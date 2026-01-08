Ashes 2025-26 : એશિઝમાં ઇંગ્લેન્ડની શરમજનક હાર, ઓસ્ટ્રેલિયાએ સિરીઝ 4-1થી જીતી
Ashes 2025-26 : ઓસ્ટ્રેલિયાએ ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે તેને તેની જ ધરતી પર હરાવવું એ ખૂબ જ મુશ્કેલ કામ છે. સિડની ટેસ્ટમાં પણ ઇંગ્લેન્ડે યજમાન ટીમને જોરદાર ટક્કર આપી હતી, પરંતુ અંતે કાંગારૂઓએ જીત મેળવી અને શ્રેણી 4-1થી જીતી લીધી.
Ashes 2025-26 : ઓસ્ટ્રેલિયાએ સિડની ટેસ્ટમાં ઇંગ્લેન્ડને 5 વિકેટથી હરાવીને એશિઝ શ્રેણી 4-1થી જીતી લીધી છે. ઇંગ્લેન્ડ ફરી એકવાર ટેસ્ટ શ્રેણીમાં હાર સાથે ઘરે જશે. ઇંગ્લેન્ડે ટોસ જીતીને શાનદાર બેટિંગ કરી હોવા છતાં અંતિમ દિવસે તેમના પ્રયાસો નિષ્ફળ ગયા.
આ શ્રેણી બંને ટીમોની બેટિંગ ભૂલોથી ભરેલી રહી, પરંતુ ઓસ્ટ્રેલિયાએ ઇંગ્લેન્ડ કરતાં ઓછી ભૂલો કરી અને નિર્ણાયક ક્ષણોમાં નોંધપાત્ર વ્યક્તિગત પ્રદર્શન કર્યું. એડિલેડ ટેસ્ટમાં જ એશિઝ પર કબજો જમાવ્યો. જોકે, છેલ્લી બે ટેસ્ટમાં ઇંગ્લેન્ડે થોડું સારું પ્રદર્શન કર્યું.
ઈંગ્લેન્ડનો પ્રથમ દાવ
બેન સ્ટોક્સે ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, ઈંગ્લેન્ડનો પ્રથમ દાવ 384 રનમાં સમેટાયો. ઈંગ્લેન્ડ ટીમ માટે જો રૂટે 160 અને હેરી બ્રુકે 84 રન બનાવ્યા. ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી માઈકલ નેસરે સૌથી વધુ 4 વિકેટ લીધી, જ્યારે મિશેલ સ્ટાર્ક અને સ્કોટ બોલેન્ડે બે-બે વિકેટ લીધી.
ઓસ્ટ્રેલિયાનો પ્રથમ દાવ
ઈંગ્લેન્ડના 384 રનના જવાબમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ શાનદાર બેટિંગ કરી, 567 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો, 183 રનની લીડ મેળવી. કાંગારુઓ તરફથી ઓપનર ટ્રેવિસ હેડે 168 અને કેપ્ટન સ્ટીવ સ્મિથે 138 રન બનાવ્યા. ઈંગ્લેન્ડના બ્રેન્ડન કાર્સ અને જોશ ટોંગે ત્રણ-ત્રણ વિકેટ લીધી.
ઇંગ્લેન્ડનો બીજો દાવ
ઇંગ્લેન્ડના બીજો દાવમાં ઇંગ્લેન્ડે 342 રન બનાવ્યા. જેકબ બેથેલે 154 રન સાથે સૌથી વધુ યોગદાન આપ્યું, પરંતુ અન્ય કોઈ બેટ્સમેન પચાસ રન પણ કરી શક્યો નહીં, જેના કારણે યજમાન ટીમને ફક્ત 159 રનનો ટાર્ગેટ મળ્યો. કાંગારુઓ તરફથી મિશેલ સ્ટાર્ક અને બ્યુ વેબસ્ટરે ત્રણ-ત્રણ વિકેટ લીધી.
ઓસ્ટ્રેલિયાનો બીજો દાવ
પાંચમા દિવસે ઓસ્ટ્રેલિયા માટે 154 રનનો ટાર્ગેટ સરળ લાગતો હતો, પરંતુ ઇંગ્લેન્ડે તેમને સખત લડત આપી, તેમના અડધા બેટ્સમેનોને પેવેલિયન મોકલી દીધા. આમ, કાંગારુઓએ સિડની ટેસ્ટ 5 વિકેટથી જીતી અને એશિઝ શ્રેણી 4-થી કબજે કરી. ઇંગ્લેન્ડ ટીમ તરફથી જોશ ટોંગે 3 વિકેટ અને વિલ જેક્સે 1 વિકેટ લીધી.
