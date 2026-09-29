/ભારત vs શ્રીલંકા સેમિફાઇનલ વરસાદના કારણે રદ થાય તો કોને મળશે ફાઈનલની ટિકિટ? જાણો

Asian Games 2026 Semifinal : ખરાબ હવામાનને કારણે એશિયન ગેમ્સ 2026માં ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટની મજા સંપૂર્ણપણે બગડી ગઈ છે. વરસાદ અને મેદાન ભીનું હોવાને કારણે એક પણ બોલ ફેંકાયા વિના તમામ ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચો રદ કરવી પડી હતી. પરિણામે ભારત, પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા અને બાંગ્લાદેશે તેમના શ્રેષ્ઠ T20 રેન્કિંગના આધારે સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું છે.
ભારત 1 ઓક્ટોબરે સેમિફાઇનલમાં શ્રીલંકા સામે ટકરાશે. જોકે, હવે ક્રિકેટ ચાહકોના મનમાં સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે જો સેમિફાઇનલ મેચ પણ ક્વાર્ટર-ફાઇનલની જેમ વરસાદના કારણે ધોવાઈ જાય છે, તો ફાઇનલમાં કોણ પહોંચશે?
જો સેમિફાઇનલ મેચ પણ રદ થાય તો...
સીધો જવાબ એ છે કે જો 1 ઓક્ટોબરે ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની સેમિફાઇનલ મેચ વરસાદને કારણે રદ થાય, તો ટીમ ઈન્ડિયા કોઈ પણ મેચ રમ્યા વિના સીધી ફાઇનલમાં પ્રવેશ કરશે. નિયમો અનુસાર, મેચ રદ થવાના કિસ્સામાં વધુ રેન્કિંગ ધરાવતી ટીમ ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવે છે. શ્રીલંકાની સરખામણીમાં ભારતીય ટીમનું T20 રેન્કિંગ ઘણું સારું હોવાથી, જો સેમિફાઇનલ રદ થાય તો ભારત સીધું ફાઇનલમાં પહોંચી જશે. દરમિયાન, શ્રીલંકાની ટીમે બ્રોન્ઝ મેડલ માટેની મેચ રમવી પડશે.
ફાઇનલમાં પહોંચવાથી ભારત માટે ઓછામાં ઓછા સિલ્વર મેડલની ખાતરી થઈ જશે. ત્યારબાદ જો ફાઇનલ મેચ યોજાય અને ભારત જીતે, તો દેશ આ એશિયન ગેમ્સમાં વધુ એક ગોલ્ડ મેડલ જીતી શકે છે. જો ભારત ફાઇનલ હારી જાય તો તેણે સિલ્વર મેડલથી સંતોષ માનવો પડશે.
જો ફાઇનલ મેચ પણ રદ થાય તો...
પરંતુ વાત અહીં પૂરી થતી નથી. ધારો કે હવામાન ખરાબ રહે અને એશિયન ગેમ્સની ફાઇનલ પણ વરસાદને કારણે રદ થાય, તો તે સંજોગોમાં પણ ફાયદો ટીમ ઈન્ડિયાને જ થશે. ટુર્નામેન્ટના નિયમો મુજબ, જો ફાઇનલ મેચ યોજી ન શકાય, તો વધુ સારું રેન્કિંગ ધરાવતી ટીમને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે વરસાદ હોવા છતાં ભારતીય ટીમ પાસે ગોલ્ડ મેડલ જીતવાની પ્રબળ તક છે અને ટીમ ઈન્ડિયા બધી બાજુથી મેડલ માટેની રેસમાં આગળ છે.