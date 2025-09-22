Prev
એશિયા કપમાં હજુ પણ ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાઈ શકે છે ફાઇનલ ? જાણી લો સમીકરણ

Asia cup 2025 : એશિયા કપ 2025માં ભારતીય ટીમનો પહેલા ગ્રુપ મેચમાં પાકિસ્તાન સામે મુકાબલો થયો હતો. ત્યારબાદ બંને ટીમો સુપર ફોરમાં ટકરાઈ હતી. જો આ સમીકરણો બંધ બેસે તો ભારત અને પાકિસ્તાન ફાઇનલમાં પણ ટકરાઈ શકે છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Sep 22, 2025, 02:39 PM IST

એશિયા કપમાં હજુ પણ ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાઈ શકે છે ફાઇનલ ? જાણી લો સમીકરણ

Asia cup 2025 : એશિયા કપ 2025માં સુપર ફોર મેચમાં પાકિસ્તાનને ભારત સામે 6 વિકેટથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. આ હારથી પાકિસ્તાનની ફાઇનલમાં પહોંચવાની આશાઓને મોટો ફટકો પડ્યો છે. જોકે, પાકિસ્તાન પાસે હજુ પણ ફાઇનલમાં પહોંચવાની તક છે. બાકીની બે મેચ જીતવાથી તેની તકો ઘણી મજબૂત થઈ શકે છે.

એશિયા કપમાં સુપર ફોરમાં પહોંચેલી ચારેય ટીમો ત્રણ-ત્રણ મેચ રમશે. જો પાકિસ્તાન તેની આગામી બે સુપર ફોર મેચ જીતે છે, તો તેને ચાર પોઈન્ટ મળશે. તેથી જો તે પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચના બેમાં સ્થાન મેળવશે તો જ તે ફાઇનલમાં રમી શકશે. ભારતીય ટીમને પણ આવી જ પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો પડશે. ટાઇટલ મેચમાં પહોંચવા માટે ટીમ ઇન્ડિયાને પણ ટોચના બેમાં સ્થાન મેળવવાની જરૂર પડશે.

ભારતીય ટીમનો આગામી મુકાબલો 24 સપ્ટેમ્બરે બાંગ્લાદેશ સામે છે, ત્યારબાદ 26 સપ્ટેમ્બરે શ્રીલંકા સામે છે. જો ભારત આમાંથી ફક્ત એક મેચ જીતે તો પણ તે ફાઇનલમાં પહોંચી શકે છે. જોકે, નેટ રન રેટનો મુદ્દો ચર્ચાનો વિષય બની શકે છે. જો ભારતીય ટીમ બાકીની બંને મેચ જીતી જાય છે, તો ફાઇનલમાં તેનું સ્થાન સંપૂર્ણપણે નિશ્ચિત થઈ જશે. પછી ભારતીય ટીમને નેટ રન રેટ વિશે ચિંતા કરવાની જરૂર રહેશે નહીં. સૂર્યકુમાર યાદવની આગેવાની હેઠળની ભારતીય ટીમ ચોક્કસપણે બાકીની બંને મેચ જીતીને આ ટુર્નામેન્ટમાં તેનો સંપૂર્ણ રેકોર્ડ જાળવી રાખવા માંગશે.

જો પાકિસ્તાન શ્રીલંકા સામે હારી જાય તો તે બહાર થઈ શકે છે

જો પાકિસ્તાની ટીમ 23 સપ્ટેમ્બરના રોજ તેની આગામી મેચમાં શ્રીલંકા સામે હારી જાય છે, તો તેનું બહાર થવું લગભગ નિશ્ચિત થઈ જશે. કારણ કે બાંગ્લાદેશ સામેની જીત પણ તેને મહત્તમ 2 પોઈન્ટ સુધી પહોંચવા દેશે. જો પાકિસ્તાન શ્રીલંકાને હરાવે છે, તો તેને ફાઇનલમાં પહોંચવાની શક્યતા મજબૂત કરવા માટે બાંગ્લાદેશ સામે જીતની જરૂર પડશે. શ્રીલંકા અને બાંગ્લાદેશ પણ ફાઇનલની રેસમાં મજબૂતીથી આગળ છે.

શ્રીલંકા ગ્રુપ Bમાં ત્રણેય મેચ જીતી હતી, પરંતુ પ્રથમ સુપર 4 મેચમાં બાંગ્લાદેશ સામે તેનો પરાજય થયો હતો. આનો અર્થ એ થયો કે બાંગ્લાદેશ પહેલાથી જ એક જીત અને બે પોઈન્ટ ધરાવે છે. ભારત પાસે પણ બે પોઈન્ટ છે અને સારા નેટ રન રેટને કારણે પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર છે. ભારતનો નેટ રન રેટ +0.689 છે, જ્યારે બાંગ્લાદેશનો +0.121 છે. શ્રીલંકા અને પાકિસ્તાન પોઈન્ટ ટેબલમાં પોતાના ખાતા ખોલી શક્યા નથી. જોકે, શ્રીલંકાની ટીમ પાકિસ્તાનથી ઉપર ત્રીજા ક્રમે છે. શ્રીલંકાનો નેટ રન રેટ -0.121 છે, જ્યારે પાકિસ્તાની ટીમનો નેટ રન રેટ -0.689 છે.

ભારત-પાકિસ્તાન ફાઇનલ કેવી રીતે શક્ય બનશે ?

એશિયા કપ 2025માં ભારત-પાકિસ્તાન ફાઇનલ પણ શક્ય છે. જો પાકિસ્તાન તેની બંને મેચ જીતે, જ્યારે ભારત તેની બાકીની બે મેચ પણ જીતે, તો બંને દેશો ચોક્કસપણે એશિયા કપ 2025માં ત્રીજી વખત એકબીજા સામે ટકરાશે. જો ભારતીય ટીમ એક મેચ હારી જાય, જ્યારે પાકિસ્તાની ટીમ તેની બાકીની બંને મેચ જીતી જાય, તો પણ બંને વચ્ચે ફાઇનલ થઈ શકે છે. જો કે, આ પરિસ્થિતિમાં નેટ રન રેટ પણ કામ કરી શકે છે.

