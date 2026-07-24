/Asian Games 2026 ના ડ્રો અને ગ્રુપની જાહેરાત: ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે ફરી ખેલાશે હાઇ-વોલ્ટેજ મુકાબલો!

એશિયન ગેમ્સ 2026મા ભારત અને મહિલા ક્રિકેટ ટૂર્નામેન્ટ માટે ડ્રોની જાહેરાત થઈ ગઈ છે. પુરૂષ વર્ગમાં કુલ 10 ટીમો અને મહિલા વર્ગમાં 8 ટીમો ભાગ લેશે. ભારત, પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા અને બાંગ્લાદેશે સીધો નોકઆઉટમાં પ્રવેશ મેળવ્યો છે, જ્યારે અન્ય 6 ટીમો પ્રથમ રાઉન્ડમાં રમશે. અફઘાનિસ્તાન, હોંગકોંગ, મલેશિયા, નેપાળ, જાપાન અને ઓમાન પ્રથમ રાઉન્ડમાં રમશે. તેને બે ગ્રુપમાં રાખવામાં આવશે, દરેક ગ્રુપમાંથી ટોપ 2-2 ટીમો નોકઆઉટ સ્ટેડમાં પ્રવેશ કરશે.
જાપાનના આઇચી-નાગોયામાં રમાનાર એશિયા ગેમ્સમાં મહિલા ક્રિકેટની વાત કરીએ તો તેની શરૂઆત સીધી ક્વાર્ટર ફાઈનલથી થશે. ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમનો મુકાબલો જાપાન સામે થશે. બાંગ્લાદેશનો ચીન, પાકિસ્તાનનો મુકાબલો થાઈલેન્ડ અને શ્રીલંકા મલેશિયા સામે રમશે. જીતનારી ટીમો સેમીફાઈનલ રમશે.
પુરૂષોની મેચ 24 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થશે. ઘણા યુવા ખેલાડીઓ માટે આ સારી તક છે, આ ટૂર્નામેન્ટ ટી20 ફોર્મેટમાં રમાશે અને તેને આંતરરાષ્ટ્રીયનો દરજ્જો મળશે. ખાસ વાત છે કે ભારતની પુરૂષ અને મહિલા ટીમ, બંને ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન છે.
માત્ર એકવાર થઈ શકે છે ભારત-પાકની ટક્કર
ભારત, પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા અને બાંગ્લાદેશ સીધા ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં પહોંચી ગયા છે. પ્રથમ રાઉન્ડમાં ગ્રુપ Aમા નેપાળ, જાપાન અને અફઘાનિસ્તાનની ટીમ હશે. તો ગ્રુપ Bમા મલેશિયા, ઓમાન અને હોંગકોંગની ટીમ હશે. બંને ટીમની ટોપ 2-2 ટીમો ક્વાર્ટરફાઈનલની અન્ય 4 ટીમ હશે. ભારત અને પાકિસ્તાનની ટક્કર માત્ર એક વખત થઈ શકે છે, બંને સેમીફાઈનલ કે ફાઈનલમાં ટકરાઈ શકે છે.
ભારતીય મહિલા ટીમની કમાન હરમનપ્રીત કૌર કરશે, સ્મૃતિ મંધાના વાઇસ કેપ્ટન હશે. પુરૂષ ટીમની કમાન શ્રેયસ અય્યર સંભાળશે. આ ટીમમાં વૈભવ સૂર્યવંશીને પણ સામેલ કરવામાં આવ્યો છે.