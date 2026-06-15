/વર્લ્ડ કપની એક જ મેચે બદલી નાખ્યું કિસ્મત, 18 વર્ષના ખેલાડી પર ₹770 કરોડ ખર્ચવા તૈયાર આ દિગ્ગજ ક્લબ

Ayyoub Bouaddi : ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં મોરોક્કો તરફથી રમી રહેલા અયૂબ બૌદ્દીમાં આર્સેનલને રસ છે. આર્સેનલ જાન્યુઆરી 2025થી બૌદ્દી સાથે સંપર્કમાં છે અને તેને તેની ટીમ માટે એક મુખ્ય ખેલાડી તરીકે જુએ છે. નવી સીઝન પહેલા ક્લબની વ્યૂહરચનાનો આ એક મુખ્ય ભાગ છે. બૌદ્દી સમગ્ર યુરોપમાંથી ધ્યાન આકર્ષિત કરી રહ્યો છે.
બૌદ્દીનું 70 મિલિયન યુરો એટલે કે લગભગ ₹770 કરોડનું મુલ્ય નક્કી કરવામાં આવી છે, જે આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર તેના વધતા કદને પ્રતિબિંબિત કરે છે. PSG, ચેલ્સી, લિવરપૂલ અને માન્ચેસ્ટર યુનાઇટેડ જેવી ક્લબો રસ દર્શાવે છે કે આર્સેનલ માટે અન્ય ક્લબો પણ સ્પર્ધા કરી રહી છે. એક વર્ષથી વધુ ચાલી રહેલી ચર્ચાઓ પછી બૌદ્દીએ આર્સેનલમાં જોડાવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી છે.
અયૂબ બૌદ્દી આર્સેનલમાં જોડાય તેવી સંભાવના
આર્સેનલે બૌદ્દીમાં વિશ્વાસ દર્શાવ્યો છે અને 2026 ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ પછી વધુ વાટાઘાટો થવાની છે. આર્સેનલે 2026 વર્લ્ડ કપ સાથે જોડાયેલા ઉભરતા સ્ટાર્સમાંના એક બૌદ્દીને સાઇન કરવા માટે પ્રયાસો શરૂ કર્યા છે. કારણ કે મિકેલ આર્ટેટા તેના મિડફિલ્ડને મજબૂત બનાવવા માંગે છે. બ્રાઝિલ સામેના તેના શાનદાર પ્રદર્શન બાદ અયૂબ બૌદ્દીની લોકપ્રિયતા વધી ગઈ છે.
18 વર્ષના ખેલાડી પર 70 મિલિયન યુરોનો ખર્ચ કરવા તૈયાર
અહેવાલો સૂચવે છે કે આર્સેનલે અયૂબ બૌદ્દીને સાઇન કરવા માટે નક્કર પગલાં લીધાં છે, જેનો હેતુ વિશ્વ ફૂટબોલના સૌથી પ્રતિભાશાળી ખેલાડીઓમાંના એકને સુરક્ષિત કરવા માટે મુખ્ય યુરોપિયન ક્લબોને હરાવવાનો છે. 18 વર્ષીય ખેલાડી નોર્થ લંડન ક્લબ માટે પ્રાથમિક લક્ષ્ય બની ગયો છે. મોરોક્કો માટે તેના પ્રદર્શને વૈશ્વિક સ્તરે ધ્યાન ખેંચ્યું છે.