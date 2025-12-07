Prev
W,W,W,W,W,W... એકલા હાથે અડધી ટીમને કરી પેવેલિયન ભેગી, ગિલના સાથીએ રચ્યો ઇતિહાસ

ભારતમાં સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી 2025 એક સ્થાનિક T20 ટુર્નામેન્ટ તરીકે ખૂબ જ ફેમસ છે. 6 ડિસેમ્બરના રોજ એક બોલરે 4 ઓવરમાં 9 રન આપીને 6 વિકેટ લઈને ઇતિહાસ રચ્યો છે. આ પહેલીવાર છે જ્યારે તેણે તેની T20 કારકિર્દીમાં 5થી વધુ વિકેટ લીધી છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 07, 2025, 03:40 PM IST

6 ડિસેમ્બરની સાંજ ક્રિકેટ ચાહકો માટે યાદગાર રહી, કારણ કે ટીમ ઈન્ડિયાએ દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની છેલ્લી વનડે મેચ 9 વિકેટથી જીતીને 2-1થી સિરીઝ જીતી લીધી. વિશાખાપટ્ટનમમાં રમાયેલી ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની ત્રીજી વનડે મેચના ઉત્સાહમાં ક્રિકેટ ચાહકો ડૂબેલા હતા, ત્યારે એક ભારતીય ફાસ્ટ બોલરે ઇતિહાસ રચી દીધો. તેણે 4 ઓવરમાં માત્ર 9 રન આપ્યા અને એકલા હાથે અડધી ટીમનો સફાયો કરી દીધો, 6 બેટ્સમેનોને આઉટ કર્યા. આ બીજું કોઈ નહીં પણ અરશદ ખાન છે, જે IPL 2025માં શુભમન ગિલની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ગુજરાત ટાઇટન્સ માટે રમ્યો હતો.

અરશદ ખાન સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી 2025માં શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. તે તેની રાજ્ય ટીમ મધ્યપ્રદેશ માટે રમી રહ્યો છે. 6 ડિસેમ્બરે, તેણે ચંદીગઢ સામે ઘાતક બોલિંગ પ્રદર્શન કર્યું, માત્ર 4 ઓવરમાં 9 રન આપીને 6 વિકેટ લીધી. આ સ્પેલએ SMAT ઇતિહાસમાં એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો.

SMAT ઇતિહાસમાં શ્રેષ્ઠ બોલિંગ સ્પેલ

જાદવપુર યુનિવર્સિટી ગ્રાઉન્ડ પર રમાયેલી મધ્યપ્રદેશ અને ચંદીગઢ વચ્ચેની આ મેચમાં અરશદ ખાને બોલથી કમાલ કર્યો, તેની 4 ઓવરમાં 1 મેડન ફેંકી, ફક્ત 9 રન આપ્યા અને 6 વિકેટ લીધી. આ SMAT ઇતિહાસમાં શ્રેષ્ઠ બોલિંગ રેકોર્ડ સાબિત થયો. અગાઉ, આ રેકોર્ડ સંયુક્ત રીતે હૈદરાબાદના ટી. રવિ તેજા અને ગુજરાતના અર્જન નાગવાસવાલાના નામે હતો, જેમણે 2023માં 13 રન આપીને 6 વિકેટ લીધી હતી. પરંતુ હવે અરશદે આ રેકોર્ડ તોડ્યો છે અને એક નવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે.

મધ્યપ્રદેશનો મેચમાં શાનદાર વિજય

મેચમાં ચંદીગઢે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 8 વિકેટે 134 રન બનાવ્યા. શરૂઆતમાં તેમની ઇનિંગ સ્થિર લાગતી હતી, પરંતુ અરશદ ખાનના સ્પેલથી મેચનો રંગ બદલાઈ ગયો. જવાબમાં મધ્યપ્રદેશે માત્ર 14 ઓવરમાં 3 વિકેટે 135 રન બનાવ્યા અને 7 વિકેટથી જીત મેળવી. મધ્યપ્રદેશ માટે બેટિંગ કરતા, હર્ષ ગવલીએ 40 બોલમાં 74 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી, જ્યારે હરપ્રીત સિંહે 30 બોલમાં 48 રન બનાવ્યા.

અરશદ ખાન કોણ છે ?

હવે પ્રશ્ન એ છે કે અરશદ ખાન કોણ છે ? તે મધ્યપ્રદેશનો ઉભરતો ઝડપી બોલર છે. આ ડાબોડી બોલર તેના સ્વિંગ અને સચોટ લાઇન અને લેન્થ માટે જાણીતો છે. તેણે અત્યાર સુધીમાં IPLમાં 19 મેચ રમી છે, જેમાં 12 વિકેટ લીધી છે. તે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ, લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સનો ભાગ રહી ચૂક્યો છે. IPL 2025માં તે શુભમન ગિલની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ગુજરાત માટે રમ્યો હતો, જેમાં તેણે 9 મેચમાં 6 વિકેટ લીધી હતી.

