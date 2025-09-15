ભારતના No Handshake પર પાકિસ્તાન ભડકી ગયું, રોકકળ મચાવી...ટીમ ઈન્ડિયાની ફરિયાદ કરી
Asia Cup 2025 Ind vs Pak Match: એશિયા કપ 2025ની ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચ પહેલા તો બાયકોટ ટ્રેન્ડના કારણે ચર્ચામાં રહી અને હવે ટીમ ઈન્ડિયાના નો હેન્ડશેકે ચર્ચા જગાવી. પાકિસ્તાનને તો એ હદે ખૂંચી ગયું કે સીધી ફરિયાદ કરી નાખી.
Trending Photos
ભારતે રવિવારે 14 સપ્ટેમ્બરે દુબઈમાં રમાયેલી એશિયા કપ 2025ની મેચમાં પાકિસ્તાનને સાત વિકેટે પછાડીને જોરદાર જીત મેળવી. આ મેચ અંગે ભારતમાં બોયકોટ ચરમસીમાએ જોવા મળ્યો હતો. એકબાજુ જ્યાં ટોસ વખતે અને મેચ બાદ ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે પાકિસ્તાની કેપ્ટન સલમાન આગાને નજરઅંદાજ કર્યો અને ખેલ પરંપરા મુજબ એકબીજા સાથે હાથ ન મિલાવ્યા. બધુ મળીને આ મેચમાં No Handshake મૂમેન્ટે ખુબ ચર્ચા જગાવી.
મેચ બાદ પુરસ્કાર વિતરણ સમારોહમાં ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે પહેલગામમાં થયેલા આતંકી હુમલાનો ઉલ્લેખ કર્યો અને સૂર્યાએ કહ્યું કે આ જીત દેશ માટે એક સારી ભેટ છે. કેપ્ટન સૂર્યાએ કહ્યું કે પહેલગામ આતંકી હુમલાના પીડિત પરિવારોને પડખે છીએ. અમે અમારી એકજૂથતા વ્યક્ત કરીએ છીએ અનેઆજની જીતને આર્મ્ડ ફોર્સિસને સમર્પિત કરવા માંગીએ છીએ.
પોસ્ટ મેચ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં સૂર્યાએ પાકિસ્તાનના ખેલાડીઓ સાથે હાથ ન મિલાવવાનું કારણ પણ વ્યક્ત કર્યું. સૂર્યાએ કહ્યું કે અમારી સરકાર અને બીસીસીઆઈ સંપૂર્ણ રીતે એકમત હતા. અમે નિર્ણય લીધો કે અમે ફક્ત રમવા માટે આવ્યા છીએ અને પાકિસ્તાનને જડબાતોડ જવાબ આપ્યો. બીજી બાજુ પાકિસ્તાનના કેપ્ટન સલમાન અલી આગા પોસ્ટ મેચ સેરેમનીમાં હાજર રહ્યો નહતો.
This victory is for you, India 🇮🇳
Watch #DPWorldAsiaCup2025, Sept 9-28, LIVE on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #INDvPAK pic.twitter.com/KXXzoF9fIR
— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 14, 2025
પાકિસ્તાનના વ્હાઈટ બોલ હેડ કોચ માઈક હેસને કહ્યું કે પાકિસ્તાનના કેપ્ટન સમારોહમાં એટલા માટે નહતો ગયો કારણ કે ભારતીય ટીમનો મેચના અંતમાં નિરાશાજનક વ્યવહાર હતો. હેસને કહ્યું કે અમે સ્પષ્ટ રીતે મેચના અંતમાં હાથ મિલાવવા અને દોસ્તાના વાતચીત માટે એક્સાઈટેડ હતા પરંતુ આવું બન્યું નહીં.
પીસીબીએ નોંધાવ્યો વિરોધ
આ સમગ્ર મામલે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) એ ડાઉન ડોટ કોમને પુષ્ટિ કરી કે પાકિસ્તાન ટીમ મેનેજર નવીદ અખ્તર ચીમાએ ભારતીય ટીમના અયોગ્ય વ્યવહાર વિરુદ્ધ સત્તાવાર રીતે વિરોધ નોંધાવ્યો છે. પીસીબીએ કહ્યું કે મેનેજર ચીમાએ મેચ રેફરીના વ્યવહાર વિરુદ્ધ પણ અધિકૃત વિરોધ નોંધાવ્યો છે. કારણ કે તેમણે બંને કેપ્ટનોને ટોસ સમયે હાથ ન મિલાવવાની અપીલ કરી હતી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે