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લિયોનેલ મેસ્સી આજે લેશે નિવૃત્તિ ? વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ પહેલા ભાવુક પોસ્ટે ફેન્સને ચોંકાવ્યા

Argentina vs Spain : સ્પેન સામે વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ પહેલા લિયોનેલ મેસ્સીએ પોતાની ટીમ માટે એક મેસેજ લખ્યો છે. મેસ્સીના આ મેસેજે ચાહકોને ભાવુક કરી દીધા છે અને તેની નિવૃત્તિ અંગે અટકળોને વેગ આપ્યો છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 19, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 03:00 PM IST
લિયોનેલ મેસ્સી આજે લેશે નિવૃત્તિ ? વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ પહેલા ભાવુક પોસ્ટે ફેન્સને ચોંકાવ્યા

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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