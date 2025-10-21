Prev
Next

'એશિયા કપ ટ્રોફી ભારતની જ છે, પરંતુ...' BCCIની ચેતવણી બાદ આવ્યું મોહસિન નકવીનું નિવેદન

Asia Cup Trophy Controversy: ACCના અધ્યક્ષ મોહસીન નકવીએ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમને એશિયા કપ જીતવા બદલ અભિનંદન આપ્યા, પરંતુ ટ્રોફી લેવા માટે BCCIના કોઈપણ અધિકારી કે ખેલાડીને દુબઈ સ્થિત ACC હેડક્વાર્ટરમાં આવવા માટે કહ્યું છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 21, 2025, 08:30 PM IST

Trending Photos

'એશિયા કપ ટ્રોફી ભારતની જ છે, પરંતુ...' BCCIની ચેતવણી બાદ આવ્યું મોહસિન નકવીનું નિવેદન

Asia Cup Trophy Controversy: એશિયા કપ 2025ની ચેમ્પિયન ટીમ ઈન્ડિયાને હજુ સુધી ટ્રોફી સોંપવામાં આવી નથી. જેના કારણે બીસીસીઆઈ અને એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ACC)ના પાકિસ્તાની ચેરમેન મોહસીન નકવી વચ્ચે વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. નકવીએ બીસીસીઆઈની ચેતવણી છતાં ટીમ ઈન્ડિયાને એશિયા કપ ટ્રોફી સોંપવાનો ઇનકાર કરી દીધો છે. અફઘાનિસ્તાન અને શ્રીલંકાના ક્રિકેટ બોર્ડે એશિયા કપ ટ્રોફી પર બીસીસીઆઈના સ્ટેન્ડને સમર્થન આપ્યું છે.

મોહસીન નકવી આ વાત પર અડગ છે કે, બીસીસીઆઈના કોઈ પ્રતિનિધિએ દુબઈમાં ACC મુખ્યાલયમાં આવીને ટ્રોફી લેવી જોઈએ. બીસીસીઆઈએ નકવીના આ પ્રસ્તાવનો અસ્વીકાર કર્યો છે અને ICCની આગામી બેઠકમાં આ મુદ્દો ઉઠાવવાની વાત કહી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

નકવીએ એશિયા કપ 2025 એવોર્ડ ફેલિસિટેશન સેરેમની વિવાદ પર BCCIના 30 સપ્ટેમ્બરના પત્રનો જવાબ આપતા કહ્યું કે, "એવોર્ડ સેરેમની પહેલા ભારતીય ટીમે જાહેરાત કરી કે તેઓ પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારશે નહીં, જેના કારણે 40 મિનિટનો વિલંબ થયો. એશિયા કપ ટ્રોફી ભારતીય ટીમની જ છે અને BCCIના કોઈ અધિકારી અથવા પ્રતિનિધિએ દુબઈ આવીને એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલના હેડક્વાર્ટરમાંથી તેને કલેક્ટ કરવી જોઈએ."

નોંધનીય છે કે, ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ ACC વડા મોહસીન નકવીને એક સત્તાવાર ઇમેઇલ મોકલ્યો છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ટ્રોફી શક્ય તેટલી વહેલી તકે વિજેતા ટીમને સોંપવામાં આવે. BCCI સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ કહ્યું, "અમે ACCને પત્ર લખીને કહ્યું છે કે ટ્રોફી ચેમ્પિયન ટીમને આપવામાં આવે. અમે તેમના જવાબની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ. જો જવાબ ન મળે અથવા નકારાત્મક જવાબ મળે, તો અમે ICCને પત્ર લખીશું. અમે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આગળ વધી રહ્યા છીએ અને આમ કરતા રહીશું."

ભારતીય ટીમે તાજેતરમાં પાકિસ્તાનને હરાવીને એશિયા કપ 2025 જીત્યો હતો. વિજય બાદ ભારતીય ટીમે એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ACC)ના વડા મોહસીન નકવી પાસેથી એશિયા કપ ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. ત્યારબાદ નકવી ટ્રોફી લઈને દુબઈની પોતાની હોટલમાં જતા રહ્યા હતા. ત્યારબાદ તેઓ પાકિસ્તાન જતા પહેલા ACC ઓફિસમાં ટ્રોફી છોડી ગયા. જો કે, નકવીએ ભારતીય ટીમને ટ્રોફી સોંપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Asia Cup trophy controversyBCCIMohsin Naqviબીસીસીઆઈએશિયા કપ ટ્રોફી વિવાદ

Trending news