Asia Cup : સૂર્યા અને ગંભીર સામે આવી ગઈ પાકિસ્તાની ટીમ, પ્રેક્ટિસ દરમિયાન આમને સામને, પછી શું થયું ?

Asia Cup India vs Pakistan : પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમે ભલે એશિયા કપમાં આગ રમવા અંગે પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હોય, પરંતુ તે UAE સામેની તેની આગામી મેચ માટે દુબઈની ICC એકેડેમીમાં પહોંચી હતી. યોગાનુયોગ સૂર્યકુમાર યાદવની આગેવાની હેઠળની ભારતીય ટીમ પણ આ જ મેદાન પર તાલીમ લઈ રહી હતી.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Sep 17, 2025, 01:56 PM IST

Asia Cup India vs Pakistan : એશિયા કપ 2025માં મેચના પરિણામો અને ખેલાડીઓના પ્રદર્શન કરતાં ભારત-પાકિસ્તાન વિવાદની ચર્ચા વધુ થઈ રહી છે. 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ બંને ટીમો આમને-સામને થઈ હતી અને ભારતીય ટીમે શાનદાર જીત મેળવી હતી. તે મેચ દરમિયાન ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે ટોસ દરમિયાન પાકિસ્તાનના કેપ્ટન સલમાન અલી આગા સાથે હાથ મિલાવવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. મેચ પછી કોઈ પણ ભારતીય ખેલાડીએ પાકિસ્તાની ટીમ સાથે હાથ મિલાવ્યો નહોતો. તેઓએ ડ્રેસિંગ રૂમનો દરવાજો પણ બંધ કરી દીધો હતો.

દુબઈમાં અજીબ માહોલ

જ્યારે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમે એશિયા કપમાં રમવા અંગે પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે, ત્યારે તે UAE સામેની તેની આગામી મેચ માટે દુબઈની ICC એકેડેમીમાં પહોંચી હતી. યોગાનુયોગ ભારતીય ટીમ પણ તે જ મેદાન પર પ્રેક્ટિસ કરી રહી હતી. બંને ટીમો આમને-સામને થઈ ગઈ, જેનાથી અજીબ માહોલ સર્જાયો.

PCBએ ફરિયાદ નોંધાવી

પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB)એ હજુ સુધી ટુર્નામેન્ટની બાકીની મેચો અંગે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન જારી કર્યું નથી. PCBએ ICCમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી જેમાં મેચ રેફરી એન્ડી પાયક્રોફ્ટને હટાવવાની માંગ કરવામાં આવી હતી, જેમણે ભારત મેચ દરમિયાન હાથ ન મિલાવવાની ઘટનામાં ભૂમિકા ભજવી હતી. પાકિસ્તાને પાયક્રોફ્ટને હટાવવાની માંગણી કરવા માટે મેચ પહેલાની ફરજિયાત પ્રેસ કોન્ફરન્સ પણ રદ કરી દીધી હતી. જોકે, અહેવાલો અનુસાર, PCB અને ICC વચ્ચે એક મધ્યમ માર્ગ પર પહોંચી ગયું છે. આ પછી જ બોર્ડે તેના ખેલાડીઓને પ્રેક્ટિસ માટે મોકલ્યા.

ખેલાડીઓએ અંતર જાળવી રાખ્યું

જ્યારે પાકિસ્તાની ટીમના સભ્યો ICC એકેડેમીમાં પહોંચ્યા, ત્યારે ભારતીય ટીમનું પ્રેક્ટિસ સેશન ચાલી રહ્યું હતું. સૂર્યકુમાર યાદવ, મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર અને ભારતીય ટીમના અન્ય સભ્યો હજુ પણ મેદાન પર હતા અને પ્રેક્ટિસ સેશનમાં હજુ એક કલાકથી વધુ સમય બાકી હતો. જોકે, પાકિસ્તાની ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડીઓએ પોતાનું અંતર જાળવી રાખ્યું અને ભારતીય કેમ્પની નજીક આવવાનું ટાળ્યું, ભલે બંને પ્રેક્ટિસ સેશન એક જ મેદાન પર થઈ રહ્યા હતા. પાકિસ્તાનના મુખ્ય કોચ માઈક હેસને તેમની ટીમની પ્રેક્ટિસનું નિરીક્ષણ કર્યું જેથી તેમના ખેલાડીઓ UAE સામેની મહત્વપૂર્ણ મેચ માટે તૈયારી કરી શકે. જો પાકિસ્તાન દુબઈમાં UAEને હરાવે છે, તો તેઓ રવિવારે સુપર 4માં ફરી ભારતનો સામનો કરશે.

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

