ગુજરાતી ન્યૂઝSports

એશિઝમાં ફરી બબાલ... લાબુશેન હતો નોટ આઉટ ! રૂટે કરેલા કેચને લઈને વિવાદ, જુઓ VIDEO

2025 એશિઝ મેલબોર્ન ટેસ્ટના બીજા દિવસે માર્નસ લાબુશેનના વિવાદાસ્પદ આઉટ થવાથી ફરી એકવાર અમ્પાયરિંગ અને ડીઆરએસ પર ચર્ચા શરૂ થઈ. જો રૂટના લો કેચ અંગે રિપ્લે અસ્પષ્ટ હતો, પરંતુ થર્ડ અમ્પાયરે બેટ્સમેનને આઉટ આપ્યો. લાબુશેન આ નિર્ણયથી સ્પષ્ટપણે નિરાશ થયો હતો.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 27, 2025, 12:45 PM IST

એશિઝ 2025માં ફરી એકવાર વિવાદ સામે આવ્યો છે. મેલબોર્ન ટેસ્ટના બીજા દિવસે માર્નસ લાબુશેનનો વિવાદાસ્પદ આઉટ ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યો છે. આ નિર્ણયથી આ શ્રેણીમાં અમ્પાયરિંગ અને ટેકનોલોજી અંગે ફરી એકવાર ચર્ચા શરૂ થઈ છે.

જોશ ટંગના બોલ પર સ્લિપમાં જો રૂટે લાબુશેનનો લો કેચ કર્યો હતો, ઇંગ્લેન્ડના ખેલાડીઓ સેલિબ્રેશન કરવા લાગ્યા, પરંતુ ઓસ્ટ્રેલિયન બેટ્સમેન લાબુશેને પોતાનું સ્થાન છોડ્યું નહીં, ત્યારબાદ મેદાન પરના અમ્પાયરે નિર્ણયને થર્ડ અમ્પાયરને સોંપ્યો. ત્યારબાદ થયેલી ઘટનાએ આ વિવાદને વધુ ઘેરો બનાવ્યો.

બીજી વખત સમાન રીતે આઉટ

મેચમાં આ બીજી વખત હતું જ્યારે જોશ ટોંગે લાબુશેનને આઉટ કર્યો અને ફરી એકવાર લગભગ તે જ રીતે. ઓફ સ્ટમ્પની બહાર જઈ રહેલા બોલને લાબુશેને રક્ષણાત્મક શોટ રમવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ બોલ તેના બેટને અડીને પ્રથમ સ્લિપમાં જો રૂટ તરફ ગયો.

 

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 27, 2025

જો રૂટ ઝડપથી બોલને પકડી લીધો. મોટી સ્ક્રીન પર બતાવેલ રિપ્લે અસ્પષ્ટ હતો. કેટલાક એંગલથી એવું લાગતું હતું કે બોલ રૂટના હાથ સુધી પહોંચતા પહેલા જમીનને સ્પર્શી ગયો છે, જેના કારણે દર્શકો, કોમેન્ટેટર્સ અને ખેલાડીઓમાં મતભેદ જોવા મળ્યો.

જો કે, લાંબા રિવ્યૂ પછી થર્ડ અમ્પાયરે લાબુશેનને આઉટ જાહેર કર્યો અને કહ્યું કે જો રૂટે જ્યારે બોલ પકડ્યો ત્યારે તેની આંગળીઓ બોલ નીચે હતી. લાબુશેન આ નિર્ણયથી સ્પષ્ટપણે નિરાશ થયો. સ્ક્રીન પર 'આઉટ' દેખાતાની સાથે જ તેણે ગુસ્સાથી હવામાં મુક્કો માર્યો અને માથું હલાવતો પેવેલિયન પાછો ફર્યો. 

DRS પર ઉઠ્યા સવાલ 

આ આઉટ થયા પછી ઓસ્ટ્રેલિયામાં ડિસિઝન રિવ્યૂ સિસ્ટમ (DRS) વિશે ફરીથી સવાલો ઉભા થયા. આ એશિઝ શ્રેણીમાં ટેકનોલોજીની નોંધપાત્ર ટીકા થઈ છે. બંને ટીમોએ ખાસ કરીને સ્નિકોમીટરની અસંગતતાઓ વિશે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે, જે એડિલેડ ટેસ્ટ દરમિયાન ચર્ચાનો વિષય બની હતી.

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

Ashes 2025marnus labuschagneJoe Root catch controversyMelbourne Test

