/Asia Cup 2026: મોહસિન નકવીના હાથે એશિયા કપની ટ્રોફી ન લેવાનું કારણ આવ્યું સામે, ટીમ ઈંડિયાના કોચ એ કરી સ્પષ્ટતા

Asia Cup 2026 Trophy Controversy: વુમન્સ એશિયા કપ 2026ની ફાઇનલ મેચમાં ભારતે શ્રીલંકા વિરુદ્ધ શાનદાર જીત મેળવી એશિયા કપ પોતાના નામ કર્યો છે. ચેમ્પિયન બન્યા પછી જ્યારે ટ્રોફી લેવાની હતી ત્યારે મેદાન પર ફરી એક વખત વિવાદ થઈ ગયો. તેનું કારણ હતું કે આ વખતે પણ એશિયા કપના ચેમ્પિયન્સને ટ્રોફી એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલના અધ્યક્ષ અને પાકિસ્તાનના ગૃહ મંત્રી મોહસિન નકવીના હાથે આપવાની હતી.
એશિયા કપ 2026 ની ફાઈનલ મેચ જીતી ટીમ ઇન્ડિયા એશિયા કપની ચેમ્પિયન બની પણ ટીમ ટ્રોફી લેતી હોય અને ઉજવણી કરતી હોય તેવા દ્રશ્યો દેખાયા નહીં. કારણ કે ટીમ એ સ્ટેજ પર મોહસિન નકવીને જોઈ લીધા અને તેના હાથે ટ્રોફી લેવાનો ઇનકાર કરી દીધો. જેના કારણે ફરી એક વખત વિવાદ થયો છે. આ મામલે ટીમ ઇન્ડિયાના હેડ કોચ અમોલ મજૂમદાર એ નિવેદન આપ્યું છે અને જણાવ્યું છે કે શા માટે ભારતીય ટીમ એ નકવીના હાથે ટ્રોફી લેવાનો ઇનકાર કરી દીધો હતો.
BCCI ના નિર્ણયનું સમર્થન
ભારતીય ટીમ એશિયા કપના ચેમ્પિયન્સની ટ્રોફી નકવીના હાથે લેવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. એના કારણે નકવીને સ્ટેડિયમમાંથી બહાર નીકળી જવું પડ્યું હતું કારણ કે ભારતીય ટીમ ડ્રેસિંગ રૂમમાંથી બહાર જ ના આવી. આ વાતને લઈને હવે ટીમ ઇન્ડિયાના કોચ અમોલ મજૂમદારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે ટ્રોફી મોહસીન નકવીના હાથે ન લેવાનો નિર્ણય બીસીસીઆઈનો હતો. બીસીસીઆઇએ આ સ્ટેન્ડ લીધું હતું અને ટીમે તેનું સમર્થન કર્યું છે.
અમોલ મજૂમદારે કહ્યું કે આ નિર્ણય બીસીસીઆઈ એ લીધો હતો અને ટીમ તેની સાથે છે. મજૂમદારે એવું પણ કહ્યું કે તેમના માટે ટુર્નામેન્ટ પૂરી થઈ ગઈ છે અને ભારતીય ટીમ ચેમ્પિયન છે એટલું પૂરતું છે. હેડ કોચે આગળ કહ્યું કે ભારત એશિયા કપ 2026 ની ચેમ્પિયન ટીમ છે એ વાત સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે. આ વાત પર અમોલ મજૂમદારે એવું પણ કહી દીધું કે હવે ટીમનું ધ્યાન આગામી એશિયન ગેમ્સ પર હશે.
એશિયા કપ 2026 માં ભારતીય ટીમની શાનદાર જીત
ઉલ્લેખનીય છે કે રવિવારે દુબઈમાં ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે ફાઇનલ મેચ હતો. જેમાં ભારતીય ટીમ એ શ્રીલંકાની ટીમને હરાવી એશિયા કપની ટ્રોફી પોતાના નામ કરી છે. ભારતીય ટીમની શાનદાર જીત પછી જ્યારે ટ્રોફી આપવાની વાત આવી ત્યારે પ્રેઝન્ટેશન સ્ટેજ પર મોહસીન નકવી હાજર હતા અને તેમના હાથે વિજેતા ટીમને ટ્રોફી આપવાની હતી. મોહસીન નકવીને સ્ટેજ પર જોયા પછી ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ ટ્રોફી લેવા માટે આગળ જ ન આવી. 30 મિનિટ સુધી રાહ જોયા પછી નકવી સ્ટેજ પરથી ઉતરી સ્ટેડિયમમાંથી બહાર નીકળી ગયા.
મહત્વપૂર્ણ છે કે આવું જ દ્રશ્ય મેન્સ એશિયા કપ દરમિયાન પણ જોવા મળ્યું હતું. ગયા વર્ષે મેન્સ એશિયા કપ 2025 ની ફાઇનલ મેચ ભારતીય ટીમ જીતી હતી તે સમયે પણ મોહસીન નકવીના હાથે ટ્રોફી આપવામાં આવનાર હતી પરંતુ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ એ નકવીના હાથે ટ્રોફી લેવાનો ઇનકાર કરી દીધો હતો. જેના કારણે પ્રેઝન્ટેશન સેરેમની 90 મિનિટ સુધી અટકી ગઈ હતી. આ વખતે પણ નકવી 30 મિનિટ સુધી રાહ જોતા રહ્યા પરંતુ ભારતીય ટીમ ટ્રોફી લેવા માટે આવી નહીં. અંતે નકવીને ફરીથી ખાલી હાથે સ્ટેજ પરથી ઉતરી જવું પડ્યું.