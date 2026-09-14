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Asia Cup 2026: મોહસિન નકવીના હાથે એશિયા કપની ટ્રોફી ન લેવાનું કારણ આવ્યું સામે, ટીમ ઈંડિયાના કોચ એ કરી સ્પષ્ટતા

Asia Cup 2026 Trophy Controversy: ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ એ એશિયા કપ 2026 જીત્યા બાદ એસીસી ના અધ્યક્ષ મોહસિન નકવીના હાથે ટ્રોફી લેવાનો ઈન્કાર કર્યો હતો. આ મામલે વિવાદ થતા ટીમ ઈંડિયાના કોચ અમોલ મજૂમદાર એ સ્પષ્ટતા કરી છે કે મહિલા ખેલાડીઓએ શા માટે નકવીના હાથે ટ્રોફી લીધી નહીં.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 14, 2026, 08:19 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 08:19 AM IST
Asia Cup 2026: મોહસિન નકવીના હાથે એશિયા કપની ટ્રોફી ન લેવાનું કારણ આવ્યું સામે, ટીમ ઈંડિયાના કોચ એ કરી સ્પષ્ટતા
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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