પાકિસ્તાન હાર સહન ના કરી શક્યું...મેચ પૂરી થતાં જ કેપ્ટન રોદણાં રોવા લાગ્યો, ફખર ઝમાનના કેચ પર ઉઠાવ્યા સવાલ

Asia Cup 2025 IND vs PAK : પાકિસ્તાની કેપ્ટન સલમાન અલી આગા થર્ડ અમ્પાયરના નિર્ણયથી નારાજ હતો. ફખરનો કેચ ભારતીય વિકેટકીપર સંજુ સેમસન દ્વારા લેવામાં આવ્યો હતો. સલમાને યુએઈની પિચો પ્રત્યે પણ નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી.

Asia Cup 2025 IND vs PAK : એશિયા કપ 2025માં સુપર ફોર મેચમાં પાકિસ્તાનને ભારત સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. રવિવાર, 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ દુબઈમાં રમાયેલી મેચમાં પાકિસ્તાને ભારતને 172 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો, જે ભારતે છ વિકેટ બાકી રહેતા હાંસલ કર્યો હતો. પાકિસ્તાન અગાઉ ગ્રુપ સ્ટેજમાં ભારત સામે સાત વિકેટથી હારી ગયું હતું.

મેચ દરમિયાન પાકિસ્તાની ઓપનર ફખર ઝમાનના આઉટ થવા પર હોબાળો થયો હતો. આ હોબાળો પાકિસ્તાની ટીમે કર્યો હતો. ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યાની બોલિંગ પર ફખરનો કેચ વિકેટકીપર સંજુ સેમસને કર્યો હતો. સંજુએ ખૂબ જ નીચો કેચ લીધો હતો. જોકે, પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ માનતા હતા કે બોલ જમીનને સ્પર્શીને સંજુના ગ્લોવ્સમાં પડ્યો હતો.

રિપ્લેમાં સ્પષ્ટપણે દેખાતું હતું કે સંજુ સેમસનનો ક્લીન કેચ લીધો હતો. થર્ડ અમ્પાયરે ઝૂમર અને અન્ય એંગલનો ઉપયોગ કર્યા પછી જ પોતાનો નિર્ણય આપ્યો. જોકે, ફખર ઝમાન અમ્પાયરના નિર્ણયથી ચોંકી ગયો અને માથું હલાવતો પેવેલિયન પાછો ફર્યો. મેચ પછી પાકિસ્તાનના કેપ્ટન સલમાન અલી આગાએ ફખર ઝમાનના આઉટ થવા પર પ્રતિક્રિયા આપી.

સલમાન અલી આગાએ થર્ડ અમ્પાયરના નિર્ણય પર સવાલ ઉઠાવ્યા. સલમાને કહ્યું, "હું નિર્ણય પર કોમેન્કટ રી શકતો નથી. સ્વાભાવિક છે કે, તે અમ્પાયરનું કામ છે. અમ્પાયર ભૂલો કરી શકે છે અને મને તેનાથી કોઈ વાંધો નથી. પરંતુ મને લાગે છે કે બોલ વિકેટકીપર સુધી પહોંચતા પહેલા ઉછળ્યો હતો. હું ખોટો હોઈ શકું છું."

સલમાન અલી આગા માનતો હતો કે જ્યારે તેમની ટીમે સ્પર્ધા કરવા માટે પૂરતો સ્કોર કર્યો હતો, તે પૂરતો નહોતો. સલમાનના મતે, પાકિસ્તાની ટીમે 10-15 વધુ રન બનાવવા જોઈતા હતા. તેણે કહ્યું, "તે ખરાબ સ્કોર નહોતો, પરંતુ અમારે 180થી વધુ રન બનાવવા જોઈતા હતા. પિચ એવી હતી કે નવા બેટ્સમેન માટે શરૂઆતથી જ મોટા શોટ મારવાનું સરળ નહોતું." અમે બે સેટ બેટ્સમેન ગુમાવ્યા અને અમારો મોમેન્ટમ ખોવાઈ ગયો.

પાકિસ્તાને મેચ ઝડપથી શરૂ કરી, છ ઓવરમાં એક વિકેટ ગુમાવીને 55 રન બનાવ્યા. ભારત સામે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં આ પાકિસ્તાની ટીમનો સૌથી વધુ પાવરપ્લે સ્કોર હતો. ત્યારબાદ પાકિસ્તાને 10 ઓવર પછી એક વિકેટે 91 રન બનાવ્યા. પરંતુ તે પછી પાકિસ્તાની ઇનિંગ્સ ટ્રેક પરથી ઉતરી ગઈ. બેટ્સમેન માટે પિચ સરળ હતી, પરંતુ જૂના બોલને કારણે મિડલ ઓર્ડરના બેટ્સમેનોને રન બનાવવા મુશ્કેલ બન્યા.

સલમાન અલી આગાએ યુએઈની પિચોને તેમની હોમ પિચોથી અલગ ગણાવતા કહ્યું, "અહીંની પરિસ્થિતિઓ 200 રન બનાવવા માટે અનુકૂળ નથી. તમારે પિચનો આદર કરવો પડશે. જો આપણને સારી પિચ મળે, તો તમને તે જ બેટિંગ શૈલી જોવા મળશે જે અમે ઘરઆંગણે બાંગ્લાદેશ સામે કરી હતી. પરિસ્થિતિઓ ખૂબ જ અલગ છે."

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

