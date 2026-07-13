/Argentina vs England: શું સેમિફાઇનલમાંથી બહાર થશે લિયોનલ મેસ્સી? રેફરી સાથે ઉગ્ર દલીલ બાદ FIFAનું આવ્યું મોટું અપડેટ

FIFA World Cup 2026 Argentina vs England: ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026માં ઇંગ્લેન્ડ સામેની સેમિફાઇનલ મેચ પહેલાં આર્જેન્ટિનાના કેપ્ટન લિયોનલ મેસ્સી એક વિવાદમાં ફસાયા છે. સ્વિટ્ઝરલેન્ડ સામે ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં જીત દરમિયાન રેફરી જોઆઓ પેડ્રો પિનેઇરો સાથે મેસ્સીની ઉગ્ર દલીલ ફેન્સ વચ્ચે ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની છે. ઘણા લોકો એ વિચારી રહ્યા છે કે, શું આર્જેન્ટિનાના કેપ્ટનને ઇંગ્લેન્ડ સામેની સેમિફાઇનલ પહેલાં કોઈ શિસ્તભંગના પગલાંનો સામનો કરવો પડી શકે છે? આ ઘટના એક એવા મેચ દરમિયાન બની હતી જેને આર્જેન્ટિનાએ અંતે એક્સ્ટ્રા ટાઇમ પછી જીતી લીધી હતી.
ખેલાડીઓ અને રેફરીઓ વચ્ચે અસહમતી હોવી એ કોઈ અસામાન્ય વાત નથી, ખાસ કરીને નોકઆઉટ મેચોમાં જ્યાં લાગણીઓ ઘણીવાર ચરમસીમા પર હોય છે. જો કે, મેચ અધિકારીઓ પાસે ખેલાડીના વર્તનના આધારે અસંતોષ માટે યલો અથવા રેડ કાર્ડ આપવાનો અધિકાર હોય છે, પરંતુ મેસ્સીને આ ઘટના દરમિયાન કોઈ કાર્ડ આપવામાં આવ્યું ન હતું. મેચ બાદ પિનેઇરો દ્વારા આર્જેન્ટિનાના કેપ્ટન સામે શિસ્તભંગની કોઈ ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હોય તેવો પણ કોઈ રિપોર્ટ નથી.
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— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2026
ઇંગ્લેન્ડ સામે મેસ્સી માટે આ મેચ કેમ છે ખાસ?
જ્યાં સુધી ફીફા કોઈ કાર્યવાહીની જાહેરાત ન કરે, ત્યાં સુધી મેસ્સી આર્જેન્ટિનાની આતુરતાથી રાહ જોવાઈ રહેલી સેમિફાઇનલ માટે ઉપલબ્ધ રહેશે. આ મેચ ઇંગ્લેન્ડ સાથે તેમની પહેલી ટક્કર હશે, જે ફૂટબોલની સૌથી મોટી હરીફાઈઓમાં વધુ એક રસપ્રદ પ્રકરણ ઉમેરી દેશે. મેસ્સીએ પોતે પણ સ્વીકાર્યું છે કે, તેમણે પહેલાં ક્યારેય ઇંગ્લેન્ડ સામે રમ્યું નથી, તેથી આ તેમના માટે એક અનોખી મેચ હશે.
મેસ્સી અને રેફરી વચ્ચે વિવાદ કેમ થયો?
આર્જેન્ટિનાએ એલેક્સિસ મેક એલિસ્ટરના ગોલ દ્વારા શરૂઆતી લીડ મેળવી લીધી હતી, જેની સામે સ્વિટ્ઝરલેન્ડે સંઘર્ષ કરીને બરાબરી કરી હતી. મેચમાં સ્વિસ સ્ટ્રાઇકર બ્રીલ એમ્બોલોને સિમ્યુલેશન માટે બીજો યલો કાર્ડ મળ્યા બાદ બહાર કરી દેવામાં આવ્યો હતો. આ તણાવ વચ્ચે કેમેરામાં મેસ્સી રેફરી જોઆઓ પેડ્રો પિનેઇરો સાથે ઉગ્ર દલીલ કરતા જોવા મળ્યા હતા. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આ વિવાદ ત્યારે શરૂ થયો જ્યારે અધિકારીએ મેસ્સીને સ્વિસ ફ્રી-કિક માટે વોલ બનાવતી વખતે પાછળ હટવાનો નિર્દેશ આપ્યો.
મેસ્સીએ રેફરીને શું જવાબ આપ્યો?
રેફરીના વલણથી નારાજ મેસ્સીએ કથિત રીતે કહ્યું કે, "મારી સાથે સરખી રીતે વાત કરો. મારું અનાદર ન કરો. મારી સાથે સરખી રીતે વાત કરો. મેં તમારી સાથે આદરપૂર્વક વાત કરી છે." જો કે, મેદાન પર લાગણીઓ ચરમસીમા પર હતી, પરંતુ હાલમાં એવો કોઈ સંકેત નથી કે સેમિફાઇનલમાં મેસ્સીની ભાગીદારી જોખમમાં છે. આર્જેન્ટિનાની ટીમ હવે આરામ અને તૈયારી પર ધ્યાન આપી રહી છે કારણ કે તેણે સતત કઠિન મેચ રમ્યા છે.