IND vs PAK ફાઇનલ પહેલા અકસ્માતના સમાચારથી અર્શદીપ સિંહ આઘાતમાં, ચાહકોને કરી ખાસ અપીલ
Asia Cup 2025 IND vs PAK Final : ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની ફાઇનલ મેચને લઈને ઉત્સાહ ચરમસીમાએ છે. ટાઇટલ જંગ થોડા કલાકોમાં શરૂ થશે. પરંતુ હાઇ-વોલ્ટેજ મેચ પહેલા જ ટીમ ઇન્ડિયાના ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે.
Asia Cup 2025 IND vs PAK Final : ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે વચ્ચે ટાઇટલ જંગ થોડા કલાકોમાં મેચ શરૂ થશે. પરંતુ હાઇ-વોલ્ટેજ મેચ પહેલા, ટીમ ઇન્ડિયાના ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહ ખૂબ જ દુઃખી છે. તેણે મધ્યરાત્રિએ ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પોસ્ટ કરી, જેમાં ચાહકોને પ્રાર્થના કરવા વિનંતી કરી છે. લગભગ 1:30 વાગ્યે અર્શદીપે ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પોસ્ટ કરી અને ભાવુક દેખાયો.
તેણે કોના માટે અપીલ કરી ?
અર્શદીપ સિંહે તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર પંજાબી ગાયક રાજવીર જવાંડાનો ફોટો પોસ્ટ કર્યો. અહેવાલો અનુસાર, આ જાણીતા ગાયક કલાકારનો બાઇક અકસ્માત થયો છે. આ ઘટના હિમાચલ પ્રદેશમાં બની હતી. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તે શિમલા જઈ રહ્યો હતો અને બાઇક બેકાબૂ થઈ ગઈ, જેના કારણે તેને ગંભીર ઈજાઓ થઈ. બધા ચાહકો રાજવીર માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. જ્યારે અર્શદીપને તેના અકસ્માતના સમાચાર મળ્યા, ત્યારે તેણે મોડી રાત્રે આ પોસ્ટ કરી.
અર્શદીપ સિંહ ભાવુક થયો
ટીમ ઇન્ડિયાનો ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહ પણ પંજાબનો છે. તેણે રાજવીરનો ફોટો પોસ્ટ કર્યો અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ભાવુક કેપ્શન લખ્યું. અર્શદીપે લખ્યું, "પ્રભુ રાજવીરને જલ્દી સ્વસ્થ કરે, બધા કૃપા કરીને પ્રાર્થના કરો." રાજવીરને માથામાં ઈજા થઈ છે અને તે ICUમાં દાખલ છે. અન્ય ઘણી અગ્રણી હસ્તીઓએ સોશિયલ મીડિયા પર રાજવીર વિશે પોસ્ટ કરી છે. પંજાબના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી સુખબીર સિંહ બાદલે પણ તેમના ઝડપી સ્વસ્થ થવાની શુભેચ્છા પાઠવી છે.
