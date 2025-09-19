Asia Cup bad News: એશિયા કપમાં રમી રહ્યો હતો આ 22 વર્ષીય ખેલાડી, ત્યારે મળ્યા પિતાના મોતના સમાચાર
SL vs AFG: એશિયા કપ 2025 માં શ્રીલંકા-અફઘાનિસ્તાન મેચ દરમિયાન, ડ્યુનિથ વેલાલેજના પિતાના મૃત્યુના દુઃખદ સમાચાર મળ્યા. આ ભાવનાત્મક ક્ષણ વચ્ચે, શ્રીલંકાએ અફઘાનિસ્તાનને 6 વિકેટથી હરાવ્યું અને સુપર 4 માં સ્થાન મેળવ્યું.
Asia Cup bad News: શ્રીલંકાના યુવા ઓલરાઉન્ડર દુનિથ વેલ્લાલાગે પર એશિયા કપ 2025મા અફઘાનિસ્તાન વિરુદ્ધ મેચ દરમિયાન દુખનો પહાડ તૂટી પડ્યો હતો. મેચ દરમિયાન તેને તેના પિતા સુરંગા વેલ્લાલાગેના નિધનના દુખદ સમાચાર મળ્યા. શ્રીલંકન મીડિયા અનુસાર તેના પિતાનું નિધન હાર્ટ એટેકને કારણે થયું છે. ટીમ મેનેજમેન્ટે મેચ વચ્ચે વેલ્લાલાગેને આ સમાચાર આપ્યા, ત્યારબાદ તેના ચહેરા પર દુખ જોવા મળી રહ્યું હતું. સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં ટીમનો સપોર્ટિંગ સ્ટાફ અને મેનેજર તેને સંભાળતા જોવા મળી રહ્યાં છે.
પિતાના નિધનના સમાચાર છતાં દુનિથ વેલ્લાલાગેએ મેદાન છોડવાનો ઈનકાર કર્યો અને ટીમ માટે પેડ પહેરી રમવા માટે તૈયાર થઈ ગયો હતો. આ મેચમાં તેનું પ્રદર્શન સામાન્ય રહ્યું હતું તેણે 4 ઓવરમાં 49 રન આપી માત્ર એક વિકેટ ઝડપી હતી. ઈનિંગની અંતિમ ફેંકવા આવેલા વેલ્લાલાગે સામે મોહમ્મદ નબીએ પાંચ સિક્સ ફટકારી દીધી હતી.
શ્રીલંકાની શાનદાર જીત
આ મેચમાં અફઘાનિસ્તાને પ્રથમ બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવી 169 રન બનાવ્યા હતા. અફઘાની ટીમની શરૂઆત ખરાબ રહી હતી અને તેણે 71 રનમાં પાંચ વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. ત્યારબાદ મોહમ્મદ નબી અને રાશિદ ખાને અંતિમ ઓવરોમાં આક્રમક બેટિંગ કરી ટીમનો સ્કોર સન્માનજનક સ્થિતિમાં પહોંચાડ્યો હતો.
લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલી શ્રીલંકાની શરૂઆત પણ સાધારણ રહી, પરંતુ કુસલ મેન્ડિસની શાનદાર અડધી સદીની મદદથી ટીમ જીત મેળવી શકી હતી. મેન્ડિસે 52 બોલમાં 10 ચોગ્ગા સાથે 74 રન ફટકાર્યા હતા. આ સિવાય કુસલ પરેરા (28 રન) અને કામિંદુ મેન્ડિસ (24 રન) એ મહત્વનું યોગદાન આપ્યું અને શ્રીલંકાએ છ વિકેટ બાકી રહેતા લક્ષ્ય હાસિલ કરી લીધો હતો.
સુપર-4મા શ્રીલંકાની એન્ટ્રી
આ જીતની સાથે શ્રીલંકાએ એશિયા કપ 2025ના સુપર-4માં જગ્યા મેળવી લીધી છે. તો હાર સાથે અફઘાનિસ્તાન ટૂર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયું છે. આ ગ્રુપમાં બાંગ્લાદેશ ક્વોલિફાય કરનારી બીજી ટીમ બની છે.
