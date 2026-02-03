આ વખતે T20 વર્લ્ડ કપમાં 11 નહીં, પરંતુ રમશે 40 ભારતીય ક્રિકેટરો, જાણો કેવી રીતે
T20 World Cup 2026 Indian Players : 2026નો T20 વર્લ્ડ કપ 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થઈ રહ્યો છે. આ વર્ષે ટુર્નામેન્ટમાં વિવિધ દેશોમાં 40 ભારતીય ખેલાડીઓ રમતા જોવા મળશે. ફક્ત 4 ટીમોમાં જ કુલ 34 ભારતીય ખેલાડીઓ છે.
Trending Photos
T20 World Cup 2026 Indian Players : વિશ્વભરના ક્રિકેટ ચાહકો 2026ના T20 વર્લ્ડ કપની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ મેગા ઇવેન્ટ શરૂ થવામાં હવે ગણતરીના દિવસો જ બાકી છે. 2026 T20 વર્લ્ડ કપ 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે. શરૂઆતના દિવસે ત્રણ મેચ રમાશે. આ વર્લ્ડ કપ ભારતીય ખેલાડીઓથી ભરેલો છે. લગભગ 40 ભારતીય ખેલાડીઓ વિવિધ ટીમો માટે રમતા જોવા મળશે.
આ ભારતીય મૂળના ખેલાડીઓ હવે ભારતમાં પોતાની પ્રતિભા દખાડશે. વિદેશી ટીમો યુએસએ, કેનેડા અને યુએઈમાં પણ 23 ભારતીય ખેલાડીઓ છે. મુંબઈમાં જન્મેલા અમેરિકન ફાસ્ટ બોલર સૌરભ નેત્રાવલકર જેવા ખેલાડી માટે વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં ભારત સામે રમવું એક યાદગાર ક્ષણ હશે. તે કદાચ તે દેશ માટે રમી શક્યો ન હોય જેમાં તેનો જન્મ થયો હતો, પરંતુ તે હવે પોતાના દેશમાં રમશે.
ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે કેનેડાની ટીમમાં કુલ 11 ભારતીય ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. યુએસએ ટીમમાં નવ ભારતીય, ઓમાનની ટીમમાં સાત ભારતીય અને યુએઈ ટીમમાં ભારતીય મૂળના સાત ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. બધી વિદેશી ટીમો સહિત આ વર્લ્ડ કપમાં લગભગ 40 ભારતીય ક્રિકેટરો વિવિધ ટીમો તરફથી રમતા જોવા મળશે.
8 માર્ચે ફાઇનલ રમાશે
2026ના T20 વર્લ્ડ કપમાં કુલ 20 ટીમો ભાગ લઈ રહી છે. આ ટીમોને ચાર ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવી છે, જેમાં દરેક ગ્રુપમાં પાંચ ટીમો છે. દરેક ગ્રુપમાં ટીમો પહેલા એકબીજા સામે રમશે અને તેમાંથી સુપર 8 નક્કી થશે. 8 ટીમો આગામી તબક્કામાં જશે અને ત્યારબાદ સેમિફાઇનલ રમાશે અને 8 માર્ચે ફાઇનલ રમાશે. બાંગ્લાદેશ આ વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લઈ રહ્યું નથી. ICCએ તેના સ્થાને સ્કોટલેન્ડનો સમાવેશ કર્યો છે. તો પાકિસ્તાને 15 ફેબ્રુઆરીએ ભારત સામે લીગ સ્ટેજ મેચનો બહિષ્કાર કરવાની જાહેરાત કરી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે