Prev
Next

અભિષેક અને પંડ્યા પાકિસ્તાન સામેની ફાઇનલમાં નહીં રમે ? અચાનક આવી મોટી અપડેટ

Asia Cup 2025 : ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલ મેચ રવિવાર, 28 સપ્ટેમ્બરના રોજ દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલ પહેલા બંને દેશો વચ્ચે વાતાવરણ તંગ છે. ત્યારે આ મેચમાં અભિષેક શર્મા અને હાર્દિક પંડ્યાના રમવા પર શંકા છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Sep 27, 2025, 03:07 PM IST

Trending Photos

અભિષેક અને પંડ્યા પાકિસ્તાન સામેની ફાઇનલમાં નહીં રમે ? અચાનક આવી મોટી અપડેટ

India vs Pakistan : ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલ મેચ રવિવારે રમાશે. એશિયા કપના 41 વર્ષના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર ભારત અને પાકિસ્તાન ફાઇનલમાં એકબીજા સામે ટકરાશે. ભારત એશિયા કપમાં સૌથી સફળ ટીમ છે, જેણે આઠ વખત ટાઇટલ જીત્યું છે. શ્રીલંકા છ ટાઇટલ સાથે બીજા ક્રમની સૌથી સફળ ટીમ છે. પાકિસ્તાને બે વાર એશિયા કપ જીત્યો છે. પાકિસ્તાન સામે એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલ પહેલા ટીમ ઇન્ડિયાને બે મોટા ઝટકાનો સામનો કરવો પડ્યો છે

ભારતના વિસ્ફોટક ઓપનર અભિષેક શર્મા અને ડેશિંગ ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. ટીમ ઈન્ડિયાના બોલિંગ કોચ મોર્ને મોર્કેલે પાકિસ્તાન સામેની ફાઇનલ મેચ પહેલા હાર્દિક પંડ્યા અને અભિષેક શર્મા વિશે મહત્વપૂર્ણ અપડેટ આપ્યું છે. મોર્ને મોર્કેલ બંને ખેલાડીઓની ઇજાઓ અંગે ખૂબ ચિંતિત નહોતા. હાર્દિક પંડ્યા શ્રીલંકા સામે ફક્ત એક જ ઓવર ફેંકી શક્યો હતો. તેણે ઓવરના ચોથા બોલ પર કુસલ મેન્ડિસ (0)ને આઉટ કર્યો અને પછી હેમસ્ટ્રિંગની ઇજાના કારણે મેદાન છોડી દીધું.

Add Zee News as a Preferred Source

અચાનક સામે આવી મોટી અપડેટ

મેચ પછી મોર્ને મોર્કેલે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું, "હાર્દિકને ક્રેમ્પની સમસ્યા થઈ હતી. તેની તપાસ કરવામાં આવશે, ત્યારબાદ અમે આગામી મેચનો નિર્ણય લઈશું." શ્રીલંકા સામે નવમી ઓવરમાં અભિષેક શર્મા સાથે પણ આ સમસ્યા જોવા મળી હતી. ત્યારબાદ તેણે ક્રેમ્પ દૂર કરવા માટે બરફ લગાવ્યો. મોર્ને મોર્કેલે કહ્યું, "આ ખેલાડીઓ માટે આરામ કરવો મહત્વપૂર્ણ છે. મેચ પછી તરત જ રિકવરી શરૂ થઈ. રિકવરીનો બેસ્ટ રસ્તો ઊંઘ અને આરામ છે. ખેલાડીઓ માટે વ્યક્તિગત પૂલ સેશનનું આયોજન કરવામાં આવશે."

ભારત ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને હરાવવા માટે તૈયાર

શુક્રવારે દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી અંતિમ સુપર-4 મેચમાં ભારતે શ્રીલંકા સામે સુપર ઓવરમાં જીત મેળવી હતી. ટીમ ઇન્ડિયાએ 20 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 202 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં શ્રીલંકાની ટીમ પણ 5 વિકેટ ગુમાવીને 202 રન બનાવી શકી હતી. મેચ સુપર ઓવરમાં ગઈ જ્યાં ભારત સરળતાથી જીતી ગયું. ભારતે એશિયા કપ 2025માં સતત 6 મેચ જીતી છે. હવે ભારતીય ટીમ રવિવારે ટાઇટલ મેચમાં પાકિસ્તાનનો સામનો કરશે. ટીમ ઇન્ડિયાએ આ સિઝનમાં બે મેચમાં પાકિસ્તાનને હરાવ્યું છે. તેથી ચાહકોને આશા છે કે ફાઇનલ મેચમાં ભારત પાકિસ્તાન પર પ્રભુત્વ મેળવશે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Asia Cup 2025Abhishek SharmaHardik PandyaIND vs PAK Final

Trending news