Asia Cup Final 2025: એશિયા કપ ફાઈનલ: ટ્રોફી જીત્યા બાદ કેપ્ટન સૂર્યાએ લીધો મોટો નિર્ણય, ક્રિકેટ જગતમાં એક મિસાલ બન્યો

Asia Cup Final Suryakumar Yadav: ટીમ ઈન્ડિયાએ પાકિસ્તાનને હરાવીને 9મી વખતે એશિયા કપની ટ્રોફી પોતાના નામે કરી. જીત બાદ ટ્રોફી અંગે પણ ખુબ વિવાદ થયો. જો કે આ બધા વચ્ચે કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે એક એવો નિર્ણય લીધો કે ક્રિકેટપ્રેમીઓ ખુશ થઈ ગયા. 

Sep 29, 2025

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે પાકિસ્તાનને હરાવીને એશિયા કપનો ખિતાબ 9મી વખત જીતી પોતાના નામે કર્યો. આ સાથે જ ટીમ ઈન્ડિયાએ સતત બીજીવાર ટી20 એશિયા કપ જીતીને આ કારનામું કરી દેખાડ્યું. ખિતાબ જીત્યા બાદ ટ્રોફી અંગે પણ ખુબ વિવાદ થયો. ભારતીય ખેલાડીઓએ પાકિસ્તાનના ગૃહમંત્રી મોહસિન નક્વીના હાથે ટ્રોફી લેવાની ના પાડી દીધી. ત્યારબાદ ટીમ ઈન્ડિયાએ ટ્રોફી વગર જ જીત સેલિબ્રિટ કરી નાખી. મેચ જીત્યા બાદ કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે એક એવું પગલું ભર્યું જેના કારણે ક્રિકેટ પ્રેમીઓના દિલ જીતી લીધા. તેમના આ સ્ટેન્ડે જો કે ક્રિકેટ જગતને ચોંકાવી દીધુ પરંતુ ક્રિકેટ પ્રેમીઓ ખુબ પસંદ કરી રહ્યા છે. 

મેચ ફી ભારતીય સેનાને આપી
પાકિસ્તાનને હરાવ્યા બાદ કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન કહ્યું કે, હું આ ટુર્નામેન્ટમાં રમાયેલી તમામ મેચોની મારી મેચ ફી ભારતીય સેનાને સમર્પિત કરવા માંગુ છું. તેમણે વધુમાં ટ્રોફી ન મળવા પર કહ્યું કે, અમે એ ટીમ હોવાના નાતે ટ્રોફી ન લેવાનો નિર્ણય કર્યો. પરંતુ મને લાગે છે કે જે ટીમ ખિતાબ જીતે તે તેની હકદાર હોય છે. આમ છતાં અમને ટ્રોફી આપવામાં ન આવી. હું આટલા વર્ષોથી ક્રિકેટ રમું છું. આવું પહેલીવાર બન્યું છે કે જીતનારી ટીમને ટ્રોફી આપવામાં નથી આવી. આ ખુબ મહેનતથી હાંસિલ કરાય છે. હું આનાથી વધુ કશું નહીં કહું. 

Jai Hind 🇮🇳

— Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) September 28, 2025

બીસીસીઆઈએ 21 કરોડ આપ્યા
જીત્યા બાદ બીસીસીઆઈએ ભારતીય ટીમને 21 કરોડ રૂપિયા કેશ ઈનામ આપવાની જાહેરાત કરી. આ સાથે જ બીસીસીઆઈના સચિવે કહ્યું કે ટીમ ઈન્ડિયાના પ્રદર્શનથી ખુબ ખુશ છીએ. અમે ભારતીય ટીમને લીગ મેચથી સુપર 4 અને ફાઈનલમાં હરાવવા બદલ શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ. ત્રણ મેચોને એકતરફી બનાવતા અમે અમારા ખેલાડીઓ અને સ્ટાફને અભિનંદન પાઠવીએ છીએ. 

9 વાર જીત્યો ખિતાબ
અત્રે જણાવવાનું કે ટીમ ઈન્ડિયાએ 9મી વખત ખિતાબ પોતાના નામે કર્યો. જ્યારે બીજીવાર ટી20 એશિયા કપના ખિતાબને પોતાના નામ કર્યો. એશિયા કપના ઈતિહાસમાં ટીમ ઈન્ડિયા સૌથી સફળ ટીમોમાંથી એક છે. જેણે 1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016, 2018, 2023, અને હવે 2025માં ટ્રોફી પોતાના નામે કરી. 

