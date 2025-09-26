Prev
Asia Cup 2025: એશિયા કપની ટ્રોફીમાં કેટલું હોય છે સોનું? આટલી હોય છે ચાંદીની માત્રા, આ રીતે બને છે ખાસ

Asia Cup 2025: એશિયા કપ 2025ની ટ્રોફી માત્ર એક પુરસ્કાર જ નથી, પરંતુ તેની ધાતુ અને ડિઝાઇન પણ અનોખી છે. સોના અને ચાંદીની પ્લેટિંગ તેને ખાસ બનાવે છે. ચાલો જાણીએ કે, તેમાં સોનું અને ચાંદીની કેટલી માત્રા હોય છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Sep 26, 2025, 06:17 PM IST

Asia Cup 2025: એશિયા કપની ટ્રોફીમાં કેટલું હોય છે સોનું? આટલી હોય છે ચાંદીની માત્રા, આ રીતે બને છે ખાસ

Asia Cup 2025: પાકિસ્તાને એશિયા કપ 2025ની સેમિફાઇનલમાં ગુરુવારે રાત્રે બાંગ્લાદેશને હરાવીને ફાઇનલમાં એન્ટ્રી કરી છે. આ સાથે જ ક્રિકેટ ફેન્સની રાહનો અંત આવવાનો છે, કારણ કે હવે ફાઇનલમાં ભારત અને પાકિસ્તાનની ટીમો વચ્ચે મુકાબલો થઈ શકે છે. જો આવું થયું તો આ હાઇ-વોલ્ટેજ મેચ 28 સપ્ટેમ્બરે દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. ચાલો જાણીએ કે, એશિયા કપ ટ્રોફીમાં કેટલું સોનું અને ચાંદીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.

એશિયા કપ 2025 ટ્રોફી
એશિયા કપ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ માત્ર એક રમત જ નથી, પરંતુ તેની ટ્રોફી પણ ચર્ચાનો વિષય રહી છે. જો કે, ટ્રોફીમાં ચોક્કસ ધાતુની સામગ્રી અને વજન અંગેની સત્તાવાર માહિતી મર્યાદિત છે. એશિયા કપ ક્રિકેટ ટ્રોફી એશિયન ક્રિકેટની પ્રતિષ્ઠાનું પ્રતીક જ નથી, પરંતુ તેની ધાતુની સામગ્રી અને ડિઝાઇન પણ વિશેષ મહત્વ ધરાવે છે. જ્યારે ટ્રોફીમાં સોના અને ચાંદીની ચોક્કસ માત્રા અંગે સત્તાવાર માહિતી ઉપલબ્ધ નથી, ત્યારે તેના નિર્માણ અને ડિઝાઇન સાથે સંબંધિત કેટલાક મહત્વપૂર્ણ તથ્યો સામે આવ્યા છે.

ટ્રોફીની ધાતુ
એશિયા કપ ટ્રોફીનું નિર્માણ સોનાની પરત ચઢાવેલી ધાતુથી કરવામાં આવે છે, જેના પર ચાંદીની પરત ચઢાવેલી હોય છે. આનો અર્થ એ થાય કે, ટ્રોફીની બાહ્ય સપાટી પર સોનાની પરતથી ઢંકાયેલી છે, જ્યારે તેનું મુખ્ય માળખું ચાંદીનું હોય છે. જો કે, સોના અને ચાંદીના ચોક્કસ માત્રા અંગે કોઈ સત્તાવાર વિગતો ઉપલબ્ધ નથી, પરંતુ એવું માનવામાં આવે છે કે ટ્રોફીની ભવ્યતા અને ચમકને ધ્યાનમાં રાખીને તેમાં મહત્વપૂર્ણ માત્રામાં ચાંદી અને સોનાની પરત સામેલ છે.

કેવી છે ડિઝાઇન?
2019માં એશિયા કપ ટ્રોફીની નવી ડિઝાઇન રજૂ કરવામાં આવી હતી, જે લંડનના પ્રખ્યાત સિલ્વરસ્મિથ થોમસ લાઈટ દ્વારા બનાવવામાં આવી હતી. આ ટ્રોફીની ઊંચાઈ 78 સેન્ટિમીટર અને 42 સેન્ટિમીટર પહોળી છે અને તેનું વજન લગભગ 15 કિલોગ્રામ છે. તેની ડિઝાઇન કમળના ફૂલથી પ્રેરિત છે, જે એશિયામાં શાંતિ, એકતા અને સંવાદિતાનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. આમાં કમળની પાંખડીઓ એશિયન ફૂટબોલ કન્ફેડરેશન (AFC)ના પાંચ પેટા-સંઘનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ટ્રોફીની આધારે વિજેતા દેશોના નામ લખેલું હોય છે, જે ટ્રોફીના મુખ્ય ભાગથી અલગ કરી શકાય છે.

 

 

 

ટ્રોફી કેવી રીતે બનાવવામાં આવી
આ ટ્રોફી બનાવવામાં લગભગ 400 કલાકનો સમય લાગ્યો હતો, જેમાં 12 અલગ-અલગ કારીગરોનો સમાવેશ થાય છે. તેની જટિલતા અને કારીગરી તેને પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કાર બનાવે છે. એશિયા કપ ટ્રોફી માત્ર એક રમતગમતનો પુરસ્કાર નથી, પરંતુ એશિયન ક્રિકેટની સમૃદ્ધિ અને ગૌરવનું પ્રતીક પણ છે. તેની ધાતુની સામગ્રી, ડિઝાઇન અને પ્રતીકાત્મકતા તેને ખાસ બનાવે છે અને તે વિજેતા ટીમ માટે એક અમૂલ્ય ખજાનો રહે છે.

Asia Cup 2025asia cup trophyAsia Cup trophy designએશિયા કપ 2025ટ્રોફીની ડિઝાઈન

