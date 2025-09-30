Prev
એશિયા કપમાં હાઈ વોલ્ટેજ ડ્રામા બાદ ફરીથી IND vs PAK વચ્ચે મુકાબલો, તારીખ-સમય નોંધી લો

India vs Pakistan match: એશિયા કપ 2025 ફાઈનલ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાઈ. ભારત જીત્યું પરંતુ ત્યારબાદ જે વિવાદ જોવા મળ્યો તે પણ ચર્ચામાં છે. હવે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે વધુ એક મુકાબલો જોવા મળી શકે છે. 5 દિવસ બાદ એકવાર ફરીથી ભારત અને પાકિસ્તાનની ટામો આમને સામને હશે. 

Sep 30, 2025



એશિયા કપ 2025ની ફાઈનલમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ખુબ વિવાદ જોવા મળ્યો. પાકિસ્તાનને એક નહીં પરંતુ 3 વખત ધૂળ ચટાડ્યા બાદ ભારતીય ટીમે એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ  (ACC) ના ચેરમેન અને પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB)ના અધ્યક્ષ મોહસિન નક્વીના હાથે ટ્રોફી લેવાની ચોખ્ખી ના પાડી દીધી. ત્યારબાદ નક્વી ટ્રોફી અને મેડલ લઈને જતા રહ્યા અને ભારતીય ટીમે ટ્રોફી વગર જ ઉજવણી કરવી પડી. હવે આ મુદ્દે વિવાદ વધુ વકરી રહ્યો છે. 

આ વિવાદ બાદ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે એકવાર ફરીથી ટક્કર થવા જઈ રહી છે. એશિયા કપ ફાઈનલનો વિવાદ  તો હજુ શમ્યો નથી ત્યાં બીજી બાજુ ભારત અને પાકિસ્તાન એક વધુ મુકાબલો થવા જઈ રહ્યો છે. 5 દિવસના ઈન્તેજાર બાદ એકવાર ફરીથી ભારત અને પાકિસ્તાનની ટીમો એકબીજાને ટક્કર આપશે. એશિયા કપ 2025માં ભારતે 3 વાર પાકિસ્તાનને હરાવ્યું. ફાઈનલમાં પણ ખિતાબથી દૂર કરી દીધુ. હવે જોવાનું એ રહેશે કે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે આગામી મુકાબલો ક્યારે  થશે. 

ક્યારે થશે મુકાબલો
ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે આગામી મુકાબલો આઈસીસી મહિલા વનડે વર્લ્ડ  કપ 2025માં રવિવારે 5 ઓક્ટોબરે થશે. આ મેચ કોલંબોના આર પ્રેમાદાસા સ્ટેડિયમમાં રમાશે. પાકિસ્તાનની મહિલા ટીમે પહેલા જ સ્પષ્ટ કરી દીધુ હતું કે તેઓ ભારત જશે નહીં. આથી આ ટુર્નામેન્ટ હાઈબ્રિડ મોડલ હેઠળ યોજાઈ રહી છે. 

ક્યારે શરૂ થશે મેચ
ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મેચ 5 ઓક્ટોબરના રોજ ભારતીય સમયમુજબ બપોરે 3 વાગે શરૂ થશે. આ ટુર્નામેન્ટ પણ હાઈબ્રિડ મોડલ પર આયોજિત છે જે હેઠળ ભારત અને પાકિસ્તાનની મહિલા ટીમો વચ્ચે મેચ કોલંબોના મેદાન પર રમાશે. પાકિસ્તાન પોતાની બધી મેચો  કોલંબોમાં રમશે. મહિલા વર્લ્ડ કપની ફાઈનલ મેચ 2 નવેમ્બરે રમાશે. 

ભારતે હજુ સુધી જીત્યો નથી વર્લ્ડ કપ
આઈસીસી મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025ની શરૂઆત આજે  એટલે કે 30 સપ્ટેમ્બરથી થશે. ભારતીય મહિલા ટીમ હજુ સુધી આ વર્લ્ડ કપ જીતી શકી નથી. આવામાં હરમનપ્રીતની કેપ્ટનશીપવાળી આ ટીમ સામે પોતાનો ટ્રોફીનો દુકાળ ખતમ કરવાનો પડકાર હશે. 30 સપ્ટેમ્બરે ભારતીય મહિલા ટીમ શ્રીલંકા સામે પોતાની પહેલી મેચ રમશે. 

પાકિસ્તાન સામે ક્યારેય નથી હારી
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમનો પાકિસ્તાન સામે 100 ટકા જીતનો રેકોર્ડ યથાવત છે. ભારતીય મહિલા ટીમ હજુ સુધી વિશ્વ કપમાં પાકિસ્તાન સામે હારી નથી. ભારત આઈસીસી મહિલા વનડે વર્લ્ડ કપ 2025નો મેજબાન છે. 

પાકિસ્તાન કોલંબોમાં રમશે
પાકિસ્તાનની મહિલા ક્રિકેટ ટીમ આઈસીસી મહિલા વનડે વિશ્વ કપ 2025માં પોતાની બધી મેચો કોલંબોમાં રમશે. જો ફાઈનલમાં પહોંચશે તો ફાઈનલ પણ કોલંબોમાં રમાશે. 

8 ટીમોએ લીધો છે ભાગ
મહિલા વનડે વર્લ્ડ કપની શરૂઆત 30 સપ્ટેમ્બરથી થઈ રહી છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં આ વખતે 8 ટીમોએ ભાગ લીધો છે. ભારતીય ટીમ પોતાની પહેલી મેચ 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ ગુવાહાટીમાં શ્રીલંકા સામે રમશે. 

ટીમ ઈન્ડિયાનો કાર્યક્રમ
ટુર્નામેન્ટમાં ભારતે પોતાની બીજી મેચ પાકિસ્તાન સામે રમવાની છે. ત્યારબાદ મેજબાન ટીમનો સામનો સાઉથ આફ્રિકા સામે 9 ઓક્ટોબરે વિશાખાપટ્ટનમમાં થશે. ભારતીય ટીમ પછી ન્યૂઝીલેન્ડ અને બાંગ્લાદેશ સામે રમશે.  
 

