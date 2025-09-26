Prev
Next

IND vs PAK Asia Cup Final: 41 વર્ષ અને 16 ટૂર્નામેન્ટ બાદ પ્રથમવાર એશિયા કપની ફાઇનલમાં ભારત vs પાક

Asia Cup 2025 Final India vs Pakistan: 41 વર્ષ અને 16 ટુર્નામેન્ટ પછી, ભારત અને પાકિસ્તાન પહેલી વાર એશિયા કપની ફાઇનલમાં આમને-સામને થશે. દુબઈમાં આ મહાકાવ્ય મુકાબલો બંને ટીમો અને ચાહકો માટે ઐતિહાસિક રહેશે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Sep 26, 2025, 11:00 AM IST

Trending Photos

IND vs PAK Asia Cup Final: 41 વર્ષ અને 16 ટૂર્નામેન્ટ બાદ પ્રથમવાર એશિયા કપની ફાઇનલમાં ભારત vs પાક

IND vs PAK Asia Cup Final: એશિયા કપમાં રવિવારે ફાઇનલ જંગ થવાનો છે. દુબઈમાં રમાનાર આ મેચમાં પ્રથમવાર ભારત અને પાકિસ્તાન આમને-સામને હશે. ક્રિકેટ ઈતિહાસમાં આ ક્ષણ ઐતિહાસિક હશે કારણ કે ટૂર્નામેન્ટના0 41 વર્ષ અને 16 એડિશનમાં ક્યારેય એવું થયું નથી કે બંને કટ્ટર હરીફ ફાઇનલમાં આમને-સામને હોય.

ભારતની 11મી, પાકિસ્તાનની છઠ્ઠી ફાઇનલ
ટીમ ઈન્ડિયા આ વખતે 11મી વખત ફાઇનલ રમશે અને પોતાની 9મી ટ્રોફી જીતવાના ઈરાદાથી ઉતરશે. બીજીતરફ પાકિસ્તાન છઠ્ઠીવાર આ ટૂર્નામેન્ટની ફાઈનલ રમશે. પાકિસ્તાન અત્યાર સુધી બે વખત ચેમ્પિયન બન્યું છે. રવિવારે રમાનારી મેચ હાઈ-પ્રોફાઈલ રહેવાની છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ટી20 ફોર્મેટની બીજી ફાઇનલ
ટી20 ફોર્મેટમાં આ ભારત અને પાકિસ્તાનની બીજી એશિયા કપ ફાઈનલ હશે. ભારતે 2016મા ટી20 ટ્રોફી જીતી હતી, જ્યારે 2022મા પાકિસ્તાને શ્રીલંકાના હાથે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. હવે પાકિસ્તાન પ્રથમવાર ટી20 ટ્રોફી જીતવાનો પ્રયાસ કરશે. ભારતે ગ્રુપ સ્ટેજ અને સુપર-4મા પાકિસ્તાનને હરાવી મનોવૈજ્ઞાનિક સરસાઈ બનાવી લીધી છે.

અત્યાર સુધીની સફર
ભારતે આ ટૂર્નામેન્ટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. પાકિસ્તાનને બે વાર હરાવવા સાથે ટીમ ઈન્ડિયાએ બાંગ્લાદેશને પણ હરાવ્યું છે. બીજીતરફ પાકિસ્તાને સુપર-4મા બાંગ્લાદેશને હરાવી ફાઇનલની ટિકિટ મેળવી છે, પરંતુ ભારત સામે બંને મેચમાં તેણે હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે.

મેદાનની બહાર પણ માહોલ ગરમ
આ વખતે ભારત-પાકિસ્તાન મેચ માત્ર રમત સુધી સીમિત ન રહી. ગ્રુપ અને સુપર-4ના મુકાબલામાં ભારતીય ખેલાડીઓએ પાકિસ્તાન ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવવાનો ઇનકાર કર્યો. તો પાકિસ્તાન ટીમના ખેલાડીઓએ ભડકાઉ સેલિબ્રેશનથી માહોલ ગરમાઈ ગયો હતો. હવે ફાઇનલ પહેલા બંને ટીમો વચ્ચે તણાવ વધી ગયો છે.

28મી સપ્ટેમ્બરે રમાનાર આ ફાઇનલ રોમાંચક અને ડ્રામાથી ભરપૂર રહેવાની છે. ભારતની નજર નવમી ટ્રોફી પર હશે, જ્યારે પાકિસ્તાન પ્રથમવાર ટી20 એશિયા કપ જીતવા માટે મેદાનમાં ઉતરશે.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Asia Cup 2025IND vs Pak

Trending news