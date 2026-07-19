/લિયોનેલ મેસ્સી આજે લેશે નિવૃત્તિ ? વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ પહેલા ભાવુક પોસ્ટે ફેન્સને ચોંકાવ્યા

Argentina vs Spain : વિશ્વના મહાન ફૂટબોલરોમાંના એક લિયોનેલ મેસ્સીએ વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ પહેલા પોતાની આખી ટીમને ભાવુક મેસેજ આપ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરાયેલા આ મેસેજમાં તેણે પોતાના સાથી ખેલાડીઓ, કોચિંગ સ્ટાફ અને સમગ્ર આર્જેન્ટિના ટીમ પ્રત્યે આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. મેસ્સીના આ શબ્દો બાદ એવી અટકળો પણ શરૂ થઈ છે કે સ્પેન સામેની ફાઇનલ તેની આર્જેન્ટિનાની જર્સીમાં છેલ્લી વર્લ્ડ કપ મેચ હોઈ શકે છે.
ટાઇટલ કરતાં સફર વધુ યાદગાર
મેસ્સીએ પોતાના મેસેજમાં લખ્યું કે તેના માટે સૌથી મોટી ઉપલબ્ધિ માત્ર ટ્રોફી જીતવી નહોતી, પરંતુ ટીમ સાથે વિતાવેલી દરેક ક્ષણ હતી. તેણે કહ્યું કે વર્ષો સુધી સાથી ખેલાડીઓ સાથે રમવું, મુશ્કેલ સમયમાંથી સાથે બહાર આવવું અને દરેક પળને માણવી એ તેમની કારકિર્દીની સૌથી કિંમતી યાદો છે.
ટીમની એકતા જ સફળતાનું રહસ્ય
મેસ્સીએ ટીમના કોચિંગ સ્ટાફ અને પડદા પાછળ કામ કરતા તમામ સભ્યોનો પણ ખાસ આભાર માન્યો. તેણે કહ્યું કે, આ લોકોના કારણે જ ટીમમાં પરિવાર જેવું વાતાવરણ બન્યું છે અને એ જ ટીમની સફળતાનું સૌથી મોટું કારણ છે.
પરિણામ નહીં, ટીમની સફર મહત્વની
ફાઇનલ પહેલાં મેસ્સીએ કહ્યું કે મેચનું પરિણામ જે પણ આવે, આર્જેન્ટિના ટીમે આ વર્લ્ડ કપમાં એવી યાદગાર સફર કરી છે જેને કોઈ ભૂંસી શકશે નહીં. તેમના મતે, ટીમે પહેલેથી જ એક એવી કહાની રચી છે જે વર્ષો સુધી યાદ રાખવામાં આવશે.
પત્નીની ભાવુક પ્રતિક્રિયા
મેસ્સીની પોસ્ટ પર લાખો ચાહકોએ શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. તેની પત્ની એન્ટોનેલા રોકુઝોએ પણ આ મેસેજ પર ભાવુક પ્રતિક્રિયા આપી અને ઇમોજી દ્વારા પોતાની લાગણીઓ વ્યક્ત કરી.
જો આર્જેન્ટિના વર્લ્ડ કપ જીતવામાં સફળ રહેશે, તો આ જીત લિયોનેલ મેસ્સીની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી માટે એક યાદગાર અને ભવ્ય વિદાય સાબિત થઈ શકે છે.