રમાનારી ક્વાર્ટર ફાઈનલ પહેલા આર્જેન્ટીનાના કેપ્ટન લિયોનેલ મેસ્સી એકદમ ફીટ છે અને ટીમ માટે પોતાનું બેસ્ટ આપવા તૈયાર છે. કેન્સાસ સિટી સ્ટેડિયમમાં રમાનારી આ મેચ પહેલા હેડ કોચ લિયોનેલ સ્કાલોનીએ કહ્યું કે આર્જેન્ટીનાની ટીમના રેકોર્ડ્સ જણાવે છે કે લિયોનેલ મેસ્સી હજુ પણ એટલું જ સારું કરે છે જેટલું તે ગત ટુર્નામેન્ટમાં કરતો હતો.
લિયોનેલ મેસ્સીના વર્કલોડમાં કોઈ મોટી કમી કે વધારો થયો નથી. સ્કાલોનીએ કહ્યું કે તે પહેલા કરતા વધુ કે ઓછું દોડતો નથી. તેના આંકડા બદલાયા નથી. ટીમ તેને સંપૂર્ણ સપોર્ટ કરે છે. તેણે પોતાના ફિટનેસ કોચ સાથે સારી તૈયારી કરી છે અને તેનો ફાયદો તેને મળી રહ્યો છે. તે મેદાન પર પોતાનું બધુ આપી રહ્યો છે.
કવાર્ટર ફાઈનલમાં રમશે કે નહીં?
લિયોનેલ મેસ્સી આ વર્લ્ડ કપમાં શાનદાર ફોર્મમાં છે. તેણે અત્યાર સુધીમાં 8 ગોલ કર્યા છે અને ફ્રાન્સના કેપ્ટન કિલિયન એમ્બાપ્પે સાથે ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં સૌથી આગળ છે. ખાસ વાત એ છે કે કિલિયન એમ્બાપ્પેએ લિયોનેલ મેસ્સી કરતા એક મેચ વધુ રમી છે. લિયોનેલ સ્કાલોનીએ કહ્યું કે, ઉંમર વધવા છતાં લિયોનેલ મેસ્સીની ગોલ કરવાની ક્ષમતા અને મેચ પર અસર પાડવાની તાકાત ઘટી નથી. તેમણે કહ્યું કે જે લોકો લિયોનેલ મેસ્સીને નજીકથી ઓળખે છે તેઓ તેની મહેનત અને જૂનૂનથી સારી રીતે વાકેફ છે.
સામે આવ્યું મોટું અપડેટ
હેડ કોચ લિયોનેલ સ્કાલોનીએ કહ્યું કે, "જે લોકો લિયોનેલ મેસ્સીને જાણતા નથી તેઓ કદાચ વિચારી શકે કે 39 વર્ષની વયે તે હવે પહેલા જેવો નથી રહ્યો પરંતુ જ્યાં સુધી તે રમવા ઈચ્છે, આ રીતે તે પ્રદર્શન કરતો રહેશે. જે લોકો તેને ટ્રેનિંગ કરતા જુએ છે, તેઓ જાણે છે કે તે કેટલો શાનદાર ખેલાડી છે. તેના સાથી ખેલાડીઓ તો એવું પણ કહે છે કે લિયોનેલ મેસ્સી દુનિયાના સર્વશ્રેષ્ઠ ખેલાડીઓમાંથી એક છે."
મેસ્સીને પેનલ્ટી લેવાની પૂરી આઝાદી
લિયોનેલ સ્કાલોનીએ એવું પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે મેસ્સીને પેનલ્ટી લેવાની પૂરેપૂરી આઝાદી હશે. ટુર્નામેન્ટમાં બે પેનલ્ટી મિસ કરવા છતાં કોચે આર્જેન્ટીનાના કેપ્ટન પર પોતાનો ભરોસો જાળવી રાખ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે, "મારા મગજમાં ક્યારેય એવી વાત નથી આવી કે હું તેને પેનલ્ટી લેવાની જવાબદારી બદલવા જણાવું. શું કરવું તેનો નિર્ણય તે પોતે કરે છે. કોચે એમ પણ જણાવ્યું કે મેદાન પર મેસ્સીને પોતાની સ્થિતિ નક્કી કરવાની પૂરેપૂરી આઝાદી છે." તેમણે કહ્યું કે "ટીમના બાકી ખેલાડીઓ મેસ્સીની સોચ અને ખેલને સમજે છે અને તે મુજબ પોતાની રણનીતિ બનાવે છે."
ઈજિપ્ત વિરુદ્ધ રાઉન્ડ ઓફ 16 મેચમાં મેસ્સીએ અનેકવાર પોતાની પોઝિશન બદલી હતી. તે રાઈટ ફ્લૈંક તરફ ગયો, જેનાથી ટીમને ફાયદો થયો અને તેના મૂવમેન્ટથી ક્રિસ્ટયન રોમેરોને હેડર દ્વારા ગોલ કરવાની તક મળી હતી. ત્યારબાદ મેસ્સીએ પણ મેચમાં મહત્વનો ગોલ કર્યો હતો. સ્કાલોનીએ કહ્યું કે, "જો મેસ્સી કોઈ જગ્યાએ જવા માંગતો હોય અને ટીમના કોઈ બીજા ખેલાડી તેની જગ્યાને કવર કરે તો તે તેનો નિર્ણય હોય છે. ટીમ તેના ખેલ પ્રમાણે પોતાને ઢાળી લે છે. ખેલાડીઓ સમજે છે કે તેમણે ક્યારે બિલ્ડઅપમાં સામેલ થવાનું છે અને ક્યારે કઈ જગ્યાએ જવાનું છે."
શું મેસ્સીનો આ છેલ્લો વર્લ્ડ કપ?
આર્જેન્ટીનાના કોચે એ પણ સ્વીકાર્યું કે આ કદાચ મેસ્સીનો છેલ્લો વર્લ્ડ કપ હોઈ શકે છે. આથી ટીમ માટે આ ટુર્નામેન્ટ વધુ ખાસ બની ગઈ છે. તેમણે કહ્યું કે મેસ્સી સાથે રમવાની તક ખેલાડીઓ માટે મોટી પ્રેરણાનું કારણ છે. સ્કાલોનીએ કહ્યું કે, "અમે જાણીએ છીએ કે આ તેનો છેલ્લો વર્લ્ડ કપ હોઈ શકે છે. જેના કારણે દરેક મેચ વધુ ભાવનાત્મક બની જાય છે. અમે ઈચ્છીએ છીએ કે આ સફરને તે શાનદાર રીતે આગળ વધારે."