/Asian Games 2026: ભારતની ઐતિહાસિક જીત, હોકીમાં ઉઝબેકિસ્તાનને 19-0થી કચડી નાખ્યું, દીપિકાએ ધડાધડ 8 ગોલ ફટકાર્યા

Asian Games 2026: એશિયન ગેમ્સ 2026માં ભારતે રવિવારે શાનદાર અંદાજમાં પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરી હતી. ભારતીય મહિલા હોકી ટીમે પોતાની પ્રથમ જ મેચમાં ઉઝબેકિસ્તાનને 19-0થી કરારી હાર આપી હતી. આ મેચમાં દીપિકાએ એકલા 8 ગોલ કરીને ભારે સુર્ખીઓ બટોરી હતી. બીજી તરફ, ભારતીય મહિલા શૂટિંગ ટીમે 10 મીટર એર રાઇફલ ટીમ ઇવેન્ટમાં સિલ્વર મેડલ જીતીને ભારતનું મેડલ ખાતું પણ ખોલી દીધું છે.
ભારતીય મહિલા હોકી ટીમે મેચની શરૂઆતથી જ ઉઝબેકિસ્તાન પર દબાણ જાળવી રાખ્યું હતું. છઠ્ઠી મિનિટે લાલરેમસિયામીએ ભારત માટે પહેલો ગોલ કર્યો હતો. નવનીત કૌરના શરુઆતી પ્રયાસને ગોલકીપરે રોકી લીધો હતો, પરંતુ ભારતે રિબાઉન્ડ પર બોલ મેળવી લીધો અને લાલરેમસિયામીએ ગોલ કરવામાં કોઈ ભૂલ ન કરી.
ત્યારબાદ દીપિકાએ જમણી બાજુથી શાનદાર સ્ટ્રાઇક લગાવીને ભારતની સરસાઈ 2-0 કરી દીધી. થોડી જ વાર પછી સુનેલિતાના બહેતરીન પાસ પર ઇશિકાએ ફર્સ્ટ-ટાઇમ શોટ દ્વારા ત્રીજો ગોલ કર્યો. પ્રથમ ક્વાર્ટર પૂર્ણ થાય તે પહેલાં બલજીતે રિબાઉન્ડ પર ગોલ કરીને સ્કોર 4-0 કરી દીધો. બીજા ક્વાર્ટરમાં પણ ભારતનો આક્રમક ખેલ ચાલુ રહ્યો. નેહાએ રિવર્સ હિટ પર શાનદાર ગોલ કરીને ભારતની સરસાઈ 5-0 કરી દીધી. આ પછી દીપિકાએ પેનલ્ટી કોર્નરને ગોલમાં ફેરવીને પોતાનો બીજો ગોલ કર્યો. ઋતુજાએ રિબાઉન્ડ પર ગોલ કરીને સ્કોર 7-0 કર્યો. આ પછી દીપિકાએ વધુ એક પેનલ્ટી કોર્નરને ગોલમાં ફેરવીને પોતાની હેટ્રિક પૂરી કરી. હાફ ટાઇમ સુધીમાં ભારતે 8-0ની વિશાળ સરસાઈ મેળવી લીધી હતી.
હોકીમાં ભારતનો ધમાકો
ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં તો દીપિકાએ ગોલનો વરસાદ કરી દીધો. તેણે સતત ચાર ગોલ કર્યા અને આ તમામ ગોલ પેનલ્ટી કોર્નરથી આવ્યા હતા. આ રીતે તેનો વ્યક્તિગત સ્કોર સાત ગોલ સુધી પહોંચી ગયો. આ જ દરમિયાન ઇશિકા, સાક્ષી રાણા અને લાલથંતલુઆંગીએ પણ ગોલ કર્યા હતા. ભારતીય ટીમે ત્રીજા ક્વાર્ટરના અંત સુધીમાં 15-0ની સરસાઈ મેળવી લીધી હતી.
ચોથા ક્વાર્ટરમાં પણ ભારતીય ખેલાડીઓએ આક્રમણની સ્પીડ ઓછી થવા દીધી નહોતી. નવનીત કૌરે ગોલ કરીને ટીમની સરસાઈ વધુ મજબૂત કરી. દીપિકાએ પોતાનો આઠમો ગોલ પૂર્ણ કર્યો, જ્યારે ઇશિકાએ પણ પોતાની હેટ્રિક પૂરી કરી લીધી. લાલથંતલુઆંગી અને નેહાએ પણ ગોલ ફટકાર્યા. આખરે ભારતે આ મેચ 19-0થી પોતાના નામે કરી લીધી.
દીપિકાએ ધડાધડ 8 ગોલ કર્યા
ભારતની આ મોટી જીતની સૌથી મોટી સ્ટાર દીપિકા રહી. તેણે કુલ 8 ગોલ કર્યા, જેમાં પેનલ્ટી કોર્નરથી કરાયેલા અનેક ગોલ સામેલ છે. ઇશિકાએ 3 ગોલ કર્યા. નેહા અને લાલથંતલુઆંગીએ 2-2 ગોલ કર્યા, જ્યારે લાલરેમસિયામી, બલજીત, સાક્ષી રાણા અને નવનીત કૌરે 1-1 ગોલનું યોગદાન આપ્યું.
હોકીની સાથે ભારતીય મહિલા ટેબલ ટેનિસ ટીમે પણ શાનદાર શરૂઆત કરી. ગ્રુપ એફની મેચમાં ભારતે ઇન્ડોનેશિયાને 3-0થી હરાવ્યું. શ્રીજા અકુલા,િયા ચિતાલે અને યશસ્વિની ઘોરપડેએ પોતાની સંબંધિત મેચો જીતીને ભારતને આસાન જીત અપાવી.
શૂટિંગમાં ભારતે જીત્યો સિલ્વર
આ ઉપરાંત ભારતે શૂટિંગમાં પણ શાનદાર શરૂઆત કરી છે. મહિલાઓની 10 મીટર એર રાઇફલ ટીમ સ્પર્ધામાં ઇલાવેનિલ વાલારિવન, સોનમ મસ્કર અને વિદર્સા વિનોદની ભારતીય ત્રિપુટીએ સિલ્વર મેડલ પોતાના નામે કર્યો. ભારતીય ટીમે કુલ 1898 પોઈન્ટ મેળવ્યા અને બીજા સ્થાને રહી. ચીને આ સ્પર્ધામાં ભારતથી આગળ રહીને પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું.
ઇલાવેનિલ વાલારિવને શાનદાર પ્રદર્શન કરતા 633.5 પોઈન્ટ મેળવ્યા અને વ્યક્તિગત ફાઇનલમાં પણ જગ્યા પાકી કરી લીધી. સોનમ મસ્કરે પણ વ્યક્તિગત ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય કર્યું. આ રીતે એશિયન ગેમ્સ 2026માં ભારતે એક જ દિવસમાં હોકી, ટેબલ ટેનિસ અને શૂટિંગમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરીને પોતાના અભિયાનની મજબૂત શરૂઆત કરી છે.