અર્શદીપ સિંહ પહેલીવાર રુમર્ડ ગર્લફ્રેન્ડ સાથે જોવા મળ્યો, વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ
Arshdeep Singh : ટીમ ઈન્ડિયાનો સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર હાલમાં 2026ની IPLમાં પંજાબ કિંગ્સ તરફથી રમતો જોવા મળી રહ્યો છે. આ સિઝનમાં અત્યાર સુધી તેનું પ્રદર્શન ઠીક ઠાક રહ્યું છે. હવે અર્શદીપ તેના અંગત જીવનને કારણે ચર્ચામાં છે અને ચાહકો તેની ગર્લફ્રેન્ડ વિશે જાણવા માટે ઉત્સુક છે.
- રુમર્ડ ગર્લફ્રેન્ડ સાથે જોવા મળ્યો અર્શદીપ સિંહ
- અર્શદીપનું નામ પંજાબી મોડેલ સમરીન કૌર સાથે જોડાઈ રહ્યું છે
- પહેલીવાર સમરીન કૌર અને અર્શદીપ સાથે જોવા મળ્યા
Arshdeep Singh : અર્શદીપ સિંહ અત્યાર સુધી મુખ્યત્વે ક્રિકેટના મેદાન પર તેની બોલિંગના કારણે ચર્ચામાં રહેતો હતો. જો કે, છેલ્લા કેટલાક સમયથી તે પોતાના અંગત જીવનને લઈને પણ ચર્ચામાં છે. અર્શદીપ સિંહનું નામ હવે એક પંજાબી મોડેલ અને અભિનેત્રી સાથે જોડાઈ રહ્યું છે. અર્શદીપ તાજેતરમાં જ આ પંજાબી મોડેલ સાથે એરપોર્ટ પર જોવા મળ્યો હતો. જેનો એક વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
રુમર્ડ ગર્લફ્રેન્ડ સાથે જોવા મળ્યો અર્શદીપ સિંહ
થોડા દિવસો પહેલા પંજાબ કિંગ્સના સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહે સોશિયલ મીડિયા પર એક સ્ટોરી પોસ્ટ કરી હતી જેમાં તે એક છોકરીનો હાથ પકડેલો જોવા મળ્યો હતો. છોકરીના હાથ પર દેખાતા ટેટૂના આધારે ચાહકોએ અનુમાન લગાવ્યું હતું કે તે પંજાબી મોડેલ અને અભિનેત્રી સમરીન કૌર છે. હવે એક વીડિયો સામે આવ્યો છે જેમાં અર્શદીપ સિંહ અને સમરીન એરપોર્ટ પર જોવા મળી રહ્યા છે. બંને પંજાબ કિંગ્સ ટીમ સાથે જોવા મળી રહ્યા છે.
ચાહકો અનુમાન લગાવી રહ્યા છે કે સાથે મુસાફરી કરીને આ જોડીએ એક રીતે તેમના સંબંધની પુષ્ટિ કરી છે. જોકે, બંનેમાંથી કોઈએ આ બાબત અંગે કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ આપી નથી. સમરીન કૌર અગાઉ પણ સ્ટેડિયમમાં પંજાબ કિંગ્સની મેચ જોતી જોવા મળી છે. આ પહેલીવાર છે જ્યારે અર્શદીપ સિંહનું નામ કોઈની સાથે જોડવામાં આવ્યું છે.
Pakda gaya sher... They look good together ngl pic.twitter.com/8rrHYnbz4l
— Dhillon (@sehajdhillon_) April 12, 2026
સમરીન કૌર કોણ છે ?
સમરીન કૌર મિસ ઈન્ડિયા જમ્મુ-કાશ્મીર રહી ચૂકી છે. જોકે, તેને પંજાબી મ્યુઝિક વીડિયો દ્વારા વ્યાપક ઓળખ મળી છે. સમરીન કૌરે બોલિવૂડ ફિલ્મ '83'માં પણ નાની ભૂમિકા ભજવી હતી. વધુમાં તેણે 'નેઇલ પોલિશ' નામની વેબ સિરીઝમાં કામ કર્યું હતું. સમરીન હાલમાં બોલિવૂડમાં પોતાની જગ્યા બનાવી રહી છે.
અર્શદીપ સિંહની વાત કરીએ તો તે પંજાબ કિંગ્સ ટીમનો એક મહત્વપૂર્ણ સભ્ય છે. 2026ની આઈપીએલ સીઝનમાં અત્યાર સુધી પંજાબ કિંગ્સ ટીમ અપરાજિત છે, એક પણ મેચ હાર્યું નથી.
