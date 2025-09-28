Prev
ભારત-પાકિસ્તાન મેચ પહેલા દુબઈમાં કડક નીતિ-નિયમો લાગુ, હવે જો આવી હરકતો કરી તો થશે સજા

India vs Pakistan : એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલ મેચ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાવાની છે. દુબઈના અધિકારીઓએ મેચ પહેલા કડક સુરક્ષા પગલાં અમલમાં મૂક્યા છે. દુબઈ ઇવેન્ટ્સ સિક્યુરિટી કમિટી (ESC)એ સ્ટેડિયમમાં સુરક્ષા પ્રોટોકોલનો કડક અમલ કરવાની જાહેરાત કરી છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Sep 28, 2025, 02:20 PM IST

India vs Pakistan : 28 સપ્ટેમ્બરના રોજ ભારત અને પાકિસ્તાન એશિયા કપના 41 વર્ષના ઇતિહાસમાં પહેલી વાર દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં ફાઇનલમાં એકબીજા સામે ટકરાશે. આ મેચ માત્ર એક રમત નથી, પરંતુ એક ઐતિહાસિક પ્રસંગ છે જેની ચાહકો આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.

ભારત-પાકિસ્તાન ફાઇનલ દુબઈમાં યોજાશે

ભારતે આ ટુર્નામેન્ટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે, પાકિસ્તાન સામેની બે મહત્વપૂર્ણ જીત સહિત તેની બધી છ મેચ જીતી છે. ભારત સામે બે હાર બાદ પાકિસ્તાને બાંગ્લાદેશને હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં બંને ટીમો વચ્ચે આ ત્રીજી અને આ વર્ષે દુબઈમાં ચોથી મેચ હશે. ભારતે અગાઉની બધી ત્રણ મેચ જીતી છે, જેનાથી તેને માનસિક ફાયદો થયો છે. ભારત આઠ ટાઇટલ સાથે એશિયા કપમાં સૌથી સફળ ટીમ છે અને નવમી જીત પર નજર રાખી રહ્યું છે, જ્યારે બે વખતનું ચેમ્પિયન પાકિસ્તાન આ સિલસિલો તોડવાનો પ્રયાસ કરશે.

મેચ પહેલા દુબઈમાં કડક વ્યવસ્થા

આ હાઇ-વોલ્ટેજ મેચને ધ્યાનમાં રાખીને દુબઈ સત્તાવાળાઓએ વિસ્તૃત સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરી છે. દુબઈ ઇવેન્ટ્સ સિક્યુરિટી કમિટી (ESC)એ સ્ટેડિયમમાં સુરક્ષા પ્રોટોકોલનો કડક અમલ કરવાની જાહેરાત કરી છે. દર્શકો માટે કડક માર્ગદર્શિકા જારી કરવામાં આવી છે, જેમાં તેમને મેચ શરૂ થવાના ઓછામાં ઓછા ત્રણ કલાક પહેલા સ્ટેડિયમમાં પહોંચવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. એકવાર બહાર નીકળી ગયા પછી, ફરીથી પ્રવેશની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.

સ્ટેડિયમમાં ફટાકડા, લેસર પોઇન્ટર, શસ્ત્રો, સેલ્ફી સ્ટીક અને અનધિકૃત વ્યાવસાયિક ફોટોગ્રાફી સાધનો સહિત ઘણી વસ્તુઓ પર પ્રતિબંધ છે. હિંસા અથવા વંશીય અપમાન જેવા કોઈપણ જાહેર સલામતી ઉલ્લંઘનો પર કડક કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. UAE કાયદા હેઠળ, આ ગુનાઓમાં ભારે દંડ અને કેદની સજા છે. અધિકારીઓ બધા ચાહકોને રમતની ભાવનાનો આદર કરવા અને સલામત અને સકારાત્મક વાતાવરણ જાળવવા માટે સલામતીના નિયમોનું પાલન કરવા વિનંતી કરે છે.

India vs PakistanAsia Cup 2025indian cricket teamdubai strict security arrangements

