Asia Cup Final: ભારતની જીત બાદ PM મોદીની એક પોસ્ટે મચાવી જબરદસ્ત ધૂમ, પાકિસ્તાનમાં સોપો પડી ગયો

PM Modi Reaction On Team India Asia Cup Final Victory: ભારતે એશિયા કપની ફાઈનલમાં ધૂર વિરોધી પાકિસ્તાનને હરાવીને 9મી વખત ટ્રોફી જીતી. પીએમ મોદીએ પણ અલગ અંદાજમાં શુભેચ્છા પાઠવી.
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે રોમાંચક મુકાબલામાં પાકિસ્તાનને હરાવીને એશિયા કપ જીતી લીધો. ભારતની જીત બાદ લોકો સોશિયલ મીડિયા પર ઉજવણી કરી રહ્યા છે અને ભારતીય ખેલાડીઓને અભિનંદન પાઠવી રહ્યા છે. આ અવસરે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂ અને પીએમ મોદીએ પણ ભારતીય ટીમને ખાસ અંદાજમાં જીતની શુભેચ્છા પાઠવી.
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂએ ભારતીય ટીમને શુભેચ્છા પાઠવતા એક્સ પર પોસ્ટ શેર કરી લખ્યું કે એશિયા કપ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ જીતવા બદલ ટીમ ઈન્ડિયાને મારી હાર્દિક શુભેચ્છા. ટીમે ટુર્નામેન્ટમાં એક પણ મેચ હારી નથી. જેનાથી ખેલમાં તેમનો દબદબો કાયમ રહ્યો. હું કામના કરું છું કે ટીમ ઈન્ડિયા ભવિષ્યમાં પણ આ પ્રકારે પોતાનો પરચમ લહેરાવે.
'મેદાનમાં ઓપરેશન સિંદૂર'
પીએમ મોદીએ પણ ભારતીય ટીમને જીતની શુભેચ્છા પાઠવતા સોશિયલ મીડિયામાં પોસ્ટ શેર કરીને લખ્યું કે "રમતના મેદાન ઉપર ઓપરેશન સિંદૂર...પરિણામ એ જ...ભારત જીતી ગયું! આપણા ક્રિકેટર્સને જીતની શુભેચ્છા."
પીએમ મોદી ઉપરાંત કેન્દ્રીય મંત્રી કિરેન રિજિજૂ, પીયુષ ગોયલ, સપા પ્રમુખ અખિલેશ યાદવ, ભાજપના નેતા અમિત માલવીય સહિત અને રાજનીતિક દિગ્ગજોએ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમને શુભેચ્છા પાઠવી છે.
કેન્દ્રીય મંત્રી કિરેન રિજિજૂએ ભારતીય ટીમને શુભેચ્છા પાઠવતા એક્સ પર લખ્યું કે, પાકિસ્તાને હારવાનું જ હતું અને ભારત હંમેશા ચેમ્પિયન રહેશે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમને જીતની શુભેચ્છા.
ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા પિયુષ ગોયલે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના શાનદાર પ્રદર્શનના વખાણ કરતા આ જીતને ઐતિહાસિક જણાવી. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર લખ્યું કે ભારતનો વિજય તિલક. આજે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે ફક્ત એશિયા કપની ફાઇનલ જ નહીં પરંતુ દરેક ભારતીયોના દિલ જીત્યા. તિલક વર્મા અને કુલદીપ યાદવના જબરદસ્ત પરફોર્મન્સે આ વિજયને ઐતિહાસિક બનાવી દીધો.
ભારતે 9મી વખત જીત્યો એશિયા કપ
નોંધનીય છે કે એશિયા કપના ઈતિહાસમાં ભારત ક્રિકેટ ટીમ સૌથી સફળ ટીમ છે. જેણે 1984, 190-91, 1995, 2010, 2016, 2018, 2023 અને હવે 2029માં નવમી વખત ખિતાબ જીત્યો છે. ગૌતમ ગંભીરના કોચિંગમાં આ સતત બીજો વ્હાઈટ બોલ ખિતાબ છે.
