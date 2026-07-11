FIFA WORLD CUP 2026: સેમીફાઈનલમાં પહોંચતા જ લામિન યમાલનું મોટું નિવેદન, ફ્રાન્સને આપી ચેતવણી, કહ્યું- 'સ્પેનથી ડરો'

FIFA WORLD CUP 2026: સ્પેને ક્વાર્ટર ફાઈનલ મેચમાં બેલ્જિયમને 2-1થી હરાવીને 16 વર્ષ બાદ ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026ની સેમીફાઈનલમાં પોતાની જગ્યા પાકી કરી લીધી છે. સેમીફાઈનલ મુકાબલામાં હવે સ્પેનનો સામનો ફ્રાન્સ સાથે થશે. આ મેચ પહેલા જ સ્પેનના યુવા સ્ટાર લામિન યમાલે ફ્રાન્સને ખુલ્લો પડકાર ફેંક્યો છે. લામિન યમાલનું કહેવું છે કે સ્પેન કોઈ પણ ટીમથી ડરતું નથી અને જો કોઈએ ડરવું જોઈએ તો તે ફ્રાન્સ છે.
લામિન યમાલના મતે, સ્પેને તાજેતરના મોટા મુકાબલાઓમાં ફ્રાન્સને હરાવ્યું છે અને આ વખતે પણ ટીમ પૂરા આત્મવિશ્વાસ સાથે મેદાનમાં ઉતરશે. બેલ્જિયમ સામેની મેચમાં લામિન યમાલનું પ્રદર્શન શાનદાર રહ્યું હતું અને તેને 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો. લામિન યમાલે કહ્યું કે ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 શરૂ થયા ત્યારથી જ સૌ કોઈ સ્પેન અને ફ્રાન્સ વચ્ચેની મેચ જોવા ઈચ્છતું હતું.
સેમીફાઈનલમાં પહોંચતા જ લામિન યમાલની પ્રતિક્રિયા
લામિન યમાલે કહ્યું, 'અમે આ સેમીફાઈનલ મેચને લઈને ખૂબ જ ઉત્સાહિત છીએ. મને લાગે છે કે અત્યારે ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026ની બે સૌથી મજબૂત ટીમો સામસામે હશે.' લામિન યમાલે સ્પષ્ટ કહ્યું કે સ્પેન પોતાની આક્રમક રમતની શૈલીમાં કોઈ ફેરફાર કરશે નહીં. તેમણે ઉમેર્યું કે ટીમ હંમેશની જેમ બોલ પર નિયંત્રણ રાખીને એટેકિંગ ફૂટબોલ રમશે.
લામિન યમાલે ફ્રાન્સને આપી ચેતવણી
લામિન યમાલ મુજબ, ફ્રાન્સ મજબૂત ટીમ છે, પરંતુ સ્પેન પોતાની ઓળખ બદલશે નહીં. યમાલે કહ્યું, 'અમે તે જ અંદાજમાં રમીશું, જે રીતે હંમેશા રમતા આવ્યા છીએ. અમને વિશ્વાસ છે કે અમારી રમત અમને જીત અપાવી શકે છે.' ફ્રાન્સ વિશે મોટું નિવેદન આપતા તેણે કહ્યું, 'જો કોઈ ટીમે ડરવું જોઈએ, તો તે ફ્રાન્સ છે, કારણ કે અમે તેમને પહેલા પણ હરાવ્યા છે.'
યુરો 2024ની સેમીફાઈનલની યાદ અપાવી
લામિન યમાલે ગત વર્ષે રમાયેલી યુરો 2024ની સેમીફાઈનલની યાદ અપાવી, જ્યાં સ્પેને ફ્રાન્સને 2-1થી હરાવ્યું હતું. તે મેચમાં માત્ર 16 વર્ષના લામિન યમાલે શાનદાર લોંગ-રેન્જ ગોલ કરીને દુનિયાનું ધ્યાન પોતાની તરફ ખેંચ્યું હતું. ત્યારબાદ ડેની ઓલ્મોના વિજયી ગોલની મદદથી સ્પેને ફાઈનલ જીતીને યુરોપિયન ચેમ્પિયનનું ટાઈટલ મેળવ્યું હતું.
સ્પેનના ખેલાડીઓનો આત્મવિશ્વાસ વધ્યો
લામિન યમાલ માને છે કે તે જીતથી સ્પેનના ખેલાડીઓનો આત્મવિશ્વાસ વધુ મજબૂત થયો છે. તેણે કહ્યું કે અગાઉની સફળતાઓ ટીમને મોટા મુકાબલાઓમાં વધુ સારું પ્રદર્શન કરવાની પ્રેરણા આપે છે. આ વર્લ્ડ કપમાં લામિન યમાલ અત્યાર સુધી માત્ર એક જ ગોલ કરી શક્યો છે, પરંતુ તેને તેની કોઈ ચિંતા નથી. તેનું કહેવું છે કે વ્યક્તિગત રેકોર્ડ કરતા ટીકની જીત વધુ મહત્વની છે. તેણે કહ્યું, 'મેં યુરોમાં પણ માત્ર એક જ ગોલ કર્યો હતો, પરંતુ અમે ટ્રોફી જીતી હતી. જો ટીમ સતત જીતતી રહે તો હું ખુશ છું. મારા માટે ટીમ સૌથી પહેલા છે.'
લામિન યમાલ અને એમ્બાપ્પે વચ્ચે થશે જોરદાર ટક્કર
જ્યારે તેને પૂછવામાં આવ્યું કે શું તે ફ્રાન્સ સામે ફરી કોઈ યાદગાર ગોલ કરવા માંગશે, તો તેણે હસતા હસતા કહ્યું, 'આશા છે કે આવું ફરી થશે. હું ચોક્કસપણે તેમ કરવા ઈચ્છીશ.' સેમીફાઈનલમાં લામિન યમાલ અને ફ્રાન્સના કેપ્ટન કાયલિયન એમ્બાપ્પે વચ્ચે પણ મોટી ટક્કર જોવા મળશે. એમ્બાપ્પે આ વર્લ્ડ કપમાં શાનદાર ફોર્મમાં છે. તેણે પાંચ મેચમાં આઠ ગોલ કર્યા છે અને ત્રણ આસિસ્ટ આપ્યા છે. તે ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં લિયોનેલ મેસી સાથે સંયુક્ત રીતે ટોચ પર છે. બીજી તરફ, યમાલ તેની ઝડપી ડ્રિબલિંગ, શાનદાર પાસિંગ અને વિઝનથી સ્પેનના સૌથી મહત્વના ખેલાડીઓમાં સામેલ થઈ ગયો છે.
સ્પેન પોતાની યોજના બદલશે નહીં
જોકે, લામિન યમાલનું કહેવું છે કે એમ્બાપ્પે જેવા મોટા ખેલાડીનું નામ સ્પેનની રણનીતિ બદલી શકશે નહીં. તેણે કહ્યું, 'અમને કોઈનો ડર નથી. અમે છેલ્લા બે મુકાબલામાં ફ્રાન્સને હરાવ્યું છે. અમે અહીં માત્ર સેમીફાઈનલ રમવા નહીં, પરંતુ વર્લ્ડ કપ જીતવા આવ્યા છીએ.' અંતમાં લામિન યમાલે ફરી એકવાર પુનરોચ્ચાર કર્યો, 'અમે ફ્રાન્સનો આદર કરીએ છીએ, પણ તેમનાથી ડરતા નથી. મને લાગે છે કે આ સમયે દુનિયાની બે શ્રેષ્ઠ ટીમો સામસામે છે અને જો કોઈએ ડરવું જોઈએ, તો તે ફ્રાન્સ છે.'