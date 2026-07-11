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સ્વિટ્ઝરલેન્ડ સામેની ક્વાર્ટર ફાઈનલ મેચમાં મેસ્સી મેદાનમાં ઉતરશે કે નહીં? અચાનક સામે આવ્યું મોટું અપડેટ

લિયોનેલ સ્કાલોનીની જણાવ્યાં મુજબ સ્વિટ્ઝરલેન્ડ સામેની ક્વાર્ટર ફાઈનલ મેચ પહેલા આર્જેન્ટીનાનો કેપ્ટન લિયોનલ મેસ્સી સંપૂર્ણ રીતે ફીટ અને ટીમ માટે પોતાનું  બેસ્ટ આપવા માટે તૈયાર છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 11, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 02:56 PM IST
સ્વિટ્ઝરલેન્ડ સામેની ક્વાર્ટર ફાઈનલ મેચમાં મેસ્સી મેદાનમાં ઉતરશે કે નહીં? અચાનક સામે આવ્યું મોટું અપડેટ
Source: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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