Sports

Ashes Series : મેલબોર્ન પિચ પર ICCનો મોટો નિર્ણય, MCGને ફટકાર્યો દંડ

Ashes Series Melbourne Pitch : ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચેની એશિઝ શ્રેણીમાં પર્થ ટેસ્ટ પછી મેલબોર્ન ટેસ્ટ પણ બે દિવસમાં સમાપ્ત થઈ ગઈ. મેલબોર્નમાં બે દિવસમાં 36 વિકેટ પડી. પહેલા દિવસે જ બંને ટીમોની એક-એક ઇનિંગ પુરી થઈ ગઈ હતી.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 29, 2025, 04:00 PM IST

Ashes Series : મેલબોર્ન પિચ પર ICCનો મોટો નિર્ણય, MCGને ફટકાર્યો દંડ

Ashes Series Melbourne Pitch : ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચેની એશિઝ શ્રેણીની મેલબોર્ન ટેસ્ટ બે દિવસમાં સમાપ્ત થઈ હતી. જે બાદ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC)એ મોટો નિર્ણય લીધો છે. ICCએ મેલબોર્નમાં મેચ માટે વપરાયેલી પિચને ખરાબ ગણાવી હતી અને મેચ રેફરી જેફ ક્રોના એસેસમેન્ટ રિપોર્ટમાં, તેને બોલરોના પક્ષમાં વધારે ગણાવી હતી.

ICCએ MCGને દંડ ફટકાર્યો

પીચને ખરાબ ગણાવ્યા બાદ ICCએ મેલબોર્ન ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડને દંડ ફટકાર્યો છે. તેણે સ્થળને એક ડિમેરિટ પોઈન્ટ આપ્યો છે. ICCના એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ચોથી એશિઝ ટેસ્ટ માટેનું સ્થળ મેલબોર્ન ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડની પિચને 'ખરાબ' માનવામાં આવી છે અને ICC પિચ અને આઉટફિલ્ડ મોનિટરિંગ પ્રક્રિયા હેઠળ તેને એક ડિમેરિટ પોઈન્ટ આપવામાં આવ્યો છે." છ ડિમેરિટ પોઈન્ટ થવાથી 12 મહિનાનો પ્રતિબંધ લાગી શકે છે.

જેફ ક્રોએ શું કહ્યું ?

જેફ ક્રોએ પિચ મૂલ્યાંકન પાછળના નિર્ણય વિશે જણાવ્યું કે, "એમસીજી પિચ બોલરોને ભારે અનુકૂળ હતી. પહેલા દિવસે 20 વિકેટ પડી, બીજા દિવસે 16 વિકેટ પડી અને કોઈ બેટ્સમેન અડધી સદી પણ ફટકારી શક્યો નહીં. તેથી માર્ગદર્શિકા અનુસાર, પિચ અસંતોષકારક હતી અને સ્થળને એક ડિમેરિટ પોઈન્ટ મળે છે."

પિચની ભારે ટીકા થઈ, જેમાં ઇંગ્લેન્ડના કેપ્ટન બેન સ્ટોક્સે કહ્યું કે તે રમત માટે સારી નથી. ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ પણ તેની ટીકા કરી. ફક્ત 142 ઓવરમાં કુલ 36 વિકેટ પડી અને કોઈ બેટ્સમેન 50 રન સુધી પહોંચ્યો નહીં. 2011 પછી ઓસ્ટ્રેલિયાની ધરતી પર ઇંગ્લેન્ડની પહેલી ટેસ્ટ જીત છતાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ પહેલી ત્રણ ટેસ્ટ જીતીને એશિઝ જાળવી રાખી છે. શ્રેણીની છેલ્લી ટેસ્ટ મેચ 4 જાન્યુઆરીએ સિડનીમાં રમાશે.

