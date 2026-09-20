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Asian Games 2026: ભારતની ઐતિહાસિક જીત, હોકીમાં ઉઝબેકિસ્તાનને 19-0થી કચડી નાખ્યું, દીપિકાએ ધડાધડ 8 ગોલ ફટકાર્યા

Asian Games 2026: એશિયન ગેમ્સ 2026માં ભારતે શાનદાર શરૂઆત કરી છે. ભારતીય મહિલા હોકી ટીમે ઉઝબેકિસ્તાનને 19-0થી હરાવ્યું છે, જેમાં દીપિકાએ એકલા 8 ગોલ કર્યા હતા. બીજી તરફ, શૂટિંગમાં ભારતે 10 મીટર એર રાઇફલ ટીમ ઇવેન્ટમાં સિલ્વર મેડલ જીતીને પોતાનું ખાતું ખોલ્યું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 20, 2026, 12:02 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 12:02 PM IST
Asian Games 2026: ભારતની ઐતિહાસિક જીત, હોકીમાં ઉઝબેકિસ્તાનને 19-0થી કચડી નાખ્યું, દીપિકાએ ધડાધડ 8 ગોલ ફટકાર્યા

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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