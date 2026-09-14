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ભારત આવશે પાકિસ્તાનની ટીમ, એશિયન ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં થશે ટક્કર, શેડ્યૂલ આવ્યું સામે

Asian Champions Trophy Hockey : પાકિસ્તાનની હોકી ટીમ એશિયન ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી માટે ભારતનો પ્રવાસ કરશે. હોકી ઈન્ડિયાના સેક્રેટરી જનરલ ભોલા નાથ સિંહે ભારત અને પાકિસ્તાનની હોકી ફેડરેશનો વચ્ચેના સંબંધોને સારા ગણાવ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે બંને ફેડરેશનો વચ્ચે મજબૂત સંબંધો છે અને મેદાન પરની હરીફાઈ છતાં ખેલાડીઓ વચ્ચે પરસ્પર આદર જોવા મળે છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 14, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 04:33 PM IST
ભારત આવશે પાકિસ્તાનની ટીમ, એશિયન ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં થશે ટક્કર, શેડ્યૂલ આવ્યું સામે

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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