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વર્લ્ડ કપની એક જ મેચે બદલી નાખ્યું કિસ્મત, 18 વર્ષના ખેલાડી પર ₹770 કરોડ ખર્ચવા તૈયાર આ દિગ્ગજ ક્લબ

Ayyoub Bouaddi : વર્લ્ડ કપ 2026માં મોરોક્કો તરફથી રમી રહેલા અયૂબ બૌદ્દીમાં આર્સેનલ રસ દાખવી રહ્યું છે. બૌદ્દીએ બ્રાઝિલ સામેની મેચમાં ટીમનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું જે 1-1થી ડ્રો રહી હતી.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 15, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:34 PM IST
વર્લ્ડ કપની એક જ મેચે બદલી નાખ્યું કિસ્મત, 18 વર્ષના ખેલાડી પર ₹770 કરોડ ખર્ચવા તૈયાર આ દિગ્ગજ ક્લબ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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