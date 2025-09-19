Asia Cup Super-4: એશિયા કપના સુપર ફોરમાં ભારત ક્યારે કોની સામે રમશે? આ છે કાર્યક્રમ
India Matches In Super-4 Schedule: એશિયા કપ 2025ના સુપર-4 રાઉન્ડની ટીમ ફાઇનલ થઈ ગઈ છે. ભારતીય ટીમ હવે બાંગ્લાદેશ, પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા સામે ટકરાશે.
Asia Cup 2025 Super-4 Schedule: એશિયા કપ 2025ની સુપર-4મા પહોંચેલી ચારેય ટીમોના નામ સામે આવી ગયા છે. ભારત સુપર-4મા પહોંચનારી સૌથી પહેલી ટીમ હતી. ત્યારબાદ પાકિસ્તાને ક્વોલિફાઈ કર્યું હતું. જ્યારે અન્ય ગ્રુપમાંથી બાંગ્લાદેશ અને શ્રીલંકાએ સુપર-4મા પ્રવેશ કર્યો છે. હવે સુપર-4મા ભારતીય ટીમનો મુકાબલો ક્યારે અને કોની સામે થશે, આવો જાણીએ.
ભારતનો સુપર-4 શેડ્યુલ
એશિયા કપમાં સુપર-4ની મેચ શનિવાર, 20 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થઈ જશે. તો ભારતનો સુપર-4નો પ્રથમ મુકાબલો રવિવાર, 21 સપ્ટેમ્બરે પાકિસ્તાન સામે છે. ત્યારબાદ 24 સપ્ટેમ્બરે ભારત બાંગ્લાદેશ ટકરાશે. ભારત સુપર-4મા પોતાની છેલ્લી મેચ શ્રીલંકા સામે 26 સપ્ટેમ્બરે રમશે. આ બધી મેચ ભારતીય સમયાનુસાર રાત્રે 8 કલાકે શરૂ થશે.
ભારત vs પાકિસ્તાન- રવિવાર, 21 સપ્ટેમ્બર, દુબઈ
ભારત vs બાંગ્લાદેશ- બુધવાર, 24 સપ્ટેમ્બર, દુબઈ
ભારત vs શ્રીલંકા- શુક્રવાર, 26 સપ્ટેમ્બર, દુબઈ
એશિયા કપ ફાઇનલ ક્યારે રમાશે?
ભારતને એશિયા કપ ફાઇનલમાં પહોંચવા માટે ત્રણમાંથી ઓછામાં ઓછી બે મેચ જીતવાની જરૂર છે. ભારતનો અંતિમ લીગ સ્ટેજ મેચ આજે, શુક્રવાર, 19 સપ્ટેમ્બરના રોજ ઓમાન સામે છે. ભારતે અગાઉની બંને લીગ સ્ટેજ મેચ જીતી છે. પહેલી મેચમાં ભારતે યુએઈને નવ વિકેટથી અને પાકિસ્તાનને સાત વિકેટથી હરાવ્યું હતું. ભારત એશિયા કપ 2025 માટે સૌથી મજબૂત ટીમ દેખાઈ રહી છે. તેથી, ટીમ ઇન્ડિયા ફાઇનલમાં પહોંચવાની અપેક્ષા રાખી શકાય છે.
એશિયા કપ 2025નો ફાઇનલ મુકાબલો રવિવાર, 28 સપ્ટેમ્બરે રમાશે. આ વખતે એશિયા કપ ટી20 ફોર્મેટમાં યોજાઈ રહી છે અને ભારત આસીસી ટી20 રેન્કિંગમાં નંબર વન ટીમ છે. સૂર્યકુમાર યાદવની ટીમ આ ટૂર્નામેન્ટ જીતવા માટે ફેવરિટ છે.
