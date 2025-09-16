પાકિસ્તાનની ફરી 'બેઇજ્જતી'...ICCએ PCBની આ માંગને પણ ફગાવી
PCB Demand Rejected : પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે IND vs PAK મેચ પછી મેચ રેફરી એન્ડી પાયક્રોફ્ટને હટાવવાની માંગ કરી હતી. તેમણે ICC સમક્ષ વિનંતી કરી હતી અને હવે ICCએ તેને નકારી કાઢી છે. પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડને ફરી એકવાર જાહેરમાં અપમાનિત કરવામાં આવ્યું છે.
PCB Demand Rejected : એશિયા કપ 2025માં ભારતીય ટીમે પાકિસ્તાનને હરાવ્યું અને પછી હાથ મિલાવ્યા વિના જતી રહી. પાછળથી એવું જાણવા મળ્યું કે ટોસ દરમિયાન મેચ રેફરી એન્ડી પાયક્રોફ્ટે સલમાન અલી આગાને સૂર્યકુમાર યાદવ સાથે હાથ ન મિલાવવા કહ્યું. આ કારણોસર PCBએ એન્ડીને એશિયા કપમાંથી હટાવવાની માંગ ICC સમક્ષ રજૂ કરી હતી. તમને જણાવી દઈએ કે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદે PCBની આ માંગણીને સત્તાવાર રીતે ફગાવી દીધી છે.
PCBએ શું માંગ કરી હતી ?
મેચ પછી ભારતીય ખેલાડીઓએ પાકિસ્તાન સાથે હાથ મિલાવ્યો નહોતો. સૂર્યા અને સલમાન અલીએ ટોસ દરમિયાન પણ હાથ મિલાવ્યો નહોતો. બાદમાં એવું બહાર આવ્યું કે મેચ રેફરી એન્ડી પાયક્રોફ્ટે પાકિસ્તાનના કેપ્ટનને સૂર્યકુમાર સાથે હાથ ન મિલાવવાની સૂચના આપી હતી. PCBને આ ગમ્યું નહીં અને એન્ડીને એશિયા કપમાંથી દૂર કરવાની માંગ કરી. તેમણે આ મામલો ICC સમક્ષ મૂક્યો હતો.
ICCએ જવાબ આપ્યો
આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદે મેચ રેફરીને બદલવાની PCBની માંગણીને નકારી કાઢી છે. પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડને લાગ્યું કે એન્ડી પાયક્રોફ્ટે ભારતીય ટીમના કહેવા પર સલમાનને હાથ ન મિલાવવાની સૂચના આપી હતી. જોકે, ICCએ સ્પષ્ટતા કરી કે પાયક્રોફ્ટને ACC અધિકારીઓ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું કે ટોસ દરમિયાન હાથ મિલાવવામાં આવશે નહીં. સ્પષ્ટપણે મેચ રેફરીની કોઈ ભૂલ મળી નથી અને પાકિસ્તાનને ફરી એકવાર જાહેરમાં અપમાનિત કરવામાં આવ્યું છે.
🚨 BREAKING: ICC has officially 𝐫𝐞𝐣𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝 PCB's demand to replace match referee Andy Pycroft at the ongoing #AsiaCup2025 pic.twitter.com/gO1uYQT4X1
— Cricbuzz (@cricbuzz) September 16, 2025
એશિયા કપમાં ફરી IND vs PAK વચ્ચે મેચ રમાશે ?
2025 એશિયા કપમાં ફરી ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મેચ થઈ શકે છે. ટીમ ઈન્ડિયા સુપર 4 માટે ક્વોલિફાય થઈ ગઈ છે અને જો પાકિસ્તાન આવતીકાલની મેચમાં UAEને હરાવે છે, તો બંને દેશો ફરી એકબીજાનો સામનો કરશે. આ મેચ 21 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ રમાશે.
