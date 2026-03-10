Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSportsઅર્શદીપ સિંહને આ હરકત પડી શકે છે ભારે ! ICC લઈ શકે છે એક્શન

અર્શદીપ સિંહને આ હરકત પડી શકે છે ભારે ! ICC લઈ શકે છે એક્શન

Arshdeep Singh Daryl Mitchell Controversy : ટાઇટલ મેચ પછી અર્શદીપ સિંહે કિવી બેટ્સમેન ડેરિલ મિચેલની માફી માંગી હતી. મિચેલે તેની માફી સ્વીકારી હતી. તેમ છતાં ICC આ ઘટનાની સમીક્ષા કરી શકે છે અને અર્શદીપ સિંહ સામે કાર્યવાહી કરી શકે છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 10, 2026, 10:31 AM IST

Trending Photos

અર્શદીપ સિંહને આ હરકત પડી શકે છે ભારે ! ICC લઈ શકે છે એક્શન

Arshdeep Singh : ભારતે ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડને હરાવીને ઇતિહાસ રચ્યો. 8 માર્ચના રોજ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ભારતે 96 રનથી મેચ જીતી. ભારતીય ટીમે રેકોર્ડ ત્રીજી વખત T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો. અગાઉ ભારતે 2007 અને 2024નો વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. ભારત સતત T20 વર્લ્ડ કપ જીતનાર પ્રથમ ટીમ છે અને પહેલીવાર કોઈ ટીમે ઘરઆંગણે T20 વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

અર્શદીપ સિંહને આ હરકત પડી શકે છે ભારે !

આ જીત વચ્ચે ટીમ ઇન્ડિયાનો સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહ ચર્ચામાં છે. ટાઇટલ મેચ દરમિયાન તેણે કરેલી એક હરકતને કારણે તેની સામે ICC કાર્યવાહી કરી શકે છે. ફાઇનલમાં તેની બીજી ઓવર દરમિયાન અર્શદીપે આક્રમક રીતે બોલ ન્યુઝીલેન્ડના બેટ્સમેન ડેરિલ મિચેલ તરફ ફેંક્યો હતો. થ્રો સીધો મિચેલના પગ પર વાગ્યો, જેના કારણે મેદાનમાં ભારે હોબાળો મચી ગયો હતો.

બોલ વાગતાં ડેરિલ મિચેલ દેખીતી રીતે નારાજ થઈ ગયો હતો અને તેણે તરત જ અમ્પાયરને ફરિયાદ કરી હતી. બંને ખેલાડીઓ વચ્ચેનો વિવાદ વધતો જોઈને, ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે દરમિયાનગીરી કરીને પરિસ્થિતિ શાંત કરવી પડી હતી. આ ઘટના માટે અર્શદીપ સિંહને ICC આચારસંહિતાના કલમ 2.9 હેઠળ આરોપોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આ મુજબ, બેટ્સમેન અથવા ખેલાડી તરફ ખતરનાક રીતે બોલ અફેંકવાને રમતની ભાવના વિરુદ્ધ ગણવામાં આવે છે.

અર્શદીપ સિંહને ICC ફટકારશે સજા ? 

આવા કિસ્સાઓ લેવલ 1 હેઠળ આવે છે. હવે અર્શદીપ સિંહને તેની મેચ ફીના 50% નો મહત્તમ દંડ અને તેના ખાતામાં એક કે બે ડિમેરિટ પોઈન્ટ ઉમેરવામાં આવી શકે છે. જો કોઈ ખેલાડીના છેલ્લા 24 મહિનામાં ચાર ડિમેરિટ પોઈન્ટ થાય છે, તો તેને એક ટેસ્ટ મેચ અથવા બે વ્હાઇટ-બોલ મેચ માટે પ્રતિબંધિત કરવામાં આવે છે.

જોકે, મેચ પછી અર્શદીપ સિંહે ખેલભાવના દર્શાવી અને ડેરિલ મિચેલની માફી માંગી. મિચેલે તેની માફી સ્વીકારી, પરંતુ ICC હજુ પણ સમગ્ર ઘટનાની સમીક્ષા કરી શકે છે.

ગત વર્ષે પણ બની હતી આવી ઘટના

ગત ઓક્ટોબરમાં આવી જ ઘટના બની હતી. વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ફાસ્ટ બોલર જેડન સીલ્સને ICC દ્વારા તેની મેચ ફીના 25% દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો અને એક ડિમેરિટ પોઈન્ટ આપવામાં આવ્યો હતો. સીલ્સે ભારતીય બેટ્સમેન યશસ્વી જયસ્વાલ તરફ બોલ ફેંક્યો હતો. હવે બધાની નજર ICCના નિર્ણય પર છે કે શું T20 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં આ વિવાદાસ્પદ ક્ષણ માટે અર્શદીપ સિંહ સામે કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
Arshdeep singhDaryl MitchellT20 World Cup finalICC

Trending news