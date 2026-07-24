Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /Asian Games 2026 ના ડ્રો અને ગ્રુપની જાહેરાત: ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે ફરી ખેલાશે હાઇ-વોલ્ટેજ મુકાબલો!

Asian Games 2026 ના ડ્રો અને ગ્રુપની જાહેરાત: ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે ફરી ખેલાશે હાઇ-વોલ્ટેજ મુકાબલો!

Asian Games Cricket Schedule: એશિયન ગેમ્સ 2026ના નોકઆઉટમાં ભારત, પાકિસ્તાન સહિત 4 ટીમે સીધી જગ્યા બનાવી લીધી છે. પ્રથમ રાઉન્ડમાં અન્ય 6 ટીમ રમશે, પુરૂષ વર્ગમાં 10 અને મહિલા વર્ગમાં 8 ટીમો ભાગ લેશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 24, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 03:36 PM IST
Asian Games 2026 ના ડ્રો અને ગ્રુપની જાહેરાત: ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે ફરી ખેલાશે હાઇ-વોલ્ટેજ મુકાબલો!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Asian Games 2026 ના ડ્રો અને ગ્રુપની જાહેરાત: ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે ફરી ખેલાશે મેચ!
Asian Games 20266 min ago
2
stock market crash today13 min ago
3
Narayani Shastri28 min ago
4
self love46 min ago
5
Paper Leak Case56 min ago