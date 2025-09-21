ભારત સામેની મેચ પહેલા પાકિસ્તાની ટીમ ભારે દબાણમાં...અચાનક ટીમમાં સામેલ કર્યો કન્સલ્ટન્ટ સાયકેટ્રિસ્ટ
એશિયા કપમાં ભારત સામે હાર બાદ પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ દબાણમાં છે. ખેલાડીઓની માનસિક શક્તિને પ્રોત્સાહન આપવા અને મજબૂત બનાવવા માટે PCBએ કન્સલ્ટન્ટ સાયકેટ્રિસ્ટ ડો. રાહીલ કરીમને ટીમમાં સામેલ કર્યો છે.
આજે દુબઈમાં ભારત સામે એશિયા કપ 2025ના સુપર ફોર મુકાબલા પહેલા પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડીઓ દબાણમાં છે. અચાનક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે કે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમે ભારત સામેની મેચ પહેલા એક કન્સલ્ટન્ટ સાયકેટ્રિસ્ટની નિમણૂક કરી છે. પાકિસ્તાને વર્લ્ડ કપ T20 વર્લ્ડ કપ, એશિયા કપ અને ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી જેવી મોટી ટુર્નામેન્ટમાં ભારત સામે સંઘર્ષ કર્યો છે. હવે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ અચાનક મોટી ટુર્નામેન્ટમાં ભારત સામે પોતાનું નસીબ બદલવા માંગે છે.
ભારત સામેની મેચ પહેલા પાકિસ્તાન દબાણમાં
ભારત સામેની મહત્વપૂર્ણ સુપર ફોર મેચ પહેલા પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB)એ તેના ખેલાડીઓને ટેકો આપવા માટે એક મોટું પગલું ભર્યું છે. પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ ભારત સામે સુપર ફોર મેચ માટે તૈયારી કરી રહી છે. મેદાન પર પોતાની પ્રતિભાને નિખારવા ઉપરાંત પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ માનસિક રીતે પણ મજબૂત બની રહી છે. ભારતને હરાવવા માટે પાકિસ્તાને ડૉ. રાહીલ અહેમદને તેના મનોચિકિત્સક સલાહકાર તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. ડૉ. રાહીલ અહેમદ પાકિસ્તાની ટીમ સાથે અસંખ્ય સેશન ચલાવી રહ્યા છે, ખેલાડીઓની માનસિક શક્તિને મજબૂત બનાવવા માટે કામ કરી રહ્યા છે.
આજે ભારત vs પાકિસ્તાન વચ્ચે મહામુકાબલો
ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે એશિયા કપ 2025ની આ સુપર ફોર મેચ આજે રાત્રે 8 વાગ્યે દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચને લઈને ક્રિકેટ ચાહકો ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે. સૂર્યકુમાર યાદવની આગેવાની હેઠળની ટીમ ઇન્ડિયા ફરી એકવાર પાકિસ્તાની ટીમને હરાવશે. અગાઉ ચાલી રહેલા એશિયા કપ 2025 ટુર્નામેન્ટમાં ભારતે 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ રમાયેલી ગ્રુપ A મેચમાં 25 બોલ બાકી રહેતા પાકિસ્તાનને 7 વિકેટથી હરાવ્યું હતું. ભારત પાકિસ્તાન કરતા ઘણી મજબૂત અને વધુ પ્રતિભાશાળી ક્રિકેટ ટીમ છે, તેથી તે આજના સુપર ફોર મેચમાં એક મજબૂત દાવેદાર તરીકે એન્ટ્રી કરશે.
