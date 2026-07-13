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Argentina vs England: શું સેમિફાઇનલમાંથી બહાર થશે લિયોનલ મેસ્સી? રેફરી સાથે ઉગ્ર દલીલ બાદ FIFAનું આવ્યું મોટું અપડેટ

FIFA World Cup 2026 Argentina vs England: ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026ની સેમિફાઇનલમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટિનાનો સામનો ઇંગ્લેન્ડ સામે થશે. મેચ પહેલાં કેપ્ટન લિયોનલ મેસ્સી મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયા છે. શું સ્વિટ્ઝરલેન્ડ સામે ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં રેફરી સાથે બોલાચાલી થયા બાદ લિયોનલ મેસ્સી પર બેન લાગશે?

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 13, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 06:38 PM IST
Argentina vs England: શું સેમિફાઇનલમાંથી બહાર થશે લિયોનલ મેસ્સી? રેફરી સાથે ઉગ્ર દલીલ બાદ FIFAનું આવ્યું મોટું અપડેટ
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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