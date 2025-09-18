Prev
Video : માંડ માંડ બચ્યો અમ્પાયરનો જીવ! છોડવું પડ્યું મેદાન...પાકિસ્તાનીઓએ આ શું કર્યું ?

Asia Cup 2025 : એશિયા કપ 2025ના કરો યા મરો મુકાબલામાં પાકિસ્તાને UAE સામે જીત નોંધાવી છે. આ મેચ દરમિયાન મેદાન પર અમ્પાયરિંગ કરી રહેલા રુચિરા પલ્લીયાગુરુગે સાથે એક કમનસીબ ઘટના બની. જેમાં માંડ માંડ તેમનો જીવ બચ્યો હતો.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Sep 18, 2025, 11:40 AM IST

Asia Cup 2025 : બુધવારે પાકિસ્તાન અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) વચ્ચે એશિયા કપ 2025 મેચ દરમિયાન મેદાન પર અમ્પાયર રુચિરા પલ્લીયાગુરુગેનો મોટો અકસ્માત થયો હતો. અમ્પાયર રુચિરા પલ્લીયાગુરુગે માંડ માંડ બચ્યા હતા. એક પાકિસ્તાની ફિલ્ડરે તેમના કાન પર ઘાતક થ્રો માર્યો. આ ઘટનાનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. બુધવારે એશિયા કપ 2025 ગ્રુપ A મેચમાં પાકિસ્તાને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE)ને 41 રનથી હરાવીને સુપર 4 તબક્કામાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું છે.

માંડ માંડ બચ્યો અમ્પાયરનો જીવ !

આ ઘટના સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) ઇનિંગની છઠ્ઠી ઓવરમાં બની હતી, જ્યારે એક પાકિસ્તાની ફિલ્ડરનો ભયંકર થ્રો અમ્પાયર રુચિરા પલ્લીયાગુરુગેના કાન પર વાગ્યો હતો. પાકિસ્તાનના વિકેટકીપર મોહમ્મદ હારિસે તેના બોલિંગ પાર્ટનર સૈમ અયુબને એક થ્રો ફેંક્યો, જે આકસ્મિક રીતે અમ્પાયર રુચિરા પલ્લીયાલગુરુગેના માથાના પાછળના ભાગમાં વાગ્યો. મેદાન પરની મેડિકલ ટીમને બોલાવવામાં આવી હતી અને તપાસ બાદ અમ્પાયર રુચિરા પલ્લીયાલગુરુગેને મેદાનમાંથી બહાર લઈ જવામાં આવ્યા હતા. અમ્પાયર રુચિરા પલ્લીયાલગુરુગેની ઈજા થોડી ગંભીર લાગી.

 

પાકિસ્તાની ફિલ્ડરે કાન પર ઘાતક થ્રો માર્યો

થ્રો પછી અમ્પાયર રુચિરા પલ્લીઆગુરુગે તેના ડાબા કાનની આસપાસનો ભાગ પકડી રાખતા જોવા મળ્યા હતા. અમ્પાયર રુચિરા પલ્લીઆગુરુગેનો કન્કશન ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો. આખરે, અમ્પાયરને મેદાનની બહાર લઈ જવામાં આવ્યા. બાંગ્લાદેશના રિઝર્વ અમ્પાયર ગાઝી સોહેલે બાકીની મેચ માટે તેમનું સ્થાન લીધું. પાકિસ્તાને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE)ને 41 રનથી હરાવ્યું અને સુપર 4 તબક્કામાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું. એશિયા કપ 2025ની સુપર 4 મેચ 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાશે.

