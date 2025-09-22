મેદાન પર પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે કેમ થઈ હતી બબાલ ? અભિષેક શર્માએ જણાવી સમગ્ર ઘટના
Ind vs Pak : ટીમ ઈન્ડિયાએ એશિયા કપ 2025માં પાકિસ્તાનને હરાવ્યું હતું. અભિષેક શર્માએ આ મેચમાં ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી હતી. જે બાદ તેણે પાકિસ્તાની ખેલાડીઓની શરમજનક હરકતને લઈને મોટું નિવેદન આપ્યું છે.
Ind vs Pak : ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની બીજી સુપર 4 મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ શાનદાર વિજય મેળવ્યો. ભારતીય ઓપનરોએ પાકિસ્તાની બોલરોને ધોઈ નાખ્યા. અભિષેક શર્મા અને શુભમન ગિલની વિસ્ફોટક બેટિંગે મેચને એકતરફી બનાવી દીધી. પહેલા બેટિંગ કરતા પાકિસ્તાને ટીમ ઈન્ડિયાને 172 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. જવાબમાં ભારતીય ટીમે 6 વિકેટથી જીત મેળવી.
આ મેચ દરમિયાન કંઈક એવું બન્યું કે મેદાન પર ગરમાગરમી જોવા મળી. પાકિસ્તાની ફાસ્ટ બોલર હરિસ રૌફની બોલિંગમાં સતત ચોગ્ગા અને છગ્ગા આવી રહ્યા હતા, જેના કારણે તે અકળાયો અને અભિષેક શર્મા સાથે ઝઘડો કરવા લાગ્યો. મેચ બાદ પ્રેઝન્ટેશન દરમિયાન આ બાબત અંગે અભિષેક શર્માએ નિવેદન આપ્યું હતું.
બેટથી જવાબ આપ્યો
મેચ પ્રેઝન્ટેશન દરમિયાન અભિષેકે કહ્યું, "પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ બિનજરૂરી રીતે અમને ઉશ્કેરી રહ્યા હતા અને મને લાગ્યું કે બેટથી જવાબ આપવો યોગ્ય રહેશે. આજનો દિવસ સંપૂર્ણપણે સામાન્ય હતો. તેઓ જે રીતે બિનજરૂરી રીતે અમારી પાસે આવી રહ્યા હતા તે મને ગમ્યું નહીં. તેથી જ હું તેની પાસે ગયો અને બેટથી જવાબ આપ્યો. હું ટીમ માટે વધુ સારું કરવા માંગુ છું."
"અમે સ્કૂલથી જ સાથે છીએ"
ગિલ સાથેની પહેલી વિકેટની ભાગીદારી અંગે અભિષેકે કહ્યું, "અમે સ્કૂલથી જ સાથે રમી રહ્યા છીએ. અમને એકબીજા સાથે રમવાની મજા આવે છે. અમે પહેલાથી જ નક્કી કર્યું હતું કે અમે આ રીતે રમીશું અને આજે તે દિવસ હતો. મને ખરેખર મજા આવી. જો તેઓ મને આ રીતે રમતા જોશે, તો ટીમ મારા પર વિશ્વાસ કરે છે. હું તે ઇરાદા સાથે રમું છું અને જો મારો દિવસ છે, તો હું મારી ટીમ માટે વધુ સારું કરીશ."
