Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

શાકભાજી વેચતા વડોદરાના છોકરાને ભારતીય ક્રિકેટ ટીમમાં મળ્યું સ્થાન, પહેલી મેચમાં જ કર્યો કમાલ

જો ઇરાદો મજબૂત હોય તો મુશ્કેલીઓ પણ રસ્તો રોકી શકતી નથી. વડોદરાના આશુતોષ મહિડાની કહાની પણ આવી જ છે, જેનું ક્રિકેટર બનવાનું સપનું કોવિડ-19 મહામારીમાં ચકનાચૂર થઈ ગયું અને તેને શાકભાજી વેચવાની ફરજ પડી. છતાં તે હિંમત ના હાર્યો અને આગળ વધ્યો. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 18, 2025, 03:52 PM IST

Trending Photos

શાકભાજી વેચતા વડોદરાના છોકરાને ભારતીય ક્રિકેટ ટીમમાં મળ્યું સ્થાન, પહેલી મેચમાં જ કર્યો કમાલ

ક્રિકેટની દુનિયામાં પોતાનું નામ બનાવવાનું સપનું લઈને નીકળેલા બરોડાના આશુતોષ મહિડા માટે એક સમય એવો આવ્યો જ્યારે તેને પોતાના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવવા માટે શાકભાજી વેચવી પડી, મુશ્કેલીઓ આવી, પરંતુ તે ડગ્યો નહીં, પોતાનું સપનું પૂરું કરવા માટે તે અકબંધ હતો. આ છોકરો હાલ અંડર-19 ઈન્ડિયા A ટીમ માટે રમી રહ્યો છે. તેણે તેની પહેલી જ મેચમાં પોતાની શાનદાર બોલિંગથી પોતાની છાપ છોડી છે.

કોરોના કાળમાં મુશ્કેલીઓનો પહાડ તૂટી પડ્યો

Add Zee News as a Preferred Source

આશુતોષ મહિડાના પિતા ચિરાગ મહિડા કોરિયોગ્રાફર હતા. પરિવાર માટે બધું સારું ચાલી રહ્યું હતું. પરંતુ પછી કોવિડ-19 એ તેમની નોકરી છીનવી લીધી, જેના કારણે તેમને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવવા માટે શાકભાજી વેચવાની ફરજ પડી. આ મુશ્કેલ સમયમાં, આશુતોષ મહિડાએ તેના પિતાને આ કામમાં મદદ કરી. જોકે, આશુતોષના પિતા ક્યારેય ઇચ્છતા નહોતા કે તેનો પુત્ર ક્રિકેટ છોડી દે. તેમણે પોતાના પુત્રને પોતાના મુશ્કેલ સમયમાં પણ ક્રિકેટ રમવાનું ચાલુ રાખવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યો.

આશુતોષ મહિડાએ એક ઈન્ટરવ્યુમાં આ માહિતી શેર કરી હતી. તેણે કહ્યું કે તે ખૂબ જ મુશ્કેલ સમય હતો, પરંતુ તેણે ક્યારેય ક્રિકેટ છોડ્યું નહીં. મહિડાએ કહ્યું કે બદલાતા સમય સાથે અમારા સંજોગો ફરી બદલાયા. મારા પિતાએ ફરીથી કોરિયોગ્રાફી શરૂ કરી.

2024માં પ્રથમ વખત આંતરરાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટમાં રમ્યો

આશુતોષ મહિડાએ 2024માં વિજય મર્જેન્ટ ટ્રોફી અને અંડર-19 કૂચ બિહાર ટ્રોફીમાં ભાગ લીધો, પાંચ મેચમાં 16 વિકેટ લીધી. આશુતોષના મતે અંડર-19 ટ્રાઇ-સિરીઝ તેની પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટ છે. અંડર-19 ઈન્ડિયા એ અને અંડર-19 ઈન્ડિયા બી ટીમો ઉપરાંત, આ ટુર્નામેન્ટમાં ત્રીજી ટીમ અફઘાનિસ્તાન છે.

પહેલી મેચમાં જ કર્યો કમાલ

ટુર્નામેન્ટની પહેલી જ મેચમાં આશુતોષ મહિડાએ પોતાની ટીમની જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. 17 નવેમ્બરના રોજ રમાયેલી અંડર-19 ત્રિકોણીય શ્રેણીની પહેલી મેચમાં ઈન્ડિયા-A એ ઈન્ડિયા-Bને 37 રનથી હરાવ્યું, જેમાં ફાસ્ટ બોલર આશુતોષ મહિડાએ 9 ઓવરમાં 33 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Ashutosh MahidaVegetable SellerBaroda cricketerashutosh mahida profileIndia U19

Trending news